Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
LIVE
Kultur

Eurovision Song Contest in Wien: Die wichtigsten News im Überblick

Endlich ist es soweit: Das berühmteste Wettsingen der Welt sorgt in Österreichs Bundeshauptstadt für Furore, Partytimmung, Gemeinschaftsgefühl und Tanzscheinen. Wir berichten live.
10.05.2026, 08:00

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vier fröhliche Menschen mit Österreich-Flagge und Herzsymbol feiern vor einem Eurovision Song Contest Plakat.
  • Zwischen 12. und 16. Mai findet der 70. Eurovision Song Contest statt – und diesmal sogar in Österreichs Bundeshauptstadt Wien. Das Motto: "United by music" (deutsch: "Vereint durch Musik").
  • Austragungsort ist die Wiener Stadthalle. Für den ESC-Aufbau hat man sich nicht lumpen lassen.
  • Für Österreich tritt der 19-jährige Cosmó mit der satirischen Tanz-Hymne "Tanzschein" an. Hier geht's zum Interview.
  • Das erste Halbfinale findet am 12. Mai statt, das zweite Halbfinale am 14. Mai. Das große Finale geht am 16. Mai über die Bühne. Moderieren wird jeweils das Duo Michael Ostrowksi und Victoria Swarovski. Einen Überblick, wann er wo auftritt, gibt es hier.
  • Insgesamt treten 35 Länder gegeneinander an, so wenig wie noch nie seit 2004. Grund dafür ist unter anderem der Boykott gegen die Teilnahme Israels: Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien (einer der "Big Five") haben deswegen ihre Teilnahme zurückgezogen.
  • Finnland ist bei den Buchmachern an erster Stelle, auch Griechenland werden gute Chancen für den Sieg eingeräumt. Österreich findet sich dagegen an den hinteren Plätzen.
  • Vom Rathausplatz über das Votiv Kino bis hin zum Palais Auersperg: Es wird erneut zahlreiche Public Viewings geben. Auch viele andere Events rund um den ESC werden angeboten.
  • Fans aus 75 Ländern reisen an, 95.000 Tickets für neun Shows wurden weltweit verkauft. Die Sicherheitsvorkehrungen in Wien sind hoch: Präzisionsschützen, Personenschützer und Entschärfer werden im Einsatz sein, Unterstützung kommt aus der Luft.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

esc

Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.

ESC

Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.

esc

Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. 

esc

"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

esc

Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

esc

Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

ESC

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.

Zwei junge Männer posieren in festlicher Umgebung, einer trägt einen Anzug mit blauer Sternschminke im Gesicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo.
 


 

JJ macht ein Selfie mit anderen ESC-Teilnehmern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im prunkvollen Saal in Wien.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. 
 
President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.

President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?

esc westbahnhof

Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.

esc

Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an

esc

Cosmo feiert mit Fans

cosmo

Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.

esc logo

Banner am Wiener Westbahnhof

esc

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle

ESC

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest

ESC

Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.

ESC

Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.

ESC

Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.

ESC

Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.

ESC

Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.

esc

Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum

esc

Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.

esc

Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.

esc

Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

esc

Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt

Esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe

esc

ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

Cosmo auf der Bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe

esc

Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe

esc

Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe

esc

JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe

esc

ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe 

esc

Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe 

esc

Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe

Alle Kandidaten des ESC 2026 im Überblick:

46-224715844

Österreich

Künstler: Cosmó 
Land: Österreich
Song: "Tanzschein"
Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und hat ein blaues Sternderl im Gesicht.
Ist als Gastgeberland fix im Finale dabei.

Esc

Belgien

Künstler: Essyla
Land: Belgien
Song: "Dancing on the Ice" 
Superpower: bisher noch versteckt, könnte sich erst beim Live-Auftritt zeigen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Estland

Künstler: Vanilla Ninja
Land: Estland
Song: "Too Epic To Be True"
Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Finnland

Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Land: Finnland
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.
Treten im ersten Halbfinale an. 

esc

Georgien

Künstler: Bzikebi
Land: Georgien
Song: "On Replay"
Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Griechenland

Künstler: Akylas
Land: Griechenland
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Israel

Künstler: Noam Bettan
Land: Israel
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Kroatien

Künstler: Lelek
Land: Kroatien
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Litauen

Künstler: Lion Ceccah
Land: Litauen
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Moldau

Künstler: Satoshi
Land: Moldau
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Montenegro

Künstler: Tamara Živković 
Land: Montenegro
Song: "Nova Zora" 
Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Polen

Künstler: Alicja
Land: Polen
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Portugal

Künstler: Bandidos do Cante 
Land: Portugal 
Song: "Rosa"
Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.
   Treten im ersten Halbfinale an.

