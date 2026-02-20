Cosmó: Das ist der österreichische ESC-Vertreter 2026

Kultur

Geboren in Ungarn, aufgewachsen im Burgenland: Das ist Cosmó alias Benjamin Gedeon.
Cosmó steht auf der Bühne.

Der gebürtige Ungar Cosmó vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest 2026 im Mai in Wien. Er setzte sich am Freitag mit dem Song "Tanzschein" beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" durch.

Benjamin Gedeon, wie Cosmó mit bürgerlichem Namen heißt, wurde in Budapest geboren und ist in Halbturn im Burgenland aufgewachsen. Seine Mutter stammt aus Ungarn, sein Vater aus Deutschland. Der 19-Jährige lebt derzeit in Wien und studiert Zahnmedizin. Er nahm Gesangsunterricht bei einer Opernsängerin aus Graz, hatte aber auch schon Popsänger Álvaro Soler als Coach: 2022 erreichte Cosmó nämlich das Finale der Castingshow "The Voice Kids".

Für Musik begeistert er sich seit frühester Kindheit – ausschlaggebend waren u. a. die "Mamma Mia!"-DVD seiner Mutter und ein Karaokewettbewerb in der Schule. Cosmó spielt Gitarre und Klavier.

Song für die Mama geschrieben

Musik macht er aber nicht nur alleine, sondern seit 2022 auch mit seiner Band "The Thumbs". Seit Sommer 2024 arbeitet er gemeinsam mit seinem Produzenten und Garish-Schlagzeuger Markus Pemer an seinen Songs. Die Idee zu "Tanzschein" sei ihm beim Joggen im Prater gekommen, wie er nach seinem Auftritt bei "Vienna Calling" verriet: Er habe den Song für seine Mama geschrieben, die gerne mehr tanzen wollte.

"Als JJ letztes Jahr den glorreichen Sieg heimgeholt hat, war klar: Ich möchte das heuer wirklich angehen. Ich hab' da unbedingt Bock drauf", sagte Cosmó im Dezember im KURIER-Interview. (Das ganze Interview finden Sie hier). Sein Künstlername – eine Abkürzung von Cosmopolitan – stehe für Weltoffenheit. 

