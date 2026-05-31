ESC-Starter Cosmó zeigt sich auf der Starnacht-Bühne in ganz neuem Look

Der blaue Stern ist das Markenzeichen des Musikers Cosmó, der vor zwei Wochen für Österreich beim Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle angetreten ist.

Den Stern malt er sich jetzt nur noch für Bühnenauftritte auf, aber auch sonst gibt's eine optische Veränderung, wie Zuschauerinnen und Zuschauer bei der "Starnacht am Neusiedler See" feststellen konnten. Die Lockenpracht ist weg.

Auf Instagram zeigt er auch, dass er sich die neue Frisur einfach selbst in seinem Badezimmer verpasste. Erst schnitt er die Locken ab, dann rasierte er auch noch drüber.

Für Cosmó bedeutet die optische Veränderung auch ein neues Kapitel, wie er schreibt. Denn er steht bereits mit einer Tour in den Startlöchern.