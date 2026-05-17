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Kultur

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Die tschechische Rundfunkanstalt Česká televize, aber auch die Fans sind überzeugt, dass sich die Pannen negativ auf das Voting auswirkten.
Manuel Simbürger
17.05.2026, 09:23

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esc

Vielleicht haben Sie es auch gemerkt: Beim Finale des 70. Eurovision Song Contest kam es zu Pannen während des Auftritts von Daniel Žižka, der für Tschechien mit dem emotionalen Popsong "CROSSROADS" antrat.

Mehrere Sekunden lang kam es zu einer Bildstörung: Es flimmern Pixel über den Bildschirm, danach friert das Bild für ein paar Sekunden ein. Besonders ärgerlich: Die Störung trat genau in einem entscheidenden Moment auf, als Žižka direkt in die Kamera sang.

Aber nicht nur das: Ein Kameramann, der Žižkas aufwendige Inszenierung eigentlich perfekt für das TV-Publikum einfangen sollte, schien sich an einem Punkt des Auftritts in die falsche Richtung zu drehen, was für – kurzes, aber doch unübersehbares – Bildchaos sorgte.

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Tschechische Rundfunkanstalt und Fans fordern Wiederholung

In den sozialen Medien wurde sofort nach Žižkas Auftritt wild über diese Pannen diskutiert, viele forderten eine Wiederholung der Performance. Auch die tschechische Rundfunkanstalt Česká televize schlug in dieselbe Kerbe: Sie legte bei der European Broadcasting Union (EBU), die den Song Contest veranstaltet, Protest ein. Auch sie wollten, dass Žižka noch einmal auf die Bühne geht. Immerhin geht es beim ESC nicht nur um die Musik alleine, sondern zu einem großen Grad auch um die visuelle Umsetzung des Songs. 

Doch die EBU lehnte die Forderung ab – mit der Begründung, die Bildstörung sei nur ein minimaler Teil der gesamten Performance gewesen und hätte diese nicht negativ beeinflusst. In einem offiziellen Statement, das unter anderem der BBC vorliegt, heißt es: "Beim Auftritt des tschechischen Liedes im Finale des 70. Eurovision Song Contest kam es zu einem kleinen Kameraproblem. Die Darbietung und der Ton waren davon nicht betroffen, daher wird das Lied nicht wiederholt."

Die Fans können diese Entscheidung nicht nachvollziehen. In den sozialen Medien ist von "großer Ungerechtigkeit" die Rede. Viele der Zuschauer sind der Meinung, dass die Pannen sich negativ auf die Endplatzierung von Tschechien auswirkten: Am Ende landete Daniel Žižka auf dem mittelmäßigen 16. Platz. Da wäre mehr drin gewesen, so der Konsens der Fans. 

70. Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt

Sänger zeigt sich gelassen

Auch Žižka selbst ist sich der Pannen natürlich bewusst. Nach seinem Auftritt zeigt er sich auf Instagram allerdings gelassen. "Egal, was passiert ist, ich habe jede einzelne Sekunde dieses Auftritts genossen und dieses Lied für EUCH gesungen!", schreibt er in seinem Beitrag. Und weiter: "Vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung, eure Stimmen, eure Nachrichten und eure Liebe heute Abend. Es bedeutet mir wirklich alles. Verbreitet Liebe, nicht Hass. Beim Eurovision Song Contest geht es um Zusammenhalt."

Die besten Bilder zum Finale des ESC 2026:

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Bulgarien gewinnt

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Bulgarien gewinnt

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Bulgarien gewinnt

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Bulgarien gewinnt

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Bulgarien gewinnt

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Bulgarien gewinnt

esc

Bulgarien gewinnt

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Bulgarien gewinnt

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Österreich

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing

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In der Stadthalle

esc

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Public Viewing am Rathausplatz

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Vor der Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Vor der Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Vor der Stadthalle

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Vor der Stadthalle

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Zypern beim Einzug

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Finnland beim Einzug

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Serbien beim Einzug

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Australien beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

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Albanien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

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Deutschland beim Einzug

esc

Deutschland beim Einzug

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Griechenland beim Einzug

eurovision

Frankreich beim Einzug

eurovision

Israel beim Einzug

Ein Mann mit einer blau-weißen Flagge um die Schultern steht auf einer Bühne und zeigt mit dem Finger nach oben.

Israel beim Einzug

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Rumänien beim Einzug

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Schweden beim Einzug

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Litauen beim Einzug

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Polen beim Einzug

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Kroatien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

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Tschechien beim Einzug

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Malta beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Belgien beim Einzug

Parov Stelar auf der ESC-Bühne

Parov Stelar 

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren in auffälligen Outfits auf der Bühne des Eurovision Song Contest Finales in der Wiener Stadthalle.

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

JJ 

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Ruslana Lyschytschko

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Maximilian Mutzke 

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Miriana Conte und Ruslana Lyschytschko 

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Verka Serduchka

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Parov Stelar

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Parov Stelar

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Parov Stelar

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Lordi

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Erika Vikman 

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Norwegen

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Norwegen

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Italien

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Zypern

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Zypern

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Schweden

Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt – Wiederholung gefordert

Schweden

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Litauen

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Litauen

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Litauen

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Polen

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Polen

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Moldau

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Moldau

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Moldau

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Frankreich

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Großbritannien

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Großbritannien

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Kroatien

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Kroatien

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Bulgarien

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Tschechien

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Griechenland

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Dänemark

Eine Frau in auffälligem Bühnenoutfit steht mit erhobenen Händen im Mittelpunkt, umgeben von vier Tänzern in gebückter Haltung.

Bulgarien

Cosmó tritt beim Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle an.

Österreich

Da geht's lang zu den Alternativen

Österreich

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Polen

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Griechenland

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Australien

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Australien

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Ukraine

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Albanien

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Albanien

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Belgien

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Israel

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Israel

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Deutschland

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Deutschland

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Israel

esc

Dänemark

esc

Dänemark

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Tschechien

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Malta

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Malta

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Serbien

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Zypern

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Schweden

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Deutschland

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Deutschland

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Israel

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Rumänien

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Zypern

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Schweden

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Schweden

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Moldau

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Kroatien

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Bulgarien

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Bulgarien

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Tschechien

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Serbien

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Griechenland

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Griechenland

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Israel

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Österreich

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Ukraine

esc

Litauen

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Australien

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Österreich

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Österreich

cosmo

Österreich

Eine Person mit glitzerndem Stern im Gesicht steht im blauen Licht und schaut leicht lächelnd zur Seite.

Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Rumänien

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Italien

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Italien

ESC

Zypern

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Australien

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Griechenland

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Albanien

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Albanien

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Belgien

esc

JJ

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Israel

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Israel

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Philipp Hansa

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Public Viewing

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Israel

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Finnland

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Australien

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Norwegen und Österreich

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Swarovski und Ostrowski

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Zypern

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Cesar Sampson

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Parov Stellar

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Public Viewing

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Public Viewing

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Sie leitet die Chronik im KURIER, er das Kultur-Ressort. Sie kann sich für das Spekakel namens ESC sehrwohl begeistern, er glaubt sich höheren Ansprüchen verpflichtet. Gemeinsam werfen Agnes Preusser und Georg Leyrer täglich einen Blick auf den Song Contest in ihrer Heimatstadt. Heute: ein Pro und Contra zu der Frage: Sind wir so?
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