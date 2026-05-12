Das Warten hat endlich ein Ende: Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs rittern dabei um 10 Tickets für das große Finale am 16. Mai.

Darunter finden sich heurige Topfavoriten wie Finnland, Griechenland oder Israel. Und einen ersten Auftritt absolvieren auch die Final-Fixstarter aus Italien und Deutschland. Spannend wird es aber auch deshalb, weil erstmals die neuen ESC-Regeln zum Einsatz kommen – welche das sind, lesen Sie hier.