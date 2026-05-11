Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kultur

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

Wann ein Song Chance auf die vordersten Plätze – und wann wird er eher hinten gereiht? Eine Studie ging der Frage nach.
11.05.2026, 16:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In der ORF ON-Reihe "Wissen hinter den Kulissen" möchte man diesmal ESC-Phänomen auf den Grund gehen und hinterfragen, wieso manches in der Song-Contest-Welt so ist, wie es ist. 

In dieser Folge wird eine neue Studie der Universität Wien vorgestellt, in der der Frage nachgegangen wird, wann ein Song Siegeschancen beim ESC hat – und wann eben nicht. Reinschauen lohnt sich.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

esc

Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

esc

Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.

ESC

Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.

esc

Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. 

esc

"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

esc

Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

esc

Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

ESC

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.

Zwei junge Männer posieren in festlicher Umgebung, einer trägt einen Anzug mit blauer Sternschminke im Gesicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo.
JJ macht ein Selfie mit anderen ESC-Teilnehmern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im prunkvollen Saal in Wien.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. 
President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.

President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?

esc westbahnhof

Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.

esc

Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an

esc

Cosmo feiert mit Fans

cosmo

Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.

esc logo

Banner am Wiener Westbahnhof

esc

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle

ESC

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest

ESC

Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.

ESC

Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.

ESC

Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.

ESC

Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.

ESC

Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.

esc

Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum

esc

Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.

esc

Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.

esc

Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

esc

Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt

Esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe

esc

ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

Cosmo auf der Bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe

esc

Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe

esc

Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe

esc

JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe

esc

ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe 

esc

Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe 

esc

Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

esc

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.

esc

Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

esc

Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien

esc

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

esc

Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.

Unsere aktuellsten Berichte zum Eurovision Song Contest

Schon vor dem ersten Halbfinale wird gesungen, getanzt und gefeiert. Vom Eurovision Village bis zum türkisen Teppich – die Stadt ist im Ausnahmezustand.
Weiterlesen
Mit über 95.000 verkauften Tickets an Besucher aus insgesamt 75 Ländern und Regionen avanciert das Jubiläum zum größten Live-Event der letzten Jahre in der Geschichte des Wettbewerbs.
Weiterlesen
Laut New York Times hätte eine Kampagne der israelischen Regierung leicht zu einem anderen Ergebnis beim ESC 2025 führen können.
Weiterlesen
Die erste Aktion gegen die Teilnahme von Israel findet am Dienstag statt. Änderungen gibt es beim "Song Protest".
Weiterlesen
Sie leitet die Chronik im KURIER, er das Kultur-Ressort. Sie kann sich für das Spekakel namens ESC sehr wohl begeistern, er glaubt sich höheren Ansprüchen verpflichtet. Gemeinsam werfen Agnes Preusser und Georg Leyrer täglich einen Blick auf den Song Contest in ihrer Heimatstadt. Heute: ein Pro und Contra zu der Frage: Muss das wirklich sein.
Weiterlesen
Eurovision Song Contest ORF
Agenturen, kurier.at, msim  | 

Kommentare