1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?
Das Warten hat endlich ein Ende: Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs rittern dabei um 10 Tickets für das große Finale am 16. Mai.
Darunter finden sich heurige Topfavoriten wie Finnland, Griechenland oder Israel. Und einen ersten Auftritt absolvieren auch die Final-Fixstarter aus Italien und Deutschland. Spannend wird es aber auch deshalb, weil erstmals die neuen ESC-Regeln zum Einsatz kommen – welche das sind, lesen Sie hier.
Im Liveticker (siehe unten) kommentiert für Sie zwar nicht Andi Knoll, dafür die KURIER-Kulturredaktion in Person von Christina Böck, Nina Oberbucher und Georg Leyrer. Humorvoll, pointiert und mit Augenzwinkern, das ist zumindest der Anspruch, bewerten wir die Auftritte der hoffnungsvollen (und kunterbunten) Kandidaten. Vertrauen Sie uns: In Sachen Witz und ESC-Wissen können die Kolleginnen und Kollegen mit dem ORF-Moderator durchaus mithalten (nein, das haben wir nicht selbst geschrieben, Anm. der drei Kulturmenschen).
Ach ja: Ein ESC-Bingo haben wir für Sie auch vorbereitet. Nun sind Sie aber wirklich für die erste Live-Show des Song Contests 2026 bestens ausgestattet. Los geht's!
Alle Kandidaten des ersten Halbfinale des ESC 2026:
1 Moldau: Satoshi
2 Schweden: Felicia
3 Kroatien: Lelek
4 Griechenland: Akylas
5 Portugal: Bandidos do Cante
6 Georgien: Bzikebi
7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen
8 Montenegro: Tamara Živković
9 Estland: Vanilla Ninja
10 Israel: Noam Bettan
11 Belgien: Essyla
12 Litauen: Lion Ceccah
13 San Marino: Senhit
14 Polen: Alicja
15 Serbien: Lavina
ESC 1. Halbfinale
-
Kroatien
ist ziemlich abgehoben.
-
Hat man auch nicht oft:
Musik am Spieß
-
Wer weiß,
mit welchem Fluch wir da gerade belegt werden.
-
In Kroation
wurde übrigens ein Teil von "Game Of Thrones" gedreht. Nicht ganz zu Unrecht.
-
Kroatien
Wir hören Musik für eine noch zu drehende Fantasyserie, bei der man nicht sicher ist, ob man sie sehen will
-
Günstigster Kostümwechsel auch
Brille statt Maske
-
Die hatte sicher Linz
in der Postcard wegen Klangwolke
-
Aber wenn ich es richtig verstehe
geht es da nicht um Social Distancing, eher im Gegenteil. Der Verhörer mit "Sister" gibt dem ganzen nochmal weirde Nebennoten.
-
Schweden lädt heute
ins Rave für Infizierte
-
Vielleicht wäre die Maskenpflicht
besser angekommen, wenn alle so eine glitzernde Luxusvariante wie Felicia bekommen hätten?
-
Schweden hat den Song Contest
vier Mal gewonnen. Ich glaube, die wollen auch nicht nochmal, so wie der ORF.
-
Die Dame sitzt übrigens
nicht wirklich auf dem Lentos Museum, die Videos wurden in zwei Runden gedreht und übereinander gelegt
-
373
ist das das neue Six-Seven, halt zwei mal Six-Halbe-Seven??
-
Bei der Wackelkamera
wird einem ganz schwindelig. Aber schon beeindruckend, was die Bühne kann!
-
Achtung, in Kürze
erstes Trickkleid - in sehr speziell
-
Es klingt zwar wie
Saluti a tutti Moldova is a cutie, es heißt aber in echt Moldova is on duty
-
Ab welchem Jahrgang weiß man eigentlich nicht mehr,
was eine Postkarte ist? Vielleicht kann Toni helfen?
-
Den Anfang wird
Moldau machen. Es wird bunt.
-
Michael Ostrowski trägt da
übrigens einen Kummerbund. Hoffentlich kein böses Omen für Cosmos Abschneiden am Samstag.
-
Michael Ostrowski
im Bill-Nighy-Modus
-
Ostrowksi
klingt ja gar nicht Steirisch, wenn er Englisch redet.
-
Beim Glitzer
hat man hier nicht gespart.
-
Also im Fernsehen
schaut das schon toll aus. Dafür, dass die Stadthalle nur 2 Jahre jünger ist als der Song Contest.
-
Vicky Leandros
hat den Song Contest 1972 gewonnen, aber nicht mit diesem Lied
-
Hier können erstaunlich
viele sehr viel mitsingen
-
Udo Jürgens spielt auch mehrfach eine Rolle
beim KURIER-Song-Contest-Bingo. Klicken Sie mit!
