70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales
Am Dienstag wurde das 1. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht.
Beim ersten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt gingen etliche Topfavoriten wie Finnland oder Griechenland ins Rennen und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird. Weiter geht das ESC-Abenteuer auch für Israel.
Nachfolgend die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales im Überblick:
Die 10 Finalisten
- Griechenland
- Finnland
- Belgien
- Schweden
- Moldau
- Israel
- Serbien
- Kroatien
- Litauen
- Polen
Nicht fürs Finale qualifiziert
- Portugal
- Georgien
- Montenegro
- Estland
- San Marino
1 Moldau: Satoshi
Im Finale.
2 Schweden: Felicia
Im Finale.
3 Kroatien: Lelek
Im Finale.
4 Griechenland: Akylas
Im Finale.
5 Portugal: Bandidos do Cante
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
6 Georgien: Bzikebi
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Im Finale.
8 Montenegro: Tamara Živković
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
9 Estland: Vanilla Ninja
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
10 Israel: Noam Bettan
Im Finale.
11 Belgien: Essyla
Im Finale.
12 Litauen: Lion Ceccah
Im Finale.
13 San Marino: Senhit
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
14 Polen: Alicja
Im Finale.
15 Serbien: Lavina
Im Finale.
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