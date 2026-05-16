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Medien

ESC-Gewinnerin Dara: Wer ist die Sängerin aus Bulgarien?

Sängerin Dara hat für Bulgarien mit "Bangaranga" den Eurovision Song Contest gewonnen.
Nina Oberbucher
17.05.2026, 01:31

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Sängerin Dara performt auf einer Bühne mit Tänzern und einer großen Uhr im Hintergrund.

Der 70. Eurovision Song Contest ist geschlagen: Gewonnen hat Bulgarien mit dem Tanz-Song "Bangaranga" von Dara. Die Sängerin hat insgesamt 516 Punkte erreicht und auch das Jury-Voting gewonnen.

Dara, die mit bürgerlichem Namen Darina Jotowa heißt, wurde 1998 geboren und ist in der Stadt Varna am Schwarzen Meer aufgewachsen. Dort hat sie an der Kunstuni studiert und sich auf traditionellen bulgarischen Gesang spezialisiert. Mit 16 nahm sie an der bulgarischen Version der Castingshow "X Factor" teil und erreichte dabei den dritten Platz. Seitdem hat Dara Musik auf Bulgarisch und Englisch veröffentlicht und hatte mehrere Nummer-1-Hits in ihrer Heimat.

70. Song Contest: Bulgarien ist Sieger, Österreich wird Vorletzter

Die Sängerin war auch selbst als Coach von "The Voice of Bulgaria" im Einsatz. Im Vorjahr hat sie ihr Album "ADHDARA" herausgebracht, das sie in Interviews als ihr persönlichstes bisher bezeichnet: Es geht darin u. a. um Selbstakzeptanz und ihren Umgang mit der Diagnose ADHS. 

Erster Sieg für Bulgarien

Der Titel "Bangaranga" stamme aus dem jamaikanischen Slang und stehe für Aufruhr, "eine schöne Art von Chaos", so Dara in einem Interview. Der Song sei inspiriert von kukeri – einem alten bulgarischen Ritual, mit dem das Böse vertrieben werden soll. Für Bulgarien ist es der erste ESC-Sieg. 2017 hat das Land mit Kristian Kostov mit "Beautiful Mess" den 2. Platz erreicht. Vier Jahre pausierte Bulgarien beim Song Contest – und konnte bei der Rückkehr heuer triumphieren.

Die besten Bilder vom ESC-Finale 2026:

ESC-Gewinnerin Dara: Wer ist die Sängerin aus Bulgarien?

Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

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Bulgarien gewinnt

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Public Viewing am Rathausplatz

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In der Stadthalle

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Stadthalle

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Stadthalle

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

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Vor der Stadthalle

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Ein Mann mit einer blau-weißen Flagge um die Schultern steht auf einer Bühne und zeigt mit dem Finger nach oben.

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Parov Stelar auf der ESC-Bühne

Parov Stelar 

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Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

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JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren in auffälligen Outfits auf der Bühne des Eurovision Song Contest Finales in der Wiener Stadthalle.

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

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JJ 

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Ruslana Lyschytschko

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Verka Serduchka

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Parov Stelar

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Eine Frau in auffälligem Bühnenoutfit steht mit erhobenen Händen im Mittelpunkt, umgeben von vier Tänzern in gebückter Haltung.

Bulgarien

Cosmó tritt beim Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle an.

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Da geht's lang zu den Alternativen

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Eine Person mit glitzerndem Stern im Gesicht steht im blauen Licht und schaut leicht lächelnd zur Seite.

Österreich

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