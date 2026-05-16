Der Eurovision Song Contest in Wien ist geschlagen und hat nach einem unerwartet spannenden Voting einen überraschenden Sieger: Bulgarien. Sängerin Dara erhielt sowohl von den Jurys als auch vom Publikum die Höchstwertung.

Österreich landete auf dem vorletzten Platz - hinter Deutschland, Cosmós „Tanzschein" erhielt einen Punkt von der Fachjury aus Luxemburg und fünf Punkte vom Publikum. Letzter wurde Großbritannien.

Das von den Buchmachern hoch gehandelte Finnland wurde lediglich 6., Australien, das zuletzt bei den Wettquoten aufgeholt hatte, wurde 4.Überraschend gut geschlagen hat sich auch Rumänien (3. Platz).

25 Acts traten an, um Vorjahressieger JJ zu beerben. Eröffnet wurde der Abend von Dänemarks Søren Torpegaard Lund, abgeschlossen von Österreichs Vertreter Cosmó.