esc

San Marino

Künstler: Senhit 
Land: San Marino
Song: "Superstar" 
Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.
    Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Schweden

Künstler: Felicia
Land: Schweden
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Serbien

Künstler: Lavina
Land: Serbien
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Albanien

Künstler: Alis
Land: Albanien
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Armenien

Künstler: Simón
Land: Armenien 
Song: "Paloma Rumba"
Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this! 
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Aserbaidschan

Aserbaidschan

Künstler: Jiva
Land: Aserbaidschan
Song: "Just Go"
Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.
   Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Australien

Künstler: Delta Goodrem
Land: Australien
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Bulgarien

Künstler: Dara
Land: Bulgarien
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Dänemark

Künstler: Søren Torpegaard Lund
Land: Dänemark
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Lettland

Künstler: Atvara
Land: Lettland
Song: "Ēnā"
Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Luxemburg

Künstler: Eva Marija
Land: Luxemburg
Song: "Mother Nature"
Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Malta

Künstler: Aidan
Land: Malta
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Norwegen

Künstler: Jonas Lovv
Land: Norwegen
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Rumänien

Künstler: Alexandra Căpitănescu
Land: Rumänien
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Schweiz

Künstler: Veronica Fusaro
Land: Schweiz
Song: "Alice"
Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Tschechien

Künstler: Daniel Žižka
Land: Tschechien
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Ukraine

Künstler: Leléka 
Land: Ukraine
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Zypern

Künstler: Antigoni
Land: Zypern
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Deutschland

Künstler: Sarah Engels
Land: Deutschland
Song: "Fire"
Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.
   Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Frankreich

Künstler: Monroe
Land: Frankreich
Song: "Regarde !"
Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Großbritannien

Künstler: Look Mum No Computer
Land: Großbritannien
Song: "Eins, Zwei, Drei"
Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Italien

Künstler: Sal Da Vinci
Land: Italien
Song: "Per Sempre Si"
Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

LIVE

Song Contest 2026

  • |Manuel Simbürger

    Kettner: „Der ESC ist der Super Bowl der Popkultur“

    Der Direktor des Wien Tourismus ist der Song-Contest-Koordinator der Stadt Wien. Ein Gespräch über Euphorie, Sicherheit und was sich seit dem ESC 2015 verändert hat.

  • |Manuel Simbürger

    ESC-Sicherheitszonen

    Natürlich wird es bei einem Mega-Event wie dem Song Contest zahlreiche Sicherheitszonen geben.

    ESC - Sicherheitszonen
  • |Manuel Simbürger

    Cosmó: So wird seine "animalische" ESC-Bühnenshow aussehen – und sein Outfit

    Unser ESC-Starter hat seine erste Probe auf der großen ESC-Bühne am 7. Mai absolviert. Er liefert eine visuelle Reise durch die Club-Geschichte ab.
     

  • |Manuel Simbürger

    Wie wird die Bühne aussehen?

    Genauso wichtig wie die Kandidaten selbst ist die ESC-Bühne, die Jahr für Jahr anders aussieht und - so gut es geht - dem jeweils aktuellen Motto angepasst wird. Die Stage-Enthüllung wird von Fans also stets mit großer Spannung erwartet, aber auch mit Argusaugen beobachtet. Auch heuer wurde der erste Blick auf die Bühne (in der Wiener Stadthalle) von der EBU dramatisch in Szene gesetzt. Was sagen Sie – Top oder Flop?

  • |Manuel Simbürger

    Vicky Leandros eröffnet das erste Halbfinale

    Eurovision-Legende Vicky Leandros kehrt auf die ESC-Bühne zurück. Sie wird das erste Halbfinale am 12. Mai mit einer brandneuen Version ihres Welthits „L'amour Est Bleu“ aus dem Jahr 1967 eröffnen.

  • |Manuel Simbürger

    Finale: Das ultimative Eurovision-All-Stars-Treffen

    Im Finale am 16. Mai treffen einige der beliebtesten ESC-Legenden aufeinander, um auf der Bühne so richtig stimmen zu machen (und die Wartezeit beim Voting zu überbrücken). Dabei sind: 

    • Alexander Rybak  (Norwegen, 2009)
    • Erika Vikman (Finnland, 2025)
    • Kristian Kostov  (Bulgarien, 2017)
    • Lordi (Finnland, 2006)
    • Max Mutzke  (Deutschland, 2004)
    • Miriana Conte  (Malta, 2025)
    • Ruslana  (Ukraine, 2004)
    • Verka Serduchka (Ukraine, 2007)
  • |Manuel Simbürger

    Auch Moldova probte bereits

    ... und auch hier dominiert eine Comic-Game-Optik. Wie süß-verspielt der ESC doch immer wieder ist!

