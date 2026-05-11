Song Contest 2026: 1. Semifinale mit vielen Quotenfavoriten

Wenn am Dienstag das erste Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest über die Stadthallenbühne geht, scheinen einige Finaltickets bereits recht sichtbar ausgelegt zu sein - zumindest nach Ansicht der Wettanbieter. So geben diese für Finnland, Griechenland, Schweden, Israel und Kroatien sogar Aufstiegswahrscheinlichkeiten über 90 Prozent an. Um den neuralgischen zehnten Platz wird hart gerungen, für San Marinos "Superstar" - inklusive Boy George - sieht es eher düster aus. Die gesammelten Einschätzungen der Buchmacher geben die Chance auf ein Weiterkommen für San Marinos Senhit, die mit einem Gastauftritt von 1980er-Star Boy George zu überzeugen versucht, am niedrigsten unter allen 15 Teilnehmenden an: Nur 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, in Jury- und Publikumsgunst unter die Top Ten zu kommen, werden prognostiziert. Ebenso eher schlecht sieht es für die Acts aus Georgien (35 Prozent Chance auf Erfolg), Belgien (36 Prozent), Estland (42) und Portugal aus (47), wenn man den Quoten Glauben schenkt.

Favoriten scheinen Finalplätze kaum zu nehmen zu sein Knapp oberhalb der in der ESC-Logik so wichtigen Klippe liegt Montenegros Act mit einer 50:50-Chance auf den Finaleinzug. Und knapp könnte es auch für Polens Alicja werden, die bei 56 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit liegt. Etwas "safer" fühlen darf sich da schon der auf Platz acht angesiedelte "Mann in Silber", Lion Ceccah, mit einer 70-Prozent-Chance. Noch ein Stück besser schaut es im Wettanbieterzutrauen für Serbiens härteren Act Lavina aus (78 Prozent). Ziemlich gut dürfte es auch für Moldaus Satoshi laufen, dem mit seinem Gute-Laune-Beitrag immerhin 89 Prozent Aufstiegschance zugebilligt werden. Ganz oben auf der Leiter schließen die aggregierten Buchmachermeinungen ein Ausscheiden von Israels Noam Bettan quasi völlig aus: Protesten und zu erwartenden Buhrufen zum Trotz kann man hier mit dem Finale rechnen (96 Prozent Aufstiegschance). Bei diesem Wert liegt auch Schwedens Felicia. Ganz oben stehen auch jene Acts, die insgesamt weithin als Topsieganwärter im samstäglichen Finale gehandelt werden: Griechenlands bunter Vogel Akylas und das finnische Geigen-Gesangs-Gespann Linda Lampenius & Pete Parkkonen (97 Prozent).

Cosmó etwas verbessert Blickt man Stand Montag auch auf die Gesamtsiegerchancen - zumindest aus der Sicht der Wettanbieter -, dann hat Finnlands Act seine Vormachtstellung gegenüber der Vorwoche noch etwas ausgebaut: Von 29 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit ging es nun nochmals um satte neun Prozentpunkte hinauf. Für Akylas ging es hingegen um drei Prozentpunkte auf 13 Prozent hinunter. Auf den Fersen sind ihm am ehesten noch Dänemarks Søren Torpegaard Lund (elf Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit), Frankreichs Monroe (sieben Prozent) und Australiens Delta Goodrem (sechs Prozent). Etwas Boden gutgemacht hat Österreichs Hoffnung Cosmó: Er konnte zumindest etwas aus dem Wettquoten-Keller klettern und findet sich nun nach Rang 30 in der Vorwoche auf Platz 27 unter allen 35 Startern.

Alle Kandidaten des ESC 2026 im Überblick:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Hans Leitner Österreich Künstler: Cosmó

Land: Österreich

Song: "Tanzschein"

Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und hat ein blaues Sternderl im Gesicht.

