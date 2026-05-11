Wissen hinter den ESC-Kulissen: Wann hat ein Song Siegeschancen?

In der ORF ON-Reihe "Wissen hinter den Kulissen" möchte man diesmal ESC-Phänomen auf den Grund gehen und hinterfragen, wieso manches in der Song-Contest-Welt so ist, wie es ist.

In dieser Folge wird eine neue Studie der Universität Wien vorgestellt, in der der Frage nachgegangen wird, wann ein Song Siegeschancen beim ESC hat – und wann eben nicht. Reinschauen lohnt sich.