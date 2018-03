ORF: Interventionen im medialen Maschinenraum

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch

Wie intervenierte man in den Nullerjahren am schnellsten? Man zückte das Handy und rief seine Kontaktleute im ORF an. Am berühmtesten sind aus dieser Zeit die kolportierten GSM-Durchsagen des damaligen Mediensprechers Wilhelm Molterer, dessen Partei ÖVP gerade den ORF umgefärbt hatte. Als intern gefürchteter Vertrauensmann in der Redaktion galt der schwarze Werner Mück, der als allmächtiger Chefredakteur Themen in allen Sendung pushen oder abschießen konnte. Die Mobilverbindung auf den Küniglberg wurde zum geflügelten Wort, als ausgerechnet in der ORF-Comedyschiene „Donnerstalk“ der Begriff „Moltofon“ geprägt wurde. Der Protest der Redakteure wurde jedenfalls irgendwann zu stark: Mücks umstrittene Methoden wurden zu einem eigenen Schlagwort. Später verwiesen Politiker aller Couleur distanzierend auf das „System Mück“, wenn sie die Unabhängigkeit des ORF unterstreichen wollen.