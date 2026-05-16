Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kultur

Bulgarien gewinnt den Eurovision Song Contest 2026, Österreich wird Vorletzter

Bulgarien gewinnt den Song Contest 2026 vor Israel mit dem Song "Bangaranga". Österreich wurde Vorletzter, Großbritannien Letzter.
Nina Oberbucher, Georg Leyrer, Christina Böck, Agnes Preusser, Gert Korentschnig und Manuel Simbürger
17.05.2026, 01:22

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

esc

Der Eurovision Song Contest in Wien ist geschlagen und hat nach einem unerwartet spannenden Voting einen überraschenden Sieger: Bulgarien. Sängerin Dara erhielt sowohl von den Jurys als auch vom Publikum die Höchstwertung.

Österreich landete auf dem vorletzten Platz - hinter Deutschland, Cosmós „Tanzschein" erhielt einen Punkt von der Fachjury aus Luxemburg und fünf Punkte vom Publikum. Letzter wurde Großbritannien.

Das von den Buchmachern hoch gehandelte Finnland wurde lediglich 6., Australien, das zuletzt bei den Wettquoten aufgeholt hatte, wurde 4.Überraschend gut geschlagen hat sich auch Rumänien (3. Platz).

25 Acts traten an, um Vorjahressieger JJ zu beerben. Eröffnet wurde der Abend von Dänemarks Søren Torpegaard Lund, abgeschlossen von Österreichs Vertreter Cosmó

70. Song Contest: Bulgarien ist Sieger, Österreich wird Vorletzter

Neben dem Wettsingen stand in der Wiener Stadthalle heute noch anderes am Programm: ESC-Stars wie Lordi, Alexander Rybak, Erika Vikman, Max Mutzke und Verka Serduchka sangen ein Medley von Eurovision-Klassikern, um den 70. Geburtstag des Bewerbs zu feiern, außerdem präsentierte Parov Stelar einen Song mit beeindruckender Choreografie. 

LIVE

ESC Finale

  • |Nina Oberbucher

    Gute Nacht

    von meiner Seite! Und falls Sie wissen möchten, wer die ESC-Sängerin 2026 ist, haben wir hier noch etwas zu lesen für Sie. 

    ESC-Gewinnerin Dara: Wer ist die Sängerin aus Bulgarien?
  • |Georg Leyrer

    Wir haben jetzt noch geschwind

    die Zeitung umgebaut. Es war doch eher eine Überraschung. Und ich habe wie immer unrecht gehabt in meinen Prognosen.

  • |Christina Böck

    Auf Wiedersehen

    aus dem Pressezentrum in der Stadthalle. Next year Sofia. Oder doch wieder die Couch. 

  • |Georg Leyrer

    Das Ergebnis im Detail

    1. Bulgarien – 516 Punkte
    2. Israel – 343 Punkte
    3. Rumänien – 296 Punkte
    4. Australien – 287 Punkte
    5. Italien – 281 Punkte
    6. Finnland – 279 Punkte
    7. Dänemark – 243 Punkte
    8. Moldawien – 226 Punkte
    9. Ukraine – 221 Punkte
    10. Griechenland – 220 Punkte
    11. Frankreich – 158 Punkte
    12. Polen – 150 Punkte
    13. Albanien – 145 Punkte
    14. Norwegen – 134 Punkte
    15. Kroatien – 124 Punkte
    16. Tschechien – 113 Punkte
    17. Serbien – 90 Punkte
    18. Malta – 89 Punkte
    19. Zypern – 75 Punkte
    20. Schweden – 51 Punkte
    21. Belgien – 36 Punkte
    22. Litauen – 22 Punkte
    23. Deutschland – 12 Punkte
    24. Österreich – 6 Punkte
    25. Großbritannien – 1 Punkt
  • |Nina Oberbucher

    Das war der 70. Song Contest in Wien

    Was für ein spannender Abend!

  • |Nina Oberbucher

    JJ überreicht jetzt die Trophäe

    an Dara. Es ist der erste ESC-Sieg für Bulgarien.
  • |Nina Oberbucher

    Favorit Finnland

    ist nur auf Platz 6 gelandet.

  • |Christina Böck

    Ein unerwartet spannender Song Contest

    endet mit einem überraschenden Sieg: Wer auf Bulgarien gewettet hat, kann sich freuen
  • |Nina Oberbucher

    Dara singt jetzt im Greenroom

    Wozu braucht man auch eine Bühne.

  • |Manuel Simbürger

    Ich verabschiede mich an dieser Stelle

    Danke, dass Sie mit uns beim Heim-ESC dabei waren. Schlafen Sie gut!

