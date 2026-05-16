Bulgarien gewinnt den Eurovision Song Contest 2026, Österreich wird Vorletzter
Der Eurovision Song Contest in Wien ist geschlagen und hat nach einem unerwartet spannenden Voting einen überraschenden Sieger: Bulgarien. Sängerin Dara erhielt sowohl von den Jurys als auch vom Publikum die Höchstwertung.
Österreich landete auf dem vorletzten Platz - hinter Deutschland, Cosmós „Tanzschein" erhielt einen Punkt von der Fachjury aus Luxemburg und fünf Punkte vom Publikum. Letzter wurde Großbritannien.
Das von den Buchmachern hoch gehandelte Finnland wurde lediglich 6., Australien, das zuletzt bei den Wettquoten aufgeholt hatte, wurde 4.Überraschend gut geschlagen hat sich auch Rumänien (3. Platz).
25 Acts traten an, um Vorjahressieger JJ zu beerben. Eröffnet wurde der Abend von Dänemarks Søren Torpegaard Lund, abgeschlossen von Österreichs Vertreter Cosmó.
Neben dem Wettsingen stand in der Wiener Stadthalle heute noch anderes am Programm: ESC-Stars wie Lordi, Alexander Rybak, Erika Vikman, Max Mutzke und Verka Serduchka sangen ein Medley von Eurovision-Klassikern, um den 70. Geburtstag des Bewerbs zu feiern, außerdem präsentierte Parov Stelar einen Song mit beeindruckender Choreografie.
ESC Finale
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Gute Nacht
von meiner Seite! Und falls Sie wissen möchten, wer die ESC-Sängerin 2026 ist, haben wir hier noch etwas zu lesen für Sie.
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Wir haben jetzt noch geschwind
die Zeitung umgebaut. Es war doch eher eine Überraschung. Und ich habe wie immer unrecht gehabt in meinen Prognosen.
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Auf Wiedersehen
aus dem Pressezentrum in der Stadthalle. Next year Sofia. Oder doch wieder die Couch.
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Das Ergebnis im Detail
- Bulgarien – 516 Punkte
- Israel – 343 Punkte
- Rumänien – 296 Punkte
- Australien – 287 Punkte
- Italien – 281 Punkte
- Finnland – 279 Punkte
- Dänemark – 243 Punkte
- Moldawien – 226 Punkte
- Ukraine – 221 Punkte
- Griechenland – 220 Punkte
- Frankreich – 158 Punkte
- Polen – 150 Punkte
- Albanien – 145 Punkte
- Norwegen – 134 Punkte
- Kroatien – 124 Punkte
- Tschechien – 113 Punkte
- Serbien – 90 Punkte
- Malta – 89 Punkte
- Zypern – 75 Punkte
- Schweden – 51 Punkte
- Belgien – 36 Punkte
- Litauen – 22 Punkte
- Deutschland – 12 Punkte
- Österreich – 6 Punkte
- Großbritannien – 1 Punkt
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Das war der 70. Song Contest in Wien
Was für ein spannender Abend!
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JJ überreicht jetzt die Trophäean Dara. Es ist der erste ESC-Sieg für Bulgarien.
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Favorit Finnland
ist nur auf Platz 6 gelandet.
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Ein unerwartet spannender Song Contestendet mit einem überraschenden Sieg: Wer auf Bulgarien gewettet hat, kann sich freuen
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Dara singt jetzt im Greenroom
Wozu braucht man auch eine Bühne.
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Ich verabschiede mich an dieser Stelle
Danke, dass Sie mit uns beim Heim-ESC dabei waren. Schlafen Sie gut!
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So viel Adrenalin
Ich kann die nächsten Tage sicher nicht schlafen.
Viele Überraschungen beim Voting. Buchmacher haben eben nicht immer Recht. So spannend war ein ESC-Voting selten.
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"Bangaranga"-Time
hat Michael Ostrowski gerade ausgerufen. Dara darf den Siegersong noch einmal performen.
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Die Reihenfolge
Bulgarien gewinnt vor Israel, Rumänien, Australien und Italien.
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516 Punkte
für Bulgarien.
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Israel
wurde Zweiter
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Bulgarien
ist der Gewinner des 70. Eurovision Song Contest
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Bulgarien gewinnt
den Song Contest 2026
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Bulgarien
braucht 140 Punkte, um zu gewinnen.
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Wenn Israel gewinnt
dann steht die Welt Kopf. Gesprächsstoff für die kommenden Wochen
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Israel vs. Bulgarien
Wer gewinnt?
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Hier wird gerade
sehr laut
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Australien
überraschend wenige Punkte. Was geht hier ab?!
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Australien
gewinnt nicht
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Ostrowski
schickt einen Gruß an die boykottierenden Länder. Auch ein origineller Zeitpunkt dafür
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Herzklopfen
Ich halt das nicht aus, so spannend das Ganze
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Finnland
kam auch nicht so gut an beim Publikum wie gedacht. Große Überraschung. Bestenfalls 4. Platz
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Finnland
holt Israel nicht ein
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Jetzt sind die Buhrufe
unüberhörbar geworden.
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Italien
hätte sich wohl mehr erwartet
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Polen
auch nur 17 Punkte vom Publikum. War Liebling bei Jurys
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Großer Vorsprung
jetzt für Israel
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Israel
ist eines der großen Publikumslieblinge. Jetzt Platz 1. Buhrufe vom Publikum.
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Israel
zieht weit vor
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Norwegen
überrascht mit schlechten 19 Punkten vom Publikum
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Tschechien
kam gar nicht gut an. Verstehe ich nicht.
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Bei Malta
zeigt sich, wie sehr Jury und Publikum anders denken
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Bei Griechenland
hätte man mehr erwartet
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Rumänien
an die Spitze dank Publikum. Wow, ist das spannend
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Rumänien
überholt jetzt alle
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Ukraine
ist einer der Publikumslieblinge
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Moldau auf Platz 1
dank Publikum
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Moldau
setzt sich an die Spitze
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Großbritannien
bekam von Publikum Null Punkte
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Null Punkte
vom Publikum für Deutschland.
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Wenigstens keine 0 Punkte
Sagen wir uns das immer wieder vor.
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Österreich ist Vorletzter beim Song Contest
England hat uns den letzten Platz erspart.
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Triumph!
Vor England...
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6 Punkte für Österreich
Mehr werden es nicht.
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So spannend
hatte ich mir das Voting nicht vorgestellt. Das ist zu viel Adrenalin für diese Uhrzeit.
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In Reichweite für den Sieg
Sind jedenfalls noch Australien, Dänemark, Frankreich und Finnnland. Italien und Poland folgen, dann das in der Publikumsabstimmung immer starke Israel.
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