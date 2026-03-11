Offizielles Video von Cosmós Song-Contest-Beitrag "Tanzschein" online

Seit heute wummert der "Tanzschein" auf den weltweiten Videoportalen: Cosmó, Österreichs Kandidat für den Wiener Eurovision Song Contest im Mai, hat am Mittwoch das offizielle Video für seine ESC-Tanzhymne vorgelegt. Und dabei arbeitet der 19-Jährige mit den bereits aus dem Vorentscheid "Vienna Calling" bekannten Elementen: In Clubatmosphäre sind Tänzer in Tiermasken zu erleben, unter die sich Cosmó mit seiner Trademark, dem blauen Stern am rechten Auge, mischt.