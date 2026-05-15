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Kultur

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Es gab dazu eine Veranstaltung zum Thema "Songwriting & Innovation" im Eurofan House. Dort wurde eine britische Studie vorgestellt.
15.05.2026, 13:03

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"Zero dot zero zero three", sangen Österreichs ESC-Starterinnen Teya & Salena in ihrem 2023er-Song "Who The Hell Is Edgar". Gemeint waren damit die extrem niedrigen Beträge, die Streaminganbieter an Künstlerinnen und Künstler pro Abruf abliefern. Geht es nach einer am Freitag im Wiener "Eurofan House" vorgestellten britischen Studie, befürchten Songautoren, die es zum größten Musikwettbewerb der Welt geschafft haben, weiter zurückgedrängt zu werden.

Teya & Salena sangen sich in Personalunion als Interpretinnen und Songschreiberinnen bei ihrem Auftritt einen Gutteil des Frustes ein Stück weit vom Leib, den der heutige Musikmarkt mit sich bringt. Wie es Autorinnen und Autoren geht, die es mit ihren Ideen zu ESC-Ehren gebracht haben, hat ein Forschungsteam von der University of Leeds und der Middlesex University London (beide Großbritannien) anhand von internationalen Datenanalysen und in Form von weiterführenden Interviews im Rahmen des "Eurosongwriters' Survey" erhoben. 

Die österreichische Musikverwertungsgesellschaft AKM gab u.a. den Ergebnissen der Studie unter dem Titel "Songwriting & Innovation" nun eine Bühne in einer der dieser Tage zentralen ESC-Locations im Wien Museum.

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

Große Chance mit aber...

Demnach ist der Song Contest natürlich eine große Chance für Songwriterinnen und Songwriter, um die Karriere anzuschieben, Netzwerke aufzubauen, Verdienstmöglichkeiten zu erweitern und zu internationaler Sichtbarkeit zu kommen. Auf der anderen Seite sehen Autoren, die nicht auf der Bühne stehen, ihre Rolle im Rahmen des ESC zunehmend zurückgedrängt, heißt es in einer Aussendung der University of Leeds zu der Studie. Je größer sich die Show dimensioniert, desto weniger Sichtbarkeit biete sie Akteuren abseits der Acts selbst. Gab es etwa früher auch eine Trophäe für die Autoren, bekomme man jetzt nur noch eine Mini-Version davon per Post zugeschickt.

Von der Rundfunkunion EBU - ihres Zeichens für den ESC verantwortlich - fühlten sich 60 Prozent nicht wahrgenommen. Auch von den Fans empfanden sich 55 Prozent der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer als kaum wertgeschätzt bzw. gesehen. Von anderen Songschreibenden gab es immerhin für vier Fünftel Anerkennung, bei den die Acts entsendenden Rundfunkanstalten sahen sich hingegen nur zwei Fünftel gut angeschrieben, heißt es in der Uni-Aussendung zum Stand der Untersuchung im Vorjahr.

Startaufstellung für das Finale am Samstag ist da: Cosmó kommt ganz zum Schluss

Betroffene wollen mehr Unterstützung und Vernetzung

Viele berichteten darüber, dass sie zum Beispiel für ihre Reisen zum Event selbst aufkommen mussten. Einige sprachen demnach auch von unklaren Kriterien dafür, wie die nationalen Auswahlen für Songs vonstattengehen. Die Songwriter wünschen sich laut den Initiatoren der Wiener Veranstaltung alles in allem verlässlichere Unterstützung für Autorinnen und Autoren, die vor Ort am ESC teilnehmen, "eine stärkere Sichtbarkeit auf offiziellen Eurovision-Plattformen sowie die Schaffung gezielter Networking-Möglichkeiten", heißt es in der Presseaussendung der AKM.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026:

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Public Viewing / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Litauen / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Finnland / 1. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

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Cosmo feiert mit Fans

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eine Frau im glitzernden goldenen Kleid singt auf einer Bühne, im Hintergrund stehen mehrere Menschen.

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Mehrere Menschen in bunten Kostümen stehen vor einer Alpenlandschaft, einer davon kämpft spielerisch mit einem Känguru im Kostüm.

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Public Viewing des 1. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale

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 ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Erstes Halbfinale / Finnland

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Erstes Halbfinale / Moldau

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Erstes Halbfinale / Finnland

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Erstes Halbfinale / Litauen

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Erstes Halbfinale

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Erstes Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Serbien / 1. Halbfinale

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San Marino / 1. Halbfinale

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San Marino / 1. Halbfinale

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna

Israel / Erstes Halbfinale

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Israel / Erstes Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Finnland / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Finnland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Portugal / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Montenegro / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale 

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Belgien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Italien / 1. Halbfinale

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Finnland / 1. Halbfinale

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Israel / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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  1. Halbfinale
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Estland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Polen / 1. Halbfinale

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Belgien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Montenegro / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Deutschland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Georgien / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Italien / 1. Halbfinale

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Generalprobe zum 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Generalprobe zum 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Pete Parkkonen (Finnland)

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.

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Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.

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Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales

Eine Frau mit langen, blonden Zöpfen tanzt in weißem Kostüm auf einer Bühne mit Nebel und zwei Tänzern.

Frankreich / 2. Halbfinale

Eurovision Song Contest 2026

Albanien / 2. Halbfinale

Eine Frau in glitzerndem Kleid singt auf einem goldenen Flügel, umgeben von Lichteffekten und Pyrotechnik.

Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silbernem Oberteil tritt mit Tänzern in Tiermasken und einem Gitarristen auf einer beleuchteten Bühne auf.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Comso / 2. Halbfinale

Zwei Personen auf einer Bühne, eine trägt eine silberne Maske hinter einem Gitter, die andere trägt silberne Rüstung und hält ein Mikrofon.

Cosmo / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silberner Rüstung performt mit Tänzern in Rhinozeros-Masken und einem Gitarristen auf einer Bühne.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Austalien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

JJ / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

JJ / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Ukraine / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Australien / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit auffälligem Make-up und glänzendem Outfit performt energiegeladen auf einer bunt beleuchteten Bühne.

 Cosmó / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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 Cosmó / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

 Cosmó / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz / 2. Halbfinale

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Schweiz / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Frankreich / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Lettland / 2. Halbfinale

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Lettland / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Rumänien / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Armenien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale

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Aserbaidschan / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Eurovision Village am Rathausplatz

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Bulgarien / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Norwegen / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Public Viewing / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Public Viewing / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Public Viewing / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Norwegen / 2. Halbrinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Norwegen / 2. Halbrinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Albanien / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Ukraine / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Ukraine / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Australien / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Australien / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Armenien / 2. Hakbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Armenien / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Frankreich / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Tschechien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Luxemburg / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

Studie: ESC-Songschreiber fühlen sich oft übersehen

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Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale (Green Room)

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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