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"Bangaranga"

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Herzschlagfinale beim ESC: Bulgarien überholte in der letzten Sekunde noch Israels Vertreter. Favorit Finnland erreichte nur Platz 6. Österreich wurde Vorletzter.
Nina Oberbucher
17.05.2026, 08:09

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Dara

Zusammenfassung

  • Bulgarien gewinnt mit Dara und "Bangaranga" erstmals den ESC, Israel wird erneut Zweiter, Österreich landet auf dem vorletzten Platz.
  • Das Finale in Wien bot spektakuläre Bühnenshows mit Pyrotechnik, Akrobaten und Auftritten ehemaliger ESC-Stars.
  • 25 Acts sorgten für einen abwechslungsreichen Abend, Favorit Finnland erreichte nur Platz 6.

Zum Finale sollten in der Wiener Stadthalle noch einmal die ganz großen Sternspritzer ausgepackt werden: Am Samstag ging die dritte und letzte Live-Show des Eurovision Song Contest über die Bühne – mit ordentlich Pyrotechnik, von der Decke hängenden Akrobaten und einem großen ESC-Klassentreffen.

Und auch das Voting spielte alle Stückerln, die so ein Abend braucht: Die meisten Jury-Stimmen sammelte zuerst Bulgarien, aber Israel ging in Kombination mit der Publikumswertung mit großem Abstand in Führung. Erst in letzter Sekunde wurde der israelische Künstler Noam Bettan wieder vom Spitzenplatz verdrängt: Die Bulgarin Dara gewann mit „Bangaranga“ und 516 Punkten. Es ist der erste bulgarische ESC-Sieg der Geschichte. 

Für Österreich endete der Bewerb bitter: Cosmó wurde mit nur sechs Punkten Vorletzter. Fünf kamen vom Publikum, einer von Luxemburg. Israel wurde zum zweiten Mal in Folge Zweiter beim Song Contest – und die Debatten über die Teilnahme des Landes werden nicht abebben.

Den Live-Ticker zur Show können Sie hier nachlesen. 

Vergessenes Schifferl

Den Auftakt des Finalabends bestritt jener Mann, der für das alles verantwortlich ist: Vorjahressieger JJ. Der ließ in einem Einspieler seine gläserne Trophäe fallen und vergaß dann auch noch sein Papier-Schifferl, mit dem er 2025 zum Sieg gesegelt ist, in Basel!

Song Contest JJ

Nach einer abenteuerlichen Reise durch Österreich (inklusive Känguru!) kam das gute Stück dann aber doch noch nach Wien – zu JJ, der gemeinsam mit dem Radio-Symphonieorchester (RSO) die Bühnenshow eröffnete. Es gab ein bisschen Zauberflöte, gefolgt von einer temporeichen Version von „Wasted Love“ und JJs neuem Song „Unknown“. Unterstützt wurde er von Tänzern in – wie sollte es anders sein – den Farben Rot und Weiß und von Akrobaten, die schwindelerregende Kunststücke vollbrachten, während sie von der Decke baumelten. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Dazwischen mischte sich die traditionelle Flaggenparade der teilnehmenden Länder.

Die besten Bilder vom ESC-Finale

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Bulgarien gewinnt

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

esc

Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

esc

Österreich

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing am Rathausplatz

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing

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In der Stadthalle

esc

Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing

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Stadthalle

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Public Viewing

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Public Viewing

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Stadthalle

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Stadthalle

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Stadthalle

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Stadthalle

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Stadthalle

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Stadthalle

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Public Viewing

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Public Viewing am Rathausplatz

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Stadthalle

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Stadthalle

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Stadthalle

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing am Rathausplatz

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Vor der Stadthalle

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Zypern beim Einzug

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Finnland beim Einzug

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Serbien beim Einzug

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Australien beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

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Albanien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

esc

Deutschland beim Einzug

esc

Deutschland beim Einzug

esc

Griechenland beim Einzug

eurovision

Frankreich beim Einzug

eurovision

Israel beim Einzug

Ein Mann mit einer blau-weißen Flagge um die Schultern steht auf einer Bühne und zeigt mit dem Finger nach oben.

Israel beim Einzug

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Rumänien beim Einzug

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Schweden beim Einzug

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Litauen beim Einzug

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Polen beim Einzug

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Kroatien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

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Tschechien beim Einzug

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Malta beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

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Belgien beim Einzug

Parov Stelar auf der ESC-Bühne

Parov Stelar 

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren in auffälligen Outfits auf der Bühne des Eurovision Song Contest Finales in der Wiener Stadthalle.

