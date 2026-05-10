Eurovision Song Contest in Wien: Die wichtigsten News im Überblick
- Zwischen 12. und 16. Mai findet der 70. Eurovision Song Contest statt – und diesmal sogar in Österreichs Bundeshauptstadt Wien. Das Motto: "United by music" (deutsch: "Vereint durch Musik").
- Austragungsort ist die Wiener Stadthalle. Für den ESC-Aufbau hat man sich nicht lumpen lassen.
- Für Österreich tritt der 19-jährige Cosmó mit der satirischen Tanz-Hymne "Tanzschein" an. Hier geht's zum Interview.
- Das erste Halbfinale findet am 12. Mai statt, das zweite Halbfinale am 14. Mai. Das große Finale geht am 16. Mai über die Bühne. Moderieren wird jeweils das Duo Michael Ostrowksi und Victoria Swarovski. Einen Überblick, wann er wo auftritt, gibt es hier.
- Insgesamt treten 35 Länder gegeneinander an, so wenig wie noch nie seit 2004. Grund dafür ist unter anderem der Boykott gegen die Teilnahme Israels: Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien (einer der "Big Five") haben deswegen ihre Teilnahme zurückgezogen.
- Finnland ist bei den Buchmachern an erster Stelle, auch Griechenland werden gute Chancen für den Sieg eingeräumt. Österreich findet sich dagegen an den hinteren Plätzen.
- Vom Rathausplatz über das Votiv Kino bis hin zum Palais Auersperg: Es wird erneut zahlreiche Public Viewings geben. Auch viele andere Events rund um den ESC werden angeboten.
- Fans aus 75 Ländern reisen an, 95.000 Tickets für neun Shows wurden weltweit verkauft. Die Sicherheitsvorkehrungen in Wien sind hoch: Präzisionsschützen, Personenschützer und Entschärfer werden im Einsatz sein, Unterstützung kommt aus der Luft.
Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:
Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.
Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs.
Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.
Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.
Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai.
"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.
Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.
Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?
Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.
Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an
Cosmo feiert mit Fans
Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.
Banner am Wiener Westbahnhof
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.
Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.
Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest
Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.
Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.
Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.
Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.
Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.
Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum
Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.
Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.
Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.
Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle
Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe
ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe
LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe
Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe
Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe
Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe
Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe
Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe
Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe
Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe
Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe
Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe
JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe
ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe
Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe
Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe
LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe
FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe
LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe
Alle Kandidaten des ESC 2026 im Überblick:
Österreich
Künstler: Cosmó
Land: Österreich
Song: "Tanzschein"
Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und hat ein blaues Sternderl im Gesicht.
Ist als Gastgeberland fix im Finale dabei.
Belgien
Künstler: Essyla
Land: Belgien
Song: "Dancing on the Ice"
Superpower: bisher noch versteckt, könnte sich erst beim Live-Auftritt zeigen.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Estland
Künstler: Vanilla Ninja
Land: Estland
Song: "Too Epic To Be True"
Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.
Treten im ersten Halbfinale an.
Finnland
Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Land: Finnland
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.
Treten im ersten Halbfinale an.
Georgien
Künstler: Bzikebi
Land: Georgien
Song: "On Replay"
Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.
Treten im ersten Halbfinale an.
Griechenland
Künstler: Akylas
Land: Griechenland
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Israel
Künstler: Noam Bettan
Land: Israel
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Kroatien
Künstler: Lelek
Land: Kroatien
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Litauen
Künstler: Lion Ceccah
Land: Litauen
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").
Tritt im ersten Halbfinale an.
Moldau
Künstler: Satoshi
Land: Moldau
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Montenegro
Künstler: Tamara Živković
Land: Montenegro
Song: "Nova Zora"
Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Polen
Künstler: Alicja
Land: Polen
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Portugal
Künstler: Bandidos do Cante
Land: Portugal
Song: "Rosa"
Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.
Treten im ersten Halbfinale an.
San Marino
Künstler: Senhit
Land: San Marino
Song: "Superstar"
Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Schweden
Künstler: Felicia
Land: Schweden
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.
Tritt im ersten Halbfinale an.
Serbien
Künstler: Lavina
Land: Serbien
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.
Treten im ersten Halbfinale an.
Albanien
Künstler: Alis
Land: Albanien
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Armenien
Künstler: Simón
Land: Armenien
Song: "Paloma Rumba"
Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this!
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Aserbaidschan
Künstler: Jiva
Land: Aserbaidschan
Song: "Just Go"
Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Australien
Künstler: Delta Goodrem
Land: Australien
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Bulgarien
Künstler: Dara
Land: Bulgarien
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Dänemark
Künstler: Søren Torpegaard Lund
Land: Dänemark
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Lettland
Künstler: Atvara
Land: Lettland
Song: "Ēnā"
Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Luxemburg
Künstler: Eva Marija
Land: Luxemburg
Song: "Mother Nature"
Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Malta
Künstler: Aidan
Land: Malta
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Norwegen
Künstler: Jonas Lovv
Land: Norwegen
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Rumänien
Künstler: Alexandra Căpitănescu
Land: Rumänien
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Schweiz
Künstler: Veronica Fusaro
Land: Schweiz
Song: "Alice"
Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Tschechien
Künstler: Daniel Žižka
Land: Tschechien
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Ukraine
Künstler: Leléka
Land: Ukraine
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Zypern
Künstler: Antigoni
Land: Zypern
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.
