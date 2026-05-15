Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?
Österreich kann dank JJ ("Wasted Love") im Vorjahr auf drei Siege beim Eurovision Song Contest zurückblicken. Zuvor hatten Conchita Wurst ("Rise Like A Phoenix" 2014) und Udo Jürgens ("Merci Chérie" 1966) schon den Eurovision Song Contest nach Österreich geholt.
Aber das ist nur die rühmliche Seite der Geschichte.
So kamen die Interpreten der Jahre 1981 (Marty Brem), 1984 (Anita), 1988 (Wilfried) und 1991 (Thomas Forstner) nicht über einen letzten Platz hinaus. 2007 schied Eric Papilaya mit "Get A Life - Get Alive" bereits im Semifinale aus und wurde dort mit vier Punkten Vorletzter. Nicht zuletzt deshalb verzichtete man 2006 sowie 2008 bis 2010 gänzlich auf eine Teilnahme.
Beim neuerlichen Antritt 2011 in Düsseldorf kam Nadine Beiler auf Platz 18, bevor 2012 die Trackshittaz mit ihrer heute unbeschränkt als legendär zu bezeichnenden Hip-Hop-Nummer "Woki mit deim Popo" im Halbfinale die geringste Punkteanzahl aller Länder erhielten. 2013 musste sich dann Natalia Kelly in Malmö mit Platz 14 von 16 Teilnehmern in ihrem Halbfinale begnügen. Und dann kam Conchita, sah und siegte in Kopenhagen.
Für die Makemakes reichte es beim Heim-ESC in Wien danach allerdings wieder nur für einen vorletzten Platz im Finale. Dafür eroberte Zoe 2016 in Stockholm den respektablen 13. Platz, dem Nathan Trent 2017 in Kiew einen 16. Platz folgen ließ. Einen sensationellen Stockerlplatz erreichte im Jahr darauf César Sampson in Lissabon, wo sich der Sänger den Jurysieg und am Ende einen hervorragenden Platz 3 holte.
Im Gegenzug erreichte Paenda beim ESC in Tel Aviv wieder nur den vorletzten Platz in ihrem Halbfinale und musste die Heimreise antreten. In diese Fußstapfen traten dann auch Vincent Bueno 2021 nach pandemischer ESC-Pause 2020 und 2022 auch LUM!X feat. Pia Maria. Beide Acts kamen nicht über ihr Semifinale hinaus.
Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:
Public Viewing / 2. Halbfinale
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Litauen / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Finnland / 1. Halbfinale
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.
Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs.
Cosmo feiert mit Fans
Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.
Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle
LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe
Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe
Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe
Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.
Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.
Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.
Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.
Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.
Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Public Viewing des 1. Halbfinale
Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale
ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Erstes Halbfinale / Finnland
Erstes Halbfinale / Moldau
Erstes Halbfinale / Finnland
Erstes Halbfinale / Litauen
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Erstes Halbfinale
Erstes Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
San Marino / 1. Halbfinale
San Marino / 1. Halbfinale
Israel / Erstes Halbfinale
Israel / Erstes Halbfinale
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Finnland / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Finnland / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Portugal / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
Schweden / 1. Halbfinale
Montenegro / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Belgien / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Italien / 1. Halbfinale
Finnland / 1. Halbfinale
Israel / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
- Halbfinale
- Halbfinale
Estland / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Polen / 1. Halbfinale
Belgien / 1. Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Montenegro / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Deutschland / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Georgien / 1. Halbfinale
Schweden / 1. Halbfinale
Italien / 1. Halbfinale
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.
Generalprobe zum 2. Halbfinale
Generalprobe zum 2. Halbfinale
Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale
Pete Parkkonen (Finnland)
Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)
Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)
Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.
Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.
Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales
Frankreich / 2. Halbfinale
Albanien / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale
Cosmo / 2. Halbfinale
Comso / 2. Halbfinale
Cosmo / 2. Halbfinale
Cosmo / 2. Halbfinale
Austalien / 2. Halbfinale
Bulgarien / 2. Halbfinale
Bulgarien / 2. Halbfinale
Großbritannien / 2. Halbfinale
Albanien / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Dänemark / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Schweiz / 2. Halbfinale
Schweiz / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Lettland / 2. Halbfinale
Lettland / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Malta / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
Armenien / 2. Halbfinale
Dänemark / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale
Aserbaidschan / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Malta / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Armenien / 2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Eurovision Village am Rathausplatz
Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen
Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen
Bulgarien / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbrinale
Norwegen / 2. Halbrinale
Norwegen / 2. Halbrinale
Albanien / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Armenien / 2. Hakbfinale
Armenien / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale
Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Albanien / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Dänemark / 2. Halbfinale
Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale
Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
2. Halbfinale (Green Room)
Cosmó / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
Großbritannien / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
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