Ist als Gastgeberland fix im Finale dabei. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTBF/James Barbosa Belgien Künstler: Essyla

Land: Belgien

Song: "Dancing on the Ice"

Superpower: bisher noch versteckt, könnte sich erst beim Live-Auftritt zeigen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ERR/Hindrek Maasik Estland Künstler: Vanilla Ninja

Land: Estland

Song: "Too Epic To Be True"

Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/YLE/Nelli Kenttä Finnland Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen

Land: Finnland

Song: "Liekinheitin"

Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/GPB Georgien Künstler: Bzikebi

Land: Georgien

Song: "On Replay"

Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ERT/Nikos Stolis Griechenland Künstler: Akylas

Land: Griechenland

Song: "Ferto"

Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/KAN/Shai Franco Israel Künstler: Noam Bettan

Land: Israel

Song: "Michelle"

Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/HRT/Dario Njavro Kroatien Künstler: Lelek

Land: Kroatien

Song: "Andromeda"

Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/LRT Litauen Künstler: Lion Ceccah

Land: Litauen

Song: "Sólo Quiero Más"

Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/TRM Moldau Künstler: Satoshi

Land: Moldau

Song: "Viva Moldova!"

Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/MNE/Marko Tošković Montenegro Künstler: Tamara Živković

Land: Montenegro

Song: "Nova Zora"

Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/TVP/Daria Irena Polen Künstler: Alicja

Land: Polen

Song: "Pray"

Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTP/Cátia Figueiredo Portugal Künstler: Bandidos do Cante

Land: Portugal

Song: "Rosa"

Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SMRTV/Panini SpA/Mary Stuart San Marino Künstler: Senhit

Land: San Marino

Song: "Superstar"

Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SVT/Ninja Hanna Schweden Künstler: Felicia

Land: Schweden

Song: "My System"

Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTS/Nataša Stamatović Serbien Künstler: Lavina

Land: Serbien

Song: "Kraj Mene"

Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTSH Albanien Künstler: Alis

Land: Albanien

Song: "Nân"

Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/AMPTV/Robert Koloyan Armenien Künstler: Simón

Land: Armenien

Song: "Paloma Rumba"

Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this!

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ITV Aserbaidschan Künstler: Jiva

Land: Aserbaidschan

Song: "Just Go"

Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SBS/Carlotta Moye Australien Künstler: Delta Goodrem

Land: Australien

Song: "Eclipse"

Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/BNT/Nikolaj Thaning Rentzmann Bulgarien Künstler: Dara

Land: Bulgarien

Song: "Bangaranga"

Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/DR/Nikolaj Thaning Rentzmann Dänemark Künstler: Søren Torpegaard Lund

Land: Dänemark

Song: "Før Vi Går Hjem"

Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/LPSM/Ralfs Cimermanis Lettland Künstler: Atvara

Land: Lettland

Song: "Ēnā"

Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/CLT/Massen Photography Luxemburg Künstler: Eva Marija

Land: Luxemburg

Song: "Mother Nature"

Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/PBS Malta Künstler: Aidan

Land: Malta

Song: "Bella"

Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/NRK/Fredrik Hovdevik/Warner Music Norway Norwegen Künstler: Jonas Lovv

Land: Norwegen

Song: "YA YA YA"

Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/TVR/Vanda Bienville Rumänien Künstler: Alexandra Căpitănescu

Land: Rumänien

Song: "Choke me"

Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SRF/Nils Sandmeier Schweiz Künstler: Veronica Fusaro

Land: Schweiz

Song: "Alice"

Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ČT/Hana Knížová Tschechien Künstler: Daniel Žižka

Land: Tschechien

Song: "Crossroads"

Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/UA:PBC Ukraine Künstler: Leléka

Land: Ukraine

Song: "Ridnym"

Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/CYBC Zypern Künstler: Antigoni

Land: Zypern

Song: "JALLA"

Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SWR/Marcel Brell Deutschland Künstler: Sarah Engels

Land: Deutschland

Song: "Fire"

Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/France TV/Thomas Braut Frankreich Künstler: Monroe

Land: Frankreich

Song: "Regarde !"

Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/BBC/Michael Leckie Großbritannien Künstler: Look Mum No Computer

Land: Großbritannien

Song: "Eins, Zwei, Drei"

Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RAI Italien Künstler: Sal Da Vinci

Land: Italien

Song: "Per Sempre Si"

Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.