Zwischen 12. und 16. Mai findet der 70. Eurovision Song Contest statt – und diesmal sogar in Österreichs Bundeshauptstadt Wien. Insgesamt treten 35 Länder gegeneinander an, so wenig wie noch nie seit 2004. Grund dafür ist unter anderem der Boykott gegen die Teilnahme Israels: Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien (einer der "Big Five") haben deswegen ihre Teilnahme zurückgezogen.

Am Ende werden 25 (und nicht, aufgrund des Verzichts Spaniens, wie üblich 26) Länder im Finale am Samstag, 16. Mai, um die Trophäe wettsingen. Da Österreich Gastgeberland ist, sind wir automatisch qualifiziert. Für Österreich tritt der 19-jährige Cosmó an. Geht man nach den (meist zuverlässigen) Wettquoten, dürfte der von ihm so dringend geforderte "Tanzschein" allerdings nur für die hinteren Plätze reichen.