Kultur

ESC: In welchem Halbfinale treten welche Länder gegeneinander an?

Die zwei ESC-Halbfinale stehen vor der Tür. Wer wird es ins große Finale am 16. Mai schaffen? Österreich als Gastgeberland ist fix dabei.
07.05.2026, 12:31

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Ein junger Mann mit blauem Farbakzent im Gesicht posiert vor einer Straßenbahn mit "Eurovision Song Contest Vienna 2026"-Aufschrift.

Zwischen 12. und 16. Mai findet der 70. Eurovision Song Contest statt – und diesmal sogar in Österreichs Bundeshauptstadt Wien. Insgesamt treten 35 Länder gegeneinander an, so wenig wie noch nie seit 2004. Grund dafür ist unter anderem der Boykott gegen die Teilnahme Israels: Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien (einer der "Big Five") haben deswegen ihre Teilnahme zurückgezogen.

Am Ende werden 25 (und nicht, aufgrund des Verzichts Spaniens, wie üblich 26) Länder im Finale am Samstag, 16. Mai, um die Trophäe wettsingen. Da Österreich Gastgeberland ist, sind wir automatisch qualifiziert. Für Österreich tritt der 19-jährige Cosmó an. Geht man nach den (meist zuverlässigen) Wettquoten, dürfte der von ihm so dringend geforderte "Tanzschein" allerdings nur für die hinteren Plätze reichen. 

Diese Länder sind bisher fix im ESC-Finale am 17. Mai dabei

  • Österreich: Cosmó - "Tanzschein"
  • Deutschland: Sarah Engels - "Fire"
  • Frankreich: Monroe - "Regarde!"
  • Italien: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  • Vereinigtes Königreich: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei"

Bisher hat nur das Gastgeberland Österreich bereits seinen Startplatz mit der Nummer 25 erhalten.

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Reihenfolge: Erstes Halbfinale des ESC 2026 

In dieser Reihenfolge treten die Länder beim Eurovision Song Contest beim ersten Halbfinale am 12. Mai 2026 um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle an:

  1. Moldau: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  2. Schweden: Felicia - "My System"
  3. Kroatien: Lelek - "Andromeda"
  4. Griechenland: Akylas - "Ferto"
  5. Portugal: Bandidos do Cante - "Rosa"
  6. Georgien: Bzikebi - "On Replay"
  7. Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  8. Montenegro: Tamara Živković - "Nova zora"
  9. Estland: Vanilla Ninja - "Too Epic To Be True"
  10. Israel: Noam Bettan - "Michelle"
  11. Belgien: Essyla - "Dancing on the Ice"
  12. Litauen: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  13. San Marino: Senhit feat. Boy George - "Superstar"
  14. Polen: Alicja - "Pray"
  15. Serbien: Lavina - "Kraj mene"

Italien (nach Georgien) und Deutschland (nach Israel) werden in diesem Halbfinale auftreten und abstimmungsberechtigt sein. 

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Reihenfolge: Zweites Halbfinale des Eurovision Song Contests 2026

In dieser Reihenfolge treten die Länder beim zweiten ESC-Halbfinale am 14. Mai 2026 um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle an:

  1. Bulgarien: Dara - "Bangaranga"
  2. Aserbaidschan: Jiva - "Just Go"
  3. Rumänien: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  4. Luxemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
  5. Tschechien: Daniel Žižka - "Crossroads"
  6. Armenien: Simón - "Paloma Rumba"
  7. Schweiz: Veronica Fusaro - "Alice"
  8. Zypern: Antigoni - "Jalla"
  9. Lettland: Atvara - "Ēnā"
  10. Dänemark: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  11. Australien: Delta Goodrem - "Eclipse"
  12. Ukraine: Leléka - "Ridnym"
  13. Albanien: Alis - "Nân"
  14. Malta: Aidan - "Bella"
  15. Norwegen: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Frankreich (nach Tschechien), Österreich (nach Zypern) und das Vereinigte Königreich (nach der Ukraine) werden in diesem Halbfinale auftreten und abstimmungsberechtigt sein.

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