San Marino schickt vielleicht Boy George zum Song Contest

Der Kleinstaat San Marino hat seine Vertreterin für den Eurovision Song Contest 2026 bestimmt: Die Sängerin Senhit wird mit dem Song "Superstar" beim Wettbewerb in Wien antreten. Die Entscheidung fiel am Freitagabend. Zu ihrem Sieg dürfte auch beigetragen haben, dass die Sängerin prominente Unterstützung hat: Boy George hat bei dem Song mitgeschrieben. Anwesend war er bei der Vorausscheidung aber nicht, nur auf einer Videowall zu sehen. Ob er in Wien auftreten wird, ist unklar.

Schon einmal mit Überraschungsgast

Die Live-Show dauerte mehr als drei Stunden und bot neben den Wettbewerbstiteln auch Auftritte mehrerer Gaststars. Der Sieger wurde von einer fünfköpfigen Jury bestimmt. Senhit wird für San Marino in der zweiten Hälfte des ersten Halbfinals am 12. Mai auf die Bühne gehen. Sie war bereits 2011 für San Marino beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf mit dem Song "Stand By". Zehn Jahre später kehrte sie beim Wettbewerb in Rotterdam zurück und erreichte mit "Adrenalina" gemeinsam mit dem US-Rapper Flo Rida das Finale. Der kam auch als Überraschungsgast daher - was die Hoffnungen auf einen Boy-George-Auftritt weiter keimen lassen.

Seitdem veröffentlichte Senhit das Album "Dangerous", auf dem sie unter anderem mit Steve Aoki und Benny Benassi zusammenarbeitete. Neben ihrer Musikkarriere stand sie auch auf europäischen Musicalbühnen und spielte Rollen in Produktionen wie The Lion King, Hair und Fame in Deutschland und der Schweiz.