  • |Manuel Simbürger

    So viel Adrenalin

    Ich kann die nächsten Tage sicher nicht schlafen.

    Viele Überraschungen beim Voting. Buchmacher haben eben nicht immer Recht. So spannend war ein ESC-Voting selten.

  • |Nina Oberbucher

    "Bangaranga"-Time

    hat Michael Ostrowski gerade ausgerufen. Dara darf den Siegersong noch einmal performen.

  • |Nina Oberbucher

    Die Reihenfolge

    Bulgarien gewinnt vor Israel, Rumänien, Australien und Italien.

  • |Nina Oberbucher

    516 Punkte

    für Bulgarien.

  • |Manuel Simbürger

    Israel

    wurde Zweiter

  • |Manuel Simbürger

    Bulgarien

    ist der Gewinner des 70. Eurovision Song Contest

  • |Christina Böck

    Bulgarien gewinnt

    den Song Contest 2026

  • |Nina Oberbucher

    Bulgarien

    braucht 140 Punkte, um zu gewinnen.

  • |Manuel Simbürger

    Wenn Israel gewinnt

    dann steht die Welt Kopf. Gesprächsstoff für die kommenden Wochen

  • |Manuel Simbürger

    Israel vs. Bulgarien

    Wer gewinnt?

  • |Christina Böck

    Hier wird gerade

    sehr laut

  • |Manuel Simbürger

    Australien

    überraschend wenige Punkte. Was geht hier ab?!

  • |Christina Böck

    Australien

    gewinnt nicht

  • |Christina Böck

    Ostrowski

    schickt einen Gruß an die boykottierenden Länder. Auch ein origineller Zeitpunkt dafür

  • |Manuel Simbürger

    Herzklopfen

    Ich halt das nicht aus, so spannend das Ganze

  • |Manuel Simbürger

    Finnland

    kam auch nicht so gut an beim Publikum wie gedacht. Große Überraschung. Bestenfalls 4. Platz

  • |Christina Böck

    Finnland

    holt Israel nicht ein

  • |Georg Leyrer

    Jetzt sind die Buhrufe

    unüberhörbar geworden.

  • |Manuel Simbürger

    Italien

    hätte sich wohl mehr erwartet

  • |Manuel Simbürger

    Polen

    auch nur 17 Punkte vom Publikum. War Liebling bei Jurys

  • |Christina Böck

    Großer Vorsprung

    jetzt für Israel

  • |Manuel Simbürger

    Israel

    ist eines der großen Publikumslieblinge. Jetzt Platz 1. Buhrufe vom Publikum.

  • |Christina Böck

    Israel

    zieht weit vor

  • |Manuel Simbürger

    Norwegen

    überrascht mit schlechten 19 Punkten vom Publikum

  • |Manuel Simbürger

    Tschechien

    kam gar nicht gut an. Verstehe ich nicht.

  • |Manuel Simbürger

    Bei Malta

    zeigt sich, wie sehr Jury und Publikum anders denken

  • |Christina Böck

    Bei Griechenland

    hätte man mehr erwartet

  • |Manuel Simbürger

    Rumänien

    an die Spitze dank Publikum. Wow, ist das spannend

  • |Christina Böck

    Rumänien

    überholt jetzt alle

  • |Manuel Simbürger

    Ukraine

    ist einer der Publikumslieblinge

  • |Manuel Simbürger

    Moldau auf Platz 1

    dank Publikum

  • |Christina Böck

    Moldau

    setzt sich an die Spitze

  • |Manuel Simbürger

    Großbritannien

    bekam von Publikum Null Punkte

  • |Nina Oberbucher

    Null Punkte

    vom Publikum für Deutschland. 

  • |Manuel Simbürger

    Wenigstens keine 0 Punkte

    Sagen wir uns das immer wieder vor.

  • |Georg Leyrer

    Österreich ist Vorletzter beim Song Contest

    England hat uns den letzten Platz erspart.

  • |Gert Korentschnig

    Triumph!

    Vor England...

  • |Georg Leyrer

    6 Punkte für Österreich

    Mehr werden es nicht.

  • |Nina Oberbucher

    So spannend

    hatte ich mir das Voting nicht vorgestellt. Das ist zu viel Adrenalin für diese Uhrzeit.

  • |Georg Leyrer

    In Reichweite für den Sieg

    Sind jedenfalls noch Australien, Dänemark, Frankreich und Finnnland. Italien und Poland folgen, dann das in der Publikumsabstimmung immer starke Israel.

Eurovision Song Contest Wien
kurier.at, msim  |   |  Aktualisiert vor 21 Minuten

Kommentare