-
Zweiter
Das wird ein rascher Rausch
-
Erster Udo Jürgens Hinweis
Fürs Trinkspiel warats
-
Die Jurowischn startet!
In vier Tagen ist es geschafft.
-
Noch mehr Jubel
für die Eurovisionhymne
-
Hier schon Jubel
Goldenes Wiener Herz gefällt offenbar
-
Apropos keine Taschen
die erhöhte Sicherheit erkennt man auch an patrouillierenden Polizisten rund um die Stadthalle in voller Montur.
-
Wenn ich an die Songs des ersten Halbfinales denke
bringt mich heute eventuell anderes zum Weinen als der 70-Jahr-Rückblick.
-
Ahja und wer nah am Wasser gebaut ist
der holt sich besser neben Snacks auch Taschentücher. Der ORF bricht heute gleich in der Intro den Rekord, wie schnell man ESC-Fans zum Weinen bringen kann - vor Rührung. Stichwort 70 Jahre Eurovision Jubiläum.
-
Was man schon verraten kann
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sind rotweißrot eingekleidet. Gut, das war jetzt keine Avantgarde-Entscheidung.
-
Kleine Erinnerung
Falls Sie schon vergessen haben sollten, wem wir das alles hier zu verdanken haben – Vorjahressieger JJ ist Schuld.
-
Der Geräuschpegel
hier ist noch mittel, aber es wurde schon recht laut, als kurz Lordi am großen Bildschirm erschien. Finnen sind heute hier offenbar gut vertreten. Die haben heute wahrscheinlich auch was zum Jubeln.
-
Guten Abend
auch von meiner Seite!
-
Rund 1000 Journalisten
sind akkreditiert. So viele sind wohl heute nicht da, aber die Halle ist gut gefüllt
-
Nur noch
7 Shows für Christina Böck bis zum Finale. Sie darf dann bis 2028 aussetzen Song-Contest-mäßig.
-
Jedenfalls ist es wahr
Ich darf dieses erste Semifinale zum dritten Mal sehen heute. Normalerweise wäre dann heute - also nach drei Shows - der Song Contest eigentlich vorbei.
-
Ins Pressezentrum
dürfen schon Taschen mitgenommen werden, weil ja zum Beispiel so eine Fotokamera nicht in die Hosentasche passt. Da wird sogar die EBU gnädig.
-
Keine Snacks im Pressezentrum?
Das ist ein bisschen ein Teufelskreis, denn man darf auch keine Taschen in die Stadthalle mitnehmen. Dieses Problem lässt sich also nicht beheben.
-
Soletti gibt es noch
Die sind aber scharf. Warum?
-
Schönen Gruß
hier aus dem Pressezentrum in der Stadthalle. Schlechte Nachrichten: die Snacks sind aus. Sie haben aber noch ein paar Minuten Zeit, sich zu versorgen.
-
Wenn Sie sich fragen
was wir so mit unserer Tagesfreizeit tun: Das ist der große, umfassende Song-Contest-Geschichten-Überbau-Artikel, in dem Sie all das finden, was der KURIER rund um den ESC so gemacht hat - und bist Sonntag noch so getan haben wird:
-
Wenn Sie noch ein bisserl Zeit haben
Nina Oberbucher und ich haben uns alle Songs des ersten Halbfinales angehört (und wir haben uns dafür im Gegensatz zu Christina nicht aus der Redaktion wegbewegt). Unser Schnellcheck:
-
Höchsten Einsatz
hat Kollegin Christina Böck gezeigt: Die hat das Halbfinale schon zwei Mal gesehen und schaut es nun zum dritten Mal. Ihr erstes Resümee von den Voraufführungen gestern:
-
Ist das Musik oder kann das weg?
Das haben wir - meine Kollegin Agnes Preusser, die den Song Contest mag (!), und ich - uns aus Anlass des ersten Halbfinales gefragt. Nachzulesen hier:
-
Willkommen
beim KURIER-Liveticker zum ersten Halbfinale. Wir hier haben alle Lieder schon einmal gehört, sind trotzdem noch arbeitsfähig - es dürfte daher ein ausreichend gefahrloser Abend werden, dass Sie ihn beruhigt mit uns verbringen können. Gegen 21 Uhr werden wir dann in die Touren kommen, bis dahin gilt es noch ins Pressezentrum in der Stadthalle vorzudringen (Christina Böck) oder das Kartoffelpüree aufzuessen (Georg Leyrer, Notiz an mich: Christoph Schwarz nach einem besseren Rezept fragen). Was Nina Oberbucher bis dahin macht? Vielleicht werden wir es erfahren.
Kommentare