Überraschung beim Song Contest: Das bulgarische Wunder von Wien

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Zum Finale sollten in der Wiener Stadthalle noch einmal die ganz großen Sternspritzer ausgepackt werden: Am Samstag ging die dritte und letzte Live-Show des Eurovision Song Contest über die Bühne – mit ordentlich Pyrotechnik, von der Decke hängenden Akrobaten und einem großen ESC-Klassentreffen. Und auch das Voting spielte alle Stückerln, die so ein Abend braucht: Die meisten Jury-Stimmen sammelte zuerst Bulgarien, aber Israel ging in Kombination mit der Publikumswertung mit großem Abstand in Führung. Erst in letzter Sekunde wurde der israelische Künstler Noam Bettan wieder vom Spitzenplatz verdrängt: Die Bulgarin Dara gewann mit „Bangaranga“ und 516 Punkten. Es ist der erste bulgarische ESC-Sieg der Geschichte. Für Österreich endete der Bewerb bitter: Cosmó wurde mit nur sechs Punkten Vorletzter. Fünf kamen vom Publikum, einer von Luxemburg. Israel wurde zum zweiten Mal in Folge Zweiter beim Song Contest – und die Debatten über die Teilnahme des Landes werden nicht abebben. Den Live-Ticker zur Show können Sie hier nachlesen.

Vergessenes Schifferl Den Auftakt des Finalabends bestritt jener Mann, der für das alles verantwortlich ist: Vorjahressieger JJ. Der ließ in einem Einspieler seine gläserne Trophäe fallen und vergaß dann auch noch sein Papier-Schifferl, mit dem er 2025 zum Sieg gesegelt ist, in Basel!

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Nach einer abenteuerlichen Reise durch Österreich (inklusive Känguru!) kam das gute Stück dann aber doch noch nach Wien – zu JJ, der gemeinsam mit dem Radio-Symphonieorchester (RSO) die Bühnenshow eröffnete. Es gab ein bisschen Zauberflöte, gefolgt von einer temporeichen Version von „Wasted Love“ und JJs neuem Song „Unknown“. Unterstützt wurde er von Tänzern in – wie sollte es anders sein – den Farben Rot und Weiß und von Akrobaten, die schwindelerregende Kunststücke vollbrachten, während sie von der Decke baumelten. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Dazwischen mischte sich die traditionelle Flaggenparade der teilnehmenden Länder. Die besten Bilder vom ESC-Finale

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Austria Presse Agentur Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Klaus Titzer JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/jh Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur JJ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Ruslana Lyschytschko Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Maximilian Mutzke Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Miriana Conte und Ruslana Lyschytschko Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Verka Serduchka Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Parov Stelar Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Parov Stelar Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Parov Stelar Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Lordi Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erika Vikman Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Österreich Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - 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Tanzaquarium Insgesamt 25 Acts traten im Finale um JJs Nachfolge an. Und boten einen Showabend mit vielen mittanzverdächtigen Nummern, der auch gleich entsprechend begann: Den Anfang machte Dänemarks Søren Torpegaard Lund mit seinem düsteren Tanzaquarium, zum Abschluss gab’s von Cosmó den weitaus unbeschwerteren „Tanzschein“. Dazwischen warteten ein goldenes Klavier mit Aussichtsplattform (Delta Goodrem für Australien, Platz 4), ein brennender Beichtstuhl (Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland) und ein Scooter fahrender Discotiger (Griechenlands Akylas). Die Fans beim ESC

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Bestes und weniger Bestes Nach den Auftritten der wettstreitenden Künstlerinnen und Künstler folgte der Teil mit dem langen Warten aufs Ergebnis. Verkürzt wurde dies mit einem Star-Treffen, um 70 Jahre Song Contest zu feiern. Dafür hatte man ein Ensemble an ESC-Veteranen versammelt, die ein Medley aus dem Besten und, äh, nicht so Besten aus der Geschichte des Musikbewerbs präsentierten. Erika Vikman sang da etwa „Cha Cha Cha“, die Rocker von Lordi trällerten ausgerechnet „Save Your Kisses For Me“. Von Alexander Rybak gab es Geigentöne zu „Ne partez pas sans moi“, Miriana Conte hatte sich für „Dschinghis Khan“ entschieden und Ruslana gab „Mon Amour“ zum Besten. Zum Schluss stimmte Verka Serduchka noch „Nel blu, dipinto di blu“ (vulgo: „Volare“) an – bis auch das Saalpublikum mitsang.

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Nach diesem bunten Trip (ob der gut oder schlecht ausfiel, hing von der vorhergehenden Konsumation ab) übernahm Parov Stelar mit einer eigens für die Show kreierten Nummer, dafür hatte er seinen DJ-Arbeitsplatz über ganz in weiß gekleideten Tänzern aufgebaut. Abgelöst wurde er von Cesár Sampson, ESC-Dritter von 2018, der sich ans Klavier setzte und mit „Vienna“ von Billy Joel ruhigere Töne anstimmte. Und was ist eigentlich mit den „Owskis“, also dem Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski? Die beiden waren im Finale erstaunlich ruhig. Es gab die obligatorischen Ankündigungen, ein paar Fun Facts aus der ESC-Geschichte und Nachhilfe in Sachen Votingsystem, dafür aber kaum Gags – und schon gar keine Einlagen. Zum Nachschauen: Der Auftritt der Gewinnerin

Das Ergebnis im Detail Bulgarien – 516 Punkte Israel – 343 Punkte Rumänien – 296 Punkte Australien – 287 Punkte Italien – 281 Punkte Finnland – 279 Punkte Dänemark – 243 Punkte Moldawien – 226 Punkte Ukraine – 221 Punkte Griechenland – 220 Punkte Frankreich – 158 Punkte Polen – 150 Punkte Albanien – 145 Punkte Norwegen – 134 Punkte Kroatien – 124 Punkte Tschechien – 113 Punkte Serbien – 90 Punkte Malta – 89 Punkte Zypern – 75 Punkte Schweden – 51 Punkte Belgien – 36 Punkte Litauen – 22 Punkte Deutschland – 12 Punkte Österreich – 6 Punkte Großbritannien – 1 Punkt