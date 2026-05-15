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Kultur

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Dreimal haben wir "den Schas" bisher gewonnen. Ansonsten ist Österreichs ESC-Bilanz eher durchwachsen.
15.05.2026, 15:10

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Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Österreich kann dank JJ ("Wasted Love") im Vorjahr auf drei Siege beim Eurovision Song Contest zurückblicken. Zuvor hatten Conchita Wurst ("Rise Like A Phoenix" 2014) und Udo Jürgens ("Merci Chérie" 1966) schon den Eurovision Song Contest nach Österreich geholt. 

Aber das ist nur die rühmliche Seite der Geschichte.

Song Contest: Erschreckende neue Wettquoten für Cosmó nach Halbfinale

So kamen die Interpreten der Jahre 1981 (Marty Brem), 1984 (Anita), 1988 (Wilfried) und 1991 (Thomas Forstner) nicht über einen letzten Platz hinaus. 2007 schied Eric Papilaya mit "Get A Life - Get Alive" bereits im Semifinale aus und wurde dort mit vier Punkten Vorletzter. Nicht zuletzt deshalb verzichtete man 2006 sowie 2008 bis 2010 gänzlich auf eine Teilnahme.

Beim neuerlichen Antritt 2011 in Düsseldorf kam Nadine Beiler auf Platz 18, bevor 2012 die Trackshittaz mit ihrer heute unbeschränkt als legendär zu bezeichnenden Hip-Hop-Nummer "Woki mit deim Popo" im Halbfinale die geringste Punkteanzahl aller Länder erhielten. 2013 musste sich dann Natalia Kelly in Malmö mit Platz 14 von 16 Teilnehmern in ihrem Halbfinale begnügen. Und dann kam Conchita, sah und siegte in Kopenhagen.

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Für die Makemakes reichte es beim Heim-ESC in Wien danach allerdings wieder nur für einen vorletzten Platz im Finale. Dafür eroberte Zoe 2016 in Stockholm den respektablen 13. Platz, dem Nathan Trent 2017 in Kiew einen 16. Platz folgen ließ. Einen sensationellen Stockerlplatz erreichte im Jahr darauf César Sampson in Lissabon, wo sich der Sänger den Jurysieg und am Ende einen hervorragenden Platz 3 holte.

Im Gegenzug erreichte Paenda beim ESC in Tel Aviv wieder nur den vorletzten Platz in ihrem Halbfinale und musste die Heimreise antreten. In diese Fußstapfen traten dann auch Vincent Bueno 2021 nach pandemischer ESC-Pause 2020 und 2022 auch LUM!X feat. Pia Maria. Beide Acts kamen nicht über ihr Semifinale hinaus.

Startaufstellung für das Finale am Samstag ist da: Cosmó kommt ganz zum Schluss
Nach drei erfolglosen ESC-Durchgängen gelang dann Teya & Salena 2023 in Liverpool nicht nur das Kunststück des Finaleinzugs, sondern dort auch ein Platz 15, während Kaleen beim ESC von Malmö 2024 am vorletzten Platz zum Liegen kam - aber immerhin im Finale. Dann kam allerdings Balsam auf die österreichische ESC-Seele in Person von JJ. 
 
Nun ist es an Cosmó, der mit seinem "Tanzschein" die Gastgeberehre verteidigen soll - und zumindest ein Ausscheiden im Halbfinale ist heuer ausgeschlossen, hat man doch als Host einen fixen Finalplatz.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Litauen / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Finnland / 1. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

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Cosmo feiert mit Fans

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eine Frau im glitzernden goldenen Kleid singt auf einer Bühne, im Hintergrund stehen mehrere Menschen.

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Mehrere Menschen in bunten Kostümen stehen vor einer Alpenlandschaft, einer davon kämpft spielerisch mit einem Känguru im Kostüm.

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing des 1. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

 ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

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Erstes Halbfinale / Finnland

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Erstes Halbfinale / Moldau

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Erstes Halbfinale / Finnland

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Erstes Halbfinale / Litauen

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Erstes Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Erstes Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Serbien / 1. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Serbien / 1. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

San Marino / 1. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

San Marino / 1. Halbfinale

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna

Israel / Erstes Halbfinale

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Israel / Erstes Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Finnland / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Finnland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Portugal / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Montenegro / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale 

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Belgien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Italien / 1. Halbfinale

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Finnland / 1. Halbfinale

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Israel / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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  1. Halbfinale
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Estland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Polen / 1. Halbfinale

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Belgien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Montenegro / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Deutschland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Georgien / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Italien / 1. Halbfinale

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Generalprobe zum 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Generalprobe zum 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Pete Parkkonen (Finnland)

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.

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Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.

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Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales

Eine Frau mit langen, blonden Zöpfen tanzt in weißem Kostüm auf einer Bühne mit Nebel und zwei Tänzern.

Frankreich / 2. Halbfinale

Eurovision Song Contest 2026

Albanien / 2. Halbfinale

Eine Frau in glitzerndem Kleid singt auf einem goldenen Flügel, umgeben von Lichteffekten und Pyrotechnik.

Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silbernem Oberteil tritt mit Tänzern in Tiermasken und einem Gitarristen auf einer beleuchteten Bühne auf.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Comso / 2. Halbfinale

Zwei Personen auf einer Bühne, eine trägt eine silberne Maske hinter einem Gitter, die andere trägt silberne Rüstung und hält ein Mikrofon.

Cosmo / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silberner Rüstung performt mit Tänzern in Rhinozeros-Masken und einem Gitarristen auf einer Bühne.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Austalien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Bulgarien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Großbritannien / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

JJ / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

JJ / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Ukraine / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Australien / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit auffälligem Make-up und glänzendem Outfit performt energiegeladen auf einer bunt beleuchteten Bühne.

 Cosmó / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Dänemark / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

 Cosmó / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

 Cosmó / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Schweiz / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Schweiz / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Frankreich / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Lettland / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Lettland / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Luxemburg / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Rumänien / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Malta / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Norwegen / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale

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Aserbaidschan / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Eurovision Village am Rathausplatz

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Bulgarien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Norwegen / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Australien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Zypern / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Cosmó / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Zypern / 2. Halbfinale

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Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Tschechien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Cosmó / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Public Viewing / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Norwegen / 2. Halbrinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Norwegen / 2. Halbrinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Norwegen / 2. Halbrinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Albanien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Ukraine / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Ukraine / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Australien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Australien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Armenien / 2. Hakbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Armenien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Frankreich / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Frankreich / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Tschechien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Tschechien / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Luxemburg / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Luxemburg / 2. Halbfinale

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

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Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale (Green Room)

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

Unsere aktuellsten Berichte rund um den Eurovision Song Contest

Dreimal haben wir "den Schas" bisher gewonnen. Ansonsten ist Österreichs ESC-Bilanz eher durchwachsen.
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Das Eurovision Village zieht schon vor dem ESC-Finale eine starke Bilanz. Die Ringsperre am Samstag bringt einige Änderungen im Verkehr.
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Finnland ist weiterhin Topfavorit, Australien steigt auf. Nicht nur Österreich, auch Griechenlands Publikumsliebling sinkt in der Gunst der Buchmacher.
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Es gab dazu eine Veranstaltung zum Thema "Songwriting & Innovation" im Eurofan House. Dort wurde eine britische Studie vorgestellt.
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Im Schnitt waren 680.000 Zuschauer beim stärksten Showblock dabei. 439.000 Personen schalteten noch zu später Stunde bei der Entscheidung über den Aufstieg ins Finale ein.
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Eurovision Song Contest Österreich
Agenturen  | 

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