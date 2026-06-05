Song Contest: 131 Millionen Menschen sahen das Finale von Wien

In rund einem Drittel der gemessenen Märkte gab es ein Plus bei der Reichweite. Spitzenreiter beim Marktanteil waren dabei traditionell die ESC-begeisterten Nordländer Finnland (92,8 Prozent), Schweden (85,5 Prozent), Norwegen (83,4 Prozent) und Dänemark (79 Prozent). Rückgänge wurden indes aus Polen, Großbritannien und Frankreich gemessen. Insgesamt stimmten laut EBU Fans aus 148 Ländern - zwei mehr als im Vorjahr - über die Songs ab. Außerhalb der 35 Teilnehmerländer voteten Menschen beispielsweise aus den USA, den Niederlanden, Kanada, Spanien, der Türkei oder den Vereinigten Arabischen Emiraten am fleißigsten.

Rund 1,5 Mio. Interessierte in Österreich

Mit durchwegs um oder über 1,5 Millionen Seherinnen und Sehern war die Übertragung auch in Österreich ein Quotenerfolg. Der im Durchschnitt stärkste Teil der rund vierstündigen Show aus der Wiener Stadthalle war jener gegen 22.00 Uhr in ORF 1, als sich fast 1,6 Mio. Menschen vor den Endgeräten versammelten. Das entsprach einem Marktanteil von rund 55 Prozent.

Zwischen 1. Jänner und 30. Mai, also zwei Wochen nach dem Finale, zählte man auf den führenden Social-Media-Plattformen insgesamt über 2,75 Milliarden Aufrufe. Der Zuwachs bei TikTok betrug etwa im Jahresvergleich 9,4 Prozent, bei Instagram 3,25 Prozent.