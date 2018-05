ORF-Top-Jobs: Wie bestellt und abgeholt

Auch wenn keiner der Genannten als Partei-Büttel gilt – sie wissen, warum sie nun in den Positionen gelandet sind, selbst, wenn etwa Totzauer sogar von den Redakteuren unterstützt wurde. Mit Wertschätzung für die Arbeit hat es kaum zu tun.

Die neue Machtverteilung im ORF-Fernsehen wird sich nun erst herauskristallisieren – was von einem Hauen und Stechen bis in die oberste ORF-Ebene begleitet sein und viele am Küniglberg beschäftigen wird. Es wird auch ums knapper werdende Geld gehen. Denn die neue Struktur ist ebenso wenig budgetiert wie sich daraus ergebende etwaige Programmvorhaben.

Wrabetz ficht das nicht an. Der 58-Jährige ist mehr Realpolitiker als Manager und deshalb der längstamtierende ORF-Chef – 2006 von Blau, Rot, Grün gegen den Willen von ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel gekürt und zwei Mal wiedergewählt. Zuletzt, 2016, übernahm Wrabetz auch den Info-Direktor und nun, als Chef der Channel-Manager, ist er zudem Teilzeit-Programm-Direktor. So viel Macht hatte noch keiner. „Ein unglaublich gescheiter Generaldirektor“, streute ihm eben der umstrittene ORF-Stiftungsratsvorsitzende und FPÖ-Mann Norbert Steger Rosen. Es scheint, auch unter Türkis-Blau muss keinem um Wrabetz bang sein – um den ORF deshalb aber umso mehr.