Gerhard Zeiler: "ORF-Generaldirektor braucht Rückgrat“

Welches könnten das sein?

Da gibt es mehrere Dinge. In erster Linie News und Kultur. Die Nachrichten-Berichterstattung muss so unabhängig wie möglich sein. Die regionale Berichterstattung mit den Landesstudios ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Die Gebührenhoheit wird aber nur weiterhin zu rechtfertigen sein, wenn der ORF allen Konsumenten aller Altersgruppen etwas bieten kann – und das auf allen möglichen Endgeräten. Von linear bis on-demand. Die BBC hat mit ihrem Iplayer (Video-on-Demand-Dienst der BBC) vor zehn Jahren begonnen. Es wird Zeit, dass der ORF über den ORF-Player nicht nur redet, sondern ihn auch umsetzt. Und der letzte Punkt: Der ORF braucht effiziente Strukturen. Das ist in einfachen Worten formuliert, was ein öffentlich-rechtlicher Sender in Zukunft abliefern muss, will er letztlich in einer Form überleben, die auch eine Relevanz hat.