ORF-Wahl: Juristischer Streit im Wasserglas

Drei Mal wurde Jurist Alexander Wrabetz bereits in offener Abstimmung zum ORF-Generaldirektor gekürt. Jetzt, wo es sich beim vierten Mal gewaltig spießt, wird das Bestellungsprozedere hinterfragt. Verfassungsrechtler Heinz Mayer meinte nun in der Presse: "Ich kenne keinen Verein, in dem der Vorstand in offener Wahl bestimmt wird." Das Vorgehen jetzt sei „völlig unerträglich“. Mayer sieht auch Haftungfragen, „wenn der Beste übergangen wird.“

Allein, der ORF ist kein Verein.

"Für den ORF ist die Aktiengesellschaft das Referenzmodell, insbesondere hat der Stiftungsrat ähnliche Funktionen wie der Aufsichtsrat, es wird im ORF-Gesetz sogar auf entsprechende Aufsichtsratsbestimmungen im Aktiengesetz verwiesen", erklärt Martin Schauer, Vorstand für Zivilrecht am Juridicum Wien. Im Aktiengesetz sei nicht explizit ausgeführt, wie die Stimmabgabe zu erfolgen habe. "Die vorherrschende Meinung in der Fachliteratur besagt, dass die offene Abstimmung der Regelfall ist." Da sie überdies im ORF-Gesetz explizit festgelegt ist, komme auch keine andere Form in Betracht.