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Kultur

Song Contest 2026: 1. Semifinale mit vielen Quotenfavoriten

Insgesamt gibt es eine hohe Anzahl an hochgehandelten Acts im ersten Semifinale am Dienstag. Cosmó befindet sich im Gesamtsiegranking leicht im Aufwind.
11.05.2026, 13:36

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EUROVISION SONG CONTEST (ESC) 2026: "TURQUOISE CARPET EVENT" / LINDA LAMPENIUS & PETE PARKKONEN (FINNLAND

Wenn am Dienstag das erste Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest über die Stadthallenbühne geht, scheinen einige Finaltickets bereits recht sichtbar ausgelegt zu sein - zumindest nach Ansicht der Wettanbieter. So geben diese für Finnland, Griechenland, Schweden, Israel und Kroatien sogar Aufstiegswahrscheinlichkeiten über 90 Prozent an. Um den neuralgischen zehnten Platz wird hart gerungen, für San Marinos "Superstar" - inklusive Boy George - sieht es eher düster aus.

Die gesammelten Einschätzungen der Buchmacher geben die Chance auf ein Weiterkommen für San Marinos Senhit, die mit einem Gastauftritt von 1980er-Star Boy George zu überzeugen versucht, am niedrigsten unter allen 15 Teilnehmenden an: Nur 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, in Jury- und Publikumsgunst unter die Top Ten zu kommen, werden prognostiziert. Ebenso eher schlecht sieht es für die Acts aus Georgien (35 Prozent Chance auf Erfolg), Belgien (36 Prozent), Estland (42) und Portugal aus (47), wenn man den Quoten Glauben schenkt.

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Favoriten scheinen Finalplätze kaum zu nehmen zu sein

Knapp oberhalb der in der ESC-Logik so wichtigen Klippe liegt Montenegros Act mit einer 50:50-Chance auf den Finaleinzug. Und knapp könnte es auch für Polens Alicja werden, die bei 56 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit liegt. Etwas "safer" fühlen darf sich da schon der auf Platz acht angesiedelte "Mann in Silber", Lion Ceccah, mit einer 70-Prozent-Chance. Noch ein Stück besser schaut es im Wettanbieterzutrauen für Serbiens härteren Act Lavina aus (78 Prozent). Ziemlich gut dürfte es auch für Moldaus Satoshi laufen, dem mit seinem Gute-Laune-Beitrag immerhin 89 Prozent Aufstiegschance zugebilligt werden.

Ganz oben auf der Leiter schließen die aggregierten Buchmachermeinungen ein Ausscheiden von Israels Noam Bettan quasi völlig aus: Protesten und zu erwartenden Buhrufen zum Trotz kann man hier mit dem Finale rechnen (96 Prozent Aufstiegschance). Bei diesem Wert liegt auch Schwedens Felicia. Ganz oben stehen auch jene Acts, die insgesamt weithin als Topsieganwärter im samstäglichen Finale gehandelt werden: Griechenlands bunter Vogel Akylas und das finnische Geigen-Gesangs-Gespann Linda Lampenius & Pete Parkkonen (97 Prozent).

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Cosmó etwas verbessert

Blickt man Stand Montag auch auf die Gesamtsiegerchancen - zumindest aus der Sicht der Wettanbieter -, dann hat Finnlands Act seine Vormachtstellung gegenüber der Vorwoche noch etwas ausgebaut: Von 29 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit ging es nun nochmals um satte neun Prozentpunkte hinauf. 

Für Akylas ging es hingegen um drei Prozentpunkte auf 13 Prozent hinunter. Auf den Fersen sind ihm am ehesten noch Dänemarks Søren Torpegaard Lund (elf Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit), Frankreichs Monroe (sieben Prozent) und Australiens Delta Goodrem (sechs Prozent). 

Etwas Boden gutgemacht hat Österreichs Hoffnung Cosmó: Er konnte zumindest etwas aus dem Wettquoten-Keller klettern und findet sich nun nach Rang 30 in der Vorwoche auf Platz 27 unter allen 35 Startern.

Alle Kandidaten des ESC 2026 im Überblick:

46-224715844

Österreich

Künstler: Cosmó 
Land: Österreich
Song: "Tanzschein"
Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und hat ein blaues Sternderl im Gesicht.
Ist als Gastgeberland fix im Finale dabei.

Esc

Belgien

Künstler: Essyla
Land: Belgien
Song: "Dancing on the Ice" 
Superpower: bisher noch versteckt, könnte sich erst beim Live-Auftritt zeigen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Estland

Künstler: Vanilla Ninja
Land: Estland
Song: "Too Epic To Be True"
Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Finnland

Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Land: Finnland
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.
Treten im ersten Halbfinale an. 

esc

Georgien

Künstler: Bzikebi
Land: Georgien
Song: "On Replay"
Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Griechenland

Künstler: Akylas
Land: Griechenland
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc israel

Israel

Künstler: Noam Bettan
Land: Israel
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Kroatien

Künstler: Lelek
Land: Kroatien
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Litauen

Künstler: Lion Ceccah
Land: Litauen
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Moldau

Künstler: Satoshi
Land: Moldau
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Montenegro

Künstler: Tamara Živković 
Land: Montenegro
Song: "Nova Zora" 
Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Polen

Künstler: Alicja
Land: Polen
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Portugal

Künstler: Bandidos do Cante 
Land: Portugal 
Song: "Rosa"
Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.
   Treten im ersten Halbfinale an.

esc

San Marino

Künstler: Senhit 
Land: San Marino
Song: "Superstar" 
Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.
    Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Schweden

Künstler: Felicia
Land: Schweden
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Serbien

Künstler: Lavina
Land: Serbien
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Albanien

Künstler: Alis
Land: Albanien
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Armenien

Künstler: Simón
Land: Armenien 
Song: "Paloma Rumba"
Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this! 
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Aserbaidschan

Aserbaidschan

Künstler: Jiva
Land: Aserbaidschan
Song: "Just Go"
Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.
   Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Australien

Künstler: Delta Goodrem
Land: Australien
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Bulgarien

Künstler: Dara
Land: Bulgarien
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Dänemark

Künstler: Søren Torpegaard Lund
Land: Dänemark
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Lettland

Künstler: Atvara
Land: Lettland
Song: "Ēnā"
Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Luxemburg

Künstler: Eva Marija
Land: Luxemburg
Song: "Mother Nature"
Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Malta

Künstler: Aidan
Land: Malta
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Norwegen

Künstler: Jonas Lovv
Land: Norwegen
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Rumänien

Künstler: Alexandra Căpitănescu
Land: Rumänien
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Schweiz

Künstler: Veronica Fusaro
Land: Schweiz
Song: "Alice"
Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Tschechien

Künstler: Daniel Žižka
Land: Tschechien
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Ukraine

Künstler: Leléka 
Land: Ukraine
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Zypern

Künstler: Antigoni
Land: Zypern
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Deutschland

Künstler: Sarah Engels
Land: Deutschland
Song: "Fire"
Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.
   Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Frankreich

Künstler: Monroe
Land: Frankreich
Song: "Regarde !"
Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Großbritannien

Künstler: Look Mum No Computer
Land: Großbritannien
Song: "Eins, Zwei, Drei"
Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Italien

Künstler: Sal Da Vinci
Land: Italien
Song: "Per Sempre Si"
Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

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Agenturen, msim  | 

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