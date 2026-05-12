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Kultur

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

Topfavoriten Finnland und Griechenland schafften ebenso den Aufstieg wie Israel und Schweden. Das Finale steigt am Samstag mit Österreichs Vertreter Cosmó.
13.05.2026, 00:00

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Eine Geigerin in silbernen Stiefeln spielt auf einem Stuhl, während ein Tänzer seine Hand ausstreckt.

Am Dienstag wurde das 1. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht. 

Beim ersten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt gingen etliche Topfavoriten wie Finnland oder Griechenland ins Rennen und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird. Weiter geht das ESC-Abenteuer auch für Israel. 

Nachfolgend die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales im Überblick:

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Israel, Finnland und Griechenland sind im Finale

Die 10 Finalisten

  • Griechenland
  • Finnland
  • Belgien
  • Schweden
  • Moldau
  • Israel
  • Serbien
  • Kroatien
  • Litauen
  • Polen
70. Eurovision Song Contest: Erstes Halbfinale ohne Überraschungen

Nicht fürs Finale qualifiziert

  • Portugal
  • Georgien
  • Montenegro
  • Estland
  • San Marino
70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

1 Moldau: Satoshi

Im Finale.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

2 Schweden: Felicia

Im Finale.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

3 Kroatien: Lelek

Im Finale.

esc

4 Griechenland: Akylas

Im Finale.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

5 Portugal: Bandidos do Cante

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

6 Georgien: Bzikebi

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

Zwei Künstler auf einer Bühne mit buntem Konfetti, eine Frau spielt Geige, ein Mann singt, im Hintergrund leuchtende Lichter.

7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Im Finale.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

8 Montenegro: Tamara Živković

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

9 Estland: Vanilla Ninja

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

10 Israel: Noam Bettan

Im Finale.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

11 Belgien: Essyla

Im Finale.

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12 Litauen: Lion Ceccah

Im Finale.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

13 San Marino: Senhit

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

14 Polen: Alicja

Im Finale.

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15 Serbien: Lavina

Im Finale.

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Sie leitet die Chronik im KURIER, er das Kultur-Ressort. Sie kann sich für das Spekakel namens ESC sehrwohl begeistern, er glaubt sich höheren Ansprüchen verpflichtet. Gemeinsam werfen Agnes Preusser und Georg Leyrer täglich einen Blick auf den Song Contest in ihrer Heimatstadt. Heute: ein Pro und Contra zu der Frage: Kann man Song-Contest-Musik überhaupt hören?
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