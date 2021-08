Machtzentrum Küniglberg: Verhältnis von ORF und Politik ist kompliziert

Roland Weißmann, Favorit für den ORF-Generaldirektor, kann sich, so er am Dienstag gewählt wird, in ein gemachtes Bett legen. Der von ÖVP-Seite und Unabhängigen forcierte ORF-Chefproducer muss sich mit Umfärbungen nicht die Hände schmutzig machen – ORF-Chef Alexander Wrabetz hat vor drei Jahren unter Türkis/Blau schon alles erledigt: SPÖ-naher Chefredakteur abgelöst, blau-verträglicher eingesetzt, türkis-nahe Channel-Manager, darunter Konkurrentin Lisa Totzauer, besetzt …

Übung darin hatte Wrabetz bereits: 2010 ließ er auf SP-Wunsch Info-Direktor Elmar Oberhauser im damals rot dominierten Stiftungsrat abwählen.