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

JJ 

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Ruslana Lyschytschko

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Maximilian Mutzke 

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Miriana Conte und Ruslana Lyschytschko 

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Verka Serduchka

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Parov Stelar

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Parov Stelar

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Parov Stelar

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Lordi

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Erika Vikman 

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Norwegen

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Norwegen

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Italien

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Zypern

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Zypern

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Schweden

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Schweden

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Litauen

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Litauen

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Litauen

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Litauen

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Polen

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Polen

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Moldau

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Moldau

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Moldau

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Frankreich

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Großbritannien

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Kroatien

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Kroatien

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Bulgarien

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Tschechien

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Griechenland

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Dänemark

Eine Frau in auffälligem Bühnenoutfit steht mit erhobenen Händen im Mittelpunkt, umgeben von vier Tänzern in gebückter Haltung.

Bulgarien

Cosmó tritt beim Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle an.

Österreich

Da geht's lang zu den Alternativen

Österreich

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Polen

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Australien

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Ukraine

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Albanien

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Albanien

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Israel

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Israel

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Deutschland

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Deutschland

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Dänemark

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Dänemark

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Tschechien

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Malta

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Malta

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Schweden

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Schweden

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Moldau

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Kroatien

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Bulgarien

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Bulgarien

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Österreich

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Ukraine

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Litauen

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Australien

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Österreich

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Österreich

cosmo

Österreich

Eine Person mit glitzerndem Stern im Gesicht steht im blauen Licht und schaut leicht lächelnd zur Seite.

Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Norwegen

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Italien

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Italien

ESC

Zypern

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Schweden

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Litauen

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Polen

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Lordi

esc

Miriana Conte und Ruslana 

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Erika Vikman

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing

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Polen

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Großbritannien

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Bulgarien

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Tschechien

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Malta

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Australien

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Australien

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Griechenland

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Public Viewing

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Albanien

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Albanien

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Belgien

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JJ

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Israel

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Israel

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Philipp Hansa

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing

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Israel

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Finnland

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Australien

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Norwegen und Österreich

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Swarovski und Ostrowski

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Zypern

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Cesar Sampson

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Parov Stellar

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Public Viewing

Tanzaquarium

Insgesamt 25 Acts traten im Finale um JJs Nachfolge an. Und boten einen Showabend mit vielen mittanzverdächtigen Nummern, der auch gleich entsprechend begann: Den Anfang machte Dänemarks Søren Torpegaard Lund mit seinem düsteren Tanzaquarium, zum Abschluss gab’s von Cosmó den weitaus unbeschwerteren „Tanzschein“. Dazwischen warteten ein goldenes Klavier mit Aussichtsplattform (Delta Goodrem für Australien, Platz 4), ein brennender Beichtstuhl (Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland) und ein Scooter fahrender Discotiger (Griechenlands Akylas).

Die Fans beim ESC

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

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Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

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Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

Bestes und weniger Bestes

Nach den Auftritten der wettstreitenden Künstlerinnen und Künstler folgte der Teil mit dem langen Warten aufs Ergebnis. Verkürzt wurde dies mit einem Star-Treffen, um 70 Jahre Song Contest zu feiern. Dafür hatte man ein Ensemble an ESC-Veteranen versammelt, die ein Medley aus dem Besten und, äh, nicht so Besten aus der Geschichte des Musikbewerbs präsentierten.

Erika Vikman sang da etwa „Cha Cha Cha“, die Rocker von Lordi trällerten ausgerechnet „Save Your Kisses For Me“. Von Alexander Rybak gab es Geigentöne zu „Ne partez pas sans moi“, Miriana Conte hatte sich für „Dschinghis Khan“ entschieden und Ruslana gab „Mon Amour“ zum Besten. Zum Schluss stimmte Verka Serduchka noch „Nel blu, dipinto di blu“ (vulgo: „Volare“) an – bis auch das Saalpublikum mitsang.

Song Contest JJ

Miriana Conte

Nach diesem bunten Trip (ob der gut oder schlecht ausfiel, hing von der vorhergehenden Konsumation ab) übernahm Parov Stelar mit einer eigens für die Show kreierten Nummer, dafür hatte er seinen DJ-Arbeitsplatz über ganz in weiß gekleideten Tänzern aufgebaut. Abgelöst wurde er von Cesár Sampson, ESC-Dritter von 2018, der sich ans Klavier setzte und mit „Vienna“ von Billy Joel ruhigere Töne anstimmte.

Und was ist eigentlich mit den „Owskis“, also dem Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski? Die beiden waren im Finale erstaunlich ruhig. Es gab die obligatorischen Ankündigungen, ein paar Fun Facts aus der ESC-Geschichte und Nachhilfe in Sachen Votingsystem, dafür aber kaum Gags – und schon gar keine Einlagen.

Zum Nachschauen: Der Auftritt der Gewinnerin

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Eurovision Song Contest Wien
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