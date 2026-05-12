70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

Am Dienstag wurde das 1. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht.

Beim ersten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt gingen etliche Topfavoriten wie Finnland oder Griechenland ins Rennen und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird. Weiter geht das ESC-Abenteuer auch für Israel.

Nachfolgend die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales im Überblick: