Song Contest: Kängurus, Klischees und Kostendebatte - sind wir wirklich so?

Ob wir so sind wie dieser Song Contest? Das ist natürlich eine gemeine Frage, und die Antwort ist natürlich eindeutig ja. Der ESC 2026 hat das Land in seiner Vielfalt zur Kenntlichkeit entstellt.

Wie beim Song Contest simulieren wir nämlich Weltoffenheit einzig und alleine für den Tourismus; insgeheim sind wir verstört davon, dass die Welt sich in sieben Jahrzehnten – „früher gings beim Song Contest noch um Musik!“ – auch ein Stück weiterdreht.

Die heimische Humornische ist es, alles zu unterspielen und zu unterlaufen, es ist immer ein Augenzwinkern zu viel. Wir schauen mit Argusaugen darauf, dass ja niemand anderer zu viel Spaß im Leben hat. Und wir gönnen den Unsrigen den Erfolg natürlich nicht, sind aber tödlich beleidigt, wenn wir nicht gewinnen.

Wir sind aber auch wirklich die Musiknation der Welt, selbst wenn das hierzulande als Folklore gilt. Dass der ESC hier stattfand, war für wirklich viele Menschen etwas Besonderes. Das Land geht über vor Schönheit, die die Song-Contest-Teilnehmenden bei den „Postkarten“ im ORF aber nicht in echt anfassen durften, weil das zu teuer wäre. Wir sind die allerbesten Gastgeber, zumindest bis die Rechnung beglichen ist. Und ab heute war der Song Contest das, was hierzulande alles im Rückblick ist: Super.

Georg Leyrer leitet das Kultur-Ressort des KURIER.