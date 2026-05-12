Das war das 1. ESC-Halbfinale: Mystik, Vampirdisco und ein Känguru

Endlich ist er wirklich gestartet, der Eurovision Song Contest in Wien. Kaum begonnen, schon wieder vorbei, zumindest für fünf Länder. Nur zehn konnten am Dienstag beim ersten Halbfinale ein Ticket für das Finale am Samstag lösen. Nicht darunter ist San Marino, das sich mit Boy George einen Weltstar als Gast geleistet hat. Gelungen ist es hingegen Griechenland, Belgien, Schweden, Moldau, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen, Polen und Finnland. Wer ist dabei, wer ist ausgeschieden? Die 15 Acts zum Durchklicken

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 1 Moldau: Satoshi Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 2 Schweden: Felicia Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 3 Kroatien: Lelek Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 4 Griechenland: Akylas Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 5 Portugal: Bandidos do Cante Im ersten Halbfinale ausgeschieden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 6 Georgien: Bzikebi Im ersten Halbfinale ausgeschieden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/KIMMO BRANDT 7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 8 Montenegro: Tamara Živković Im ersten Halbfinale ausgeschieden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 9 Estland: Vanilla Ninja Im ersten Halbfinale ausgeschieden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 10 Israel: Noam Bettan Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 11 Belgien: Essyla Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 12 Litauen: Lion Ceccah Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 13 San Marino: Senhit Im ersten Halbfinale ausgeschieden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 14 Polen: Alicja Im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur 15 Serbien: Lavina Im Finale.

Schon nett von den Finnen, dass sie in ihren Auftritt eine Hommage an den letzten Song Contest, der in Wien stattgefunden hat, eingebaut haben. Auch hier brannte beim ersten Semifinale in der Stadthalle ein Requisit lichterloh, wie einst das Klavier der österreichischen Vertreter. Nein, nicht die Geige. Nur dass Finnland, der prognostizierte Gewinner dieses Jahres, den Song Contest am anderen Ende der Skala abschließen wird: Die Makemakes bekamen bekanntlich nur 0 Punkte. Das wurde in der Show, die heuer nach dem Sieg von JJ vom ORF ausgerichtet wurde, auch thematisiert. „Wir sind die Champions im Verlieren“, hat Victoria Swarovski in einem charmanten Einspieler über die Historie der „Zero Points“ bei Eurovision eingestanden. Da befand sich Österreich aber eh in guter Gesellschaft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Vicky Leandros eröffnete mit dem Lied, mit dem die zweimalige Contestantin und einmalige Gewinnerin nicht gewonnen hat: "L'amour est bleu".

Nicht mit Effekten gegeizt Keine Scheu vor Schlechtsein! Sowieso ein ESC-Motto. Auch wenn der Hang zur glatten Perfektionierung der Musikindustrie selbst da nicht Halt gemacht hat und manch Mittelmaß gerade hier ergiebig in Showeffekten ertränkt werden kann. Und mit Showeffekten geizte das erste Semifinale am Dienstag nun wirklich nicht. Feuer gab es nicht nur bei Finnland auf der Bühne, sondern auch bei Deutschland – das Lied heißt ja auch „Fire“ – bekam man das Gefühl, dass bei den Brandmeldern in der Stadthalle vorsorglich die Batterie rausgenommen wurde. Pyrofontänen sind offenbar die neuen Windmaschinen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Achtung, das brennt jetzt kurz: Finnland mit dem Topfavoriten-Auftriit.

Trickkleider - ja, aber wenig Beliebt heuer aber auch der Bodendecker-Nebel: Er lieferte die passende Atmosphäre für Kroatien, das sich diesmal für die mindestens einmal verpflichtend vorkommende Kategorie getragene Mystikmusik entschieden hat – aber immerhin auch eine schwebende Sängerin vorzuweisen hatte. Auch Litauen setzte seinen silbern bemalten Sänger im Dunstmeer in Szene. Mit gutem Grund verzichtete Griechenland auf verdeckten Boden, denn da spielte sich die halbe (Video-)geschichte des Auftritts ab. Mit seiner Alf-Poier-Gedächtnis-Katzenhaube (Achtung, Extrem-Insiderwitz) und einer Rollerfahrt durch Computerspielgrafiken sorgte der diesjährige Spaßkandidat Akylas bei der Probe, die für die Presse zugänglich war, für die meiste gute Laune. Neben Moldau: Diesmal wieder mit dabei, und zwar mit einem frechen Nonsens-Rap in sehr bunt. Dieser Beitrag wartete auch mit dem ersten Trickkleid des Abends auf: eine kuriose Variante, die die Bekleidung nicht weniger, sondern mehr bzw. höher machte. Italien machte das traditioneller: die Braut, die „Wedding Singer“ Sal da Vinci in seinem Schmalzpopsong herbeisang, trug als Rockfutter die entsprechenden Landesfarben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Klaus Titzer Musik wie von einer noch zu drehenden Fantasyserie: Kroatien.

Lasershow bei Schweden Gar nicht wenige Beiträge kamen bei diesem Halbfinale direkt aus der Großraumdisco, einmal mit Lasershow, die eine ernsthafte Gefahr für Epileptiker darstellen könnte (Schweden), einmal mit Vampir-Domina-Beat (Montenegro), einmal mit „Lalala“ (Georgien), einmal mit „Ohja, ich hab auch 12 Worte Text“-Boy George (San Marino). Letzteres Land teilte sich die Spiegelmetaphorik mit Israels Act.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer San Marinos Sängerin Senhit mit Gaststar Boy George im Spiegelkabinett.

Portugal singt einfach nur ein Lied Polen hatte Gospel-Rap mit Tänzern auf der schiefen Rampe, Belgien viel Refrain, Estlands Frauen an der E-Gitarre waren bissl fad, Serbien laut, aber egal. Für Portugal sangen fünf Männer mit Waschbärbauch einfach nur ein Lied. Durchaus eine Wohltat in der Reizüberflutung. Aber naja, nicht mal ein kleines Feuer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Moldau mit einem ganz besonderen Trickkleid.