  • |Manuel Simbürger

    Griechenland: Bühnenprobe

    Wie es aussieht, richtet sich Griechenlands Beitrag an alle Gamer- und TikTok-Fans. Ob's was bringen wird?

  • |Manuel Simbürger

    Österreich und der Song Contest

    Österreich erlebte in der Geschichte des Song Contest bereits zahlreiche Höhen und Tiefen. Dabei spiegelte unsere Teilnahme aber immer das Leben selbst wider: Wir wissen, wie es ist, ganz oben zu sein – und ganz unten. Und beides kann sich so schnell ändern.

    ESC Grafik
  • |Manuel Simbürger

    In welchem Halbfinale treten welche Länder gegeneinander an?

    Die zwei ESC-Halbfinale stehen vor der Tür. Wer tritt wen gegen wen an? Wer wird es ins große Finale am 16. Mai schaffen? Österreich als Gastgeberland ist fix dabei.
     
  • |Manuel Simbürger

    Song-Contest-Organisator Krön: „Geld ist die größte Herausforderung“

    Michael Krön, Executive Producer des Song Contests in Wien, erzählt im KURIER-Interview, welche finanziellen Hürden aufgetaucht sind und wie politische Konflikte entschärft werden sollen.
  • |Manuel Simbürger

    "Boykottaufrufe gegenüber Israel sind nicht neu

    Antisemitismusforscher sehen die Boykottaufrufe gegen Israel als "problematisch und allzu oft antisemitisch".
     
  • |Manuel Simbürger

    Von Kinderdisco bis Tanzen auf der Donau: Events vor dem ESC

    In Wien gibt es viel Rahmenprogramm vor dem Eurovision Song Contest, der am 16. Mai über die Bühne geht. Wir haben für Sie alle Termine auf einen Blick zusammengefasst.
     
  • |Manuel Simbürger

    Podcast: ESC unpolitisch? „Das ist die größte Lüge“

    Bereits seit Monaten wird viel über den ESC berichtet - nicht nur über die musikalischen Aspekte, sondern auch über finanzielle Fragen sowie darüber, wie politisch bzw. unpolitisch dieses Musikgroßevent ist. Über diese Punkte spricht der Studio-KURIER-Host mit Kulturchef Georg Leyrer.

  • |Manuel Simbürger

    Wo gibt es in den anderen Bundesländern Public Viewing?

    Nicht nur Wien, auch die anderen Bundesländer veranstalten ESC-Public-Viewings. Wir haben für Sie einen praktischen Überblick.

  • |Manuel Simbürger

    Wo man den Song Contest in Wien schauen kann

    Ganz Wien schaut 2026 den Eurovision Song Contest. Vom Rathausplatz über das Votiv Kino bis hin zum Palais Auersperg: diese Public-Viewing-Veranstaltungen gibt es heuer.
  • |Manuel Simbürger

    Israel-Boykott beim Song Contest: Ein bisschen Unfrieden

    Über die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest gehen die Meinungen auch heuer auseinander – selbst bei altgedienten ESC-Helden wie Johnny Logan und Nicole.
  • |Manuel Simbürger

    Sechs "Welcome Desks" für Fans eingerichtet

    Die Grätzelpolizei ist am Albertinaplatz für Sicherheitsfragen im Einsatz. WienTourismus richtet sechs Welcome Desks an zentralen Standorten ein.

  • |Manuel Simbürger

    FBI unterstützt mit eigener Taskforce

    Der ESC bedeutet für die Polizei einen Großeinsatz. Unterstützung gibt es vom FBI mit einer eigenen Taskforce.
     
  • |Manuel Simbürger

    ESC-Starter Cosmó verrät seinen Beziehungsstatus

    In der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" vom 3. Mai stand sich Cosmó Moderatorin Claudia Stöckl Rede und Antwort. Natürlich ging es auch um Privates.

  • |Manuel Simbürger

    Wir sind im ESC-Fieber!

    Wir dürfen Sie bei unserem Liveticker zum Song Contest 2026 in Wien herzlich begrüßen. Hier finden Sie alle wichtigsten Infos zum größten Gesangswettbewerb der Welt, der sich diesmal in Österreichs Bundeshauptstadt die Ehre gibt. Wir sind auf jeden Fall schon im ESC-Fieber und haben die letzten Tage fleißig (mit unterschiedlichem Erfolg) die "Tanzschein"-Choreografie von Cosmó geübt. Sie auch?

Eurovision Song Contest Wien Österreich
kurier.at, msim  | 

Kommentare