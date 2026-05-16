ESC-Gewinnerin Dara: Wer ist die Sängerin aus Bulgarien?
Der 70. Eurovision Song Contest ist geschlagen: Gewonnen hat Bulgarien mit dem Tanz-Song "Bangaranga" von Dara. Die Sängerin hat insgesamt 516 Punkte erreicht und auch das Jury-Voting gewonnen.
Dara, die mit bürgerlichem Namen Darina Jotowa heißt, wurde 1998 geboren und ist in der Stadt Varna am Schwarzen Meer aufgewachsen. Dort hat sie an der Kunstuni studiert und sich auf traditionellen bulgarischen Gesang spezialisiert. Mit 16 nahm sie an der bulgarischen Version der Castingshow "X Factor" teil und erreichte dabei den dritten Platz. Seitdem hat Dara Musik auf Bulgarisch und Englisch veröffentlicht und hatte mehrere Nummer-1-Hits in ihrer Heimat.
Die Sängerin war auch selbst als Coach von "The Voice of Bulgaria" im Einsatz. Im Vorjahr hat sie ihr Album "ADHDARA" herausgebracht, das sie in Interviews als ihr persönlichstes bisher bezeichnet: Es geht darin u. a. um Selbstakzeptanz und ihren Umgang mit der Diagnose ADHS.
Erster Sieg für Bulgarien
Der Titel "Bangaranga" stamme aus dem jamaikanischen Slang und stehe für Aufruhr, "eine schöne Art von Chaos", so Dara in einem Interview. Der Song sei inspiriert von kukeri – einem alten bulgarischen Ritual, mit dem das Böse vertrieben werden soll. Für Bulgarien ist es der erste ESC-Sieg. 2017 hat das Land mit Kristian Kostov mit "Beautiful Mess" den 2. Platz erreicht. Vier Jahre pausierte Bulgarien beim Song Contest – und konnte bei der Rückkehr heuer triumphieren.
Die besten Bilder vom ESC-Finale 2026:
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
Bulgarien gewinnt
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Bulgarien gewinnt
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Österreich
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Vor der Stadthalle
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Deutschland beim Einzug
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Bulgarien beim Einzug
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Parov Stelar
Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt
JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.
Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
JJ
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Miriana Conte und Ruslana Lyschytschko
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Parov Stelar
Parov Stelar
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