Tritt im zweiten Halbfinale an.
Deutschland
Künstler: Sarah Engels
Land: Deutschland
Song: "Fire"
Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Frankreich
Künstler: Monroe
Land: Frankreich
Song: "Regarde !"
Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Großbritannien
Künstler: Look Mum No Computer
Land: Großbritannien
Song: "Eins, Zwei, Drei"
Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Italien
Künstler: Sal Da Vinci
Land: Italien
Song: "Per Sempre Si"
Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.
Song Contest 2026
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Kettner: „Der ESC ist der Super Bowl der Popkultur“
Der Direktor des Wien Tourismus ist der Song-Contest-Koordinator der Stadt Wien. Ein Gespräch über Euphorie, Sicherheit und was sich seit dem ESC 2015 verändert hat.
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ESC-Sicherheitszonen
Natürlich wird es bei einem Mega-Event wie dem Song Contest zahlreiche Sicherheitszonen geben.
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Wie wird die Bühne aussehen?
Genauso wichtig wie die Kandidaten selbst ist die ESC-Bühne, die Jahr für Jahr anders aussieht und - so gut es geht - dem jeweils aktuellen Motto angepasst wird. Die Stage-Enthüllung wird von Fans also stets mit großer Spannung erwartet, aber auch mit Argusaugen beobachtet. Auch heuer wurde der erste Blick auf die Bühne (in der Wiener Stadthalle) von der EBU dramatisch in Szene gesetzt. Was sagen Sie – Top oder Flop?
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Vicky Leandros eröffnet das erste Halbfinale
Eurovision-Legende Vicky Leandros kehrt auf die ESC-Bühne zurück. Sie wird das erste Halbfinale am 12. Mai mit einer brandneuen Version ihres Welthits „L'amour Est Bleu“ aus dem Jahr 1967 eröffnen.
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Finale: Das ultimative Eurovision-All-Stars-Treffen
Im Finale am 16. Mai treffen einige der beliebtesten ESC-Legenden aufeinander, um auf der Bühne so richtig stimmen zu machen (und die Wartezeit beim Voting zu überbrücken). Dabei sind:
- Alexander Rybak (Norwegen, 2009)
- Erika Vikman (Finnland, 2025)
- Kristian Kostov (Bulgarien, 2017)
- Lordi (Finnland, 2006)
- Max Mutzke (Deutschland, 2004)
- Miriana Conte (Malta, 2025)
- Ruslana (Ukraine, 2004)
- Verka Serduchka (Ukraine, 2007)
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Auch Moldova probte bereits
... und auch hier dominiert eine Comic-Game-Optik. Wie süß-verspielt der ESC doch immer wieder ist!
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Griechenland: Bühnenprobe
Wie es aussieht, richtet sich Griechenlands Beitrag an alle Gamer- und TikTok-Fans. Ob's was bringen wird?
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Österreich und der Song Contest
Österreich erlebte in der Geschichte des Song Contest bereits zahlreiche Höhen und Tiefen. Dabei spiegelte unsere Teilnahme aber immer das Leben selbst wider: Wir wissen, wie es ist, ganz oben zu sein – und ganz unten. Und beides kann sich so schnell ändern.
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Podcast: ESC unpolitisch? „Das ist die größte Lüge“
Bereits seit Monaten wird viel über den ESC berichtet - nicht nur über die musikalischen Aspekte, sondern auch über finanzielle Fragen sowie darüber, wie politisch bzw. unpolitisch dieses Musikgroßevent ist. Über diese Punkte spricht der Studio-KURIER-Host mit Kulturchef Georg Leyrer.
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FBI unterstützt mit eigener TaskforceDer ESC bedeutet für die Polizei einen Großeinsatz. Unterstützung gibt es vom FBI mit einer eigenen Taskforce.
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Wir sind im ESC-Fieber!
Wir dürfen Sie bei unserem Liveticker zum Song Contest 2026 in Wien herzlich begrüßen. Hier finden Sie alle wichtigsten Infos zum größten Gesangswettbewerb der Welt, der sich diesmal in Österreichs Bundeshauptstadt die Ehre gibt. Wir sind auf jeden Fall schon im ESC-Fieber und haben die letzten Tage fleißig (mit unterschiedlichem Erfolg) die "Tanzschein"-Choreografie von Cosmó geübt. Sie auch?
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