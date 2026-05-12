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Kultur

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

Mit Finnland, Griechenland und Israel treten gleich drei der Topfavoriten in der ersten Ausscheidungsshow in der Wiener Stadthalle an.
Christina Böck, Nina Oberbucher und Georg Leyrer
12.05.2026, 20:30

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Das Warten hat endlich ein Ende: Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs rittern dabei um 10 Tickets für das große Finale am 16. Mai. 

Darunter finden sich heurige Topfavoriten wie Finnland, Griechenland oder Israel. Und einen ersten Auftritt absolvieren auch die Final-Fixstarter aus Italien und Deutschland. Spannend wird es aber auch deshalb, weil erstmals die neuen ESC-Regeln zum Einsatz kommen – welche das sind, lesen Sie hier.

Das Bingo zum Eurovision Song Contest

Im Liveticker (siehe unten) kommentiert für Sie zwar nicht Andi Knoll, dafür die KURIER-Kulturredaktion in Person von Christina Böck, Nina Oberbucher und Georg Leyrer. Humorvoll, pointiert und mit Augenzwinkern, das ist zumindest der Anspruch, bewerten wir die Auftritte der hoffnungsvollen (und kunterbunten) Kandidaten. Vertrauen Sie uns: In Sachen Witz und ESC-Wissen können die Kolleginnen und Kollegen mit dem ORF-Moderator durchaus mithalten (nein, das haben wir nicht selbst geschrieben, Anm. der drei Kulturmenschen).

Ach ja: Ein ESC-Bingo haben wir für Sie auch vorbereitet. Nun sind Sie aber wirklich für die erste Live-Show des Song Contests 2026 bestens ausgestattet. Los geht's!

Alle Kandidaten des ersten Halbfinale des ESC 2026:

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

1 Moldau: Satoshi

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

2 Schweden: Felicia

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

3 Kroatien: Lelek

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4 Griechenland: Akylas

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

5 Portugal: Bandidos do Cante

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

6 Georgien: Bzikebi

Zwei Künstler auf einer Bühne mit buntem Konfetti, eine Frau spielt Geige, ein Mann singt, im Hintergrund leuchtende Lichter.

7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

8 Montenegro: Tamara Živković

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

9 Estland: Vanilla Ninja

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

10 Israel: Noam Bettan

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

11 Belgien: Essyla

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

12 Litauen: Lion Ceccah

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

13 San Marino: Senhit

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

14 Polen: Alicja

1. Halbfinale des Song Contests 2026: Kommt Israel trotz Protesten weiter?

15 Serbien: Lavina

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ESC 1. Halbfinale

  • |Georg Leyrer

    Kroatien

    ist ziemlich abgehoben.

  • |Christina Böck

    Hat man auch nicht oft:

    Musik am Spieß

  • |Nina Oberbucher

    Wer weiß,

    mit welchem Fluch wir da gerade belegt werden.

  • |Georg Leyrer

    In Kroation

    wurde übrigens ein Teil von "Game Of Thrones" gedreht. Nicht ganz zu Unrecht.

  • |Christina Böck

    Kroatien

    Wir hören Musik für eine noch zu drehende Fantasyserie, bei der man nicht sicher ist, ob man sie sehen will

  • |Christina Böck

    Günstigster Kostümwechsel auch

    Brille statt Maske

  • |Christina Böck

    Die hatte sicher Linz

    in der Postcard wegen Klangwolke 

  • |Georg Leyrer

    Aber wenn ich es richtig verstehe

    geht es da nicht um Social Distancing, eher im Gegenteil. Der Verhörer mit "Sister" gibt dem ganzen nochmal weirde Nebennoten.

  • |Christina Böck

    Schweden lädt heute

    ins Rave für Infizierte

  • |Nina Oberbucher

    Vielleicht wäre die Maskenpflicht

    besser angekommen, wenn alle so eine glitzernde Luxusvariante wie Felicia bekommen hätten?

  • |Georg Leyrer

    Schweden hat den Song Contest

    vier Mal gewonnen. Ich glaube, die wollen auch nicht nochmal, so wie der ORF.

  • |Christina Böck

    Die Dame sitzt übrigens

    nicht wirklich auf dem Lentos Museum, die Videos wurden in zwei Runden gedreht und übereinander gelegt

  • |Georg Leyrer

    373

    ist das das neue Six-Seven, halt zwei mal Six-Halbe-Seven??

  • |Nina Oberbucher

    Bei der Wackelkamera

    wird einem ganz schwindelig. Aber schon beeindruckend, was die Bühne kann!

  • |Christina Böck

    Achtung, in Kürze

    erstes Trickkleid - in sehr speziell

  • |Christina Böck

    Es klingt zwar wie

    Saluti a tutti Moldova is a cutie, es heißt aber in echt Moldova is on duty

  • |Georg Leyrer

    Ab welchem Jahrgang weiß man eigentlich nicht mehr,

    was eine Postkarte ist? Vielleicht kann Toni helfen?

  • |Christina Böck

    Den Anfang wird

    Moldau machen. Es wird bunt.

  • |Christina Böck

    Michael Ostrowski trägt da

    übrigens einen Kummerbund. Hoffentlich kein böses Omen für Cosmos Abschneiden am Samstag.

  • |Georg Leyrer

    Michael Ostrowski

    im Bill-Nighy-Modus

  • |Nina Oberbucher

    Ostrowksi

    klingt ja gar nicht Steirisch, wenn er Englisch redet.

    AUSTRIA-ENTERTAINMENT-MUSIC-TELEVISION-ESC
  • |Nina Oberbucher

    Beim Glitzer

    hat man hier nicht gespart.

  • |Georg Leyrer

    Also im Fernsehen

    schaut das schon toll aus. Dafür, dass die Stadthalle nur 2 Jahre jünger ist als der Song Contest.

    Die Wiener Stadthalle schupft noch einen Song Contest: Mach’s gut, altes Haus!
  • |Christina Böck

    Vicky Leandros

    hat den Song Contest 1972 gewonnen, aber nicht mit diesem Lied

  • |Christina Böck

    Hier können erstaunlich

    viele sehr viel mitsingen

  • |Georg Leyrer

    Udo Jürgens spielt auch mehrfach eine Rolle

    beim KURIER-Song-Contest-Bingo. Klicken Sie mit!

    Das Bingo zum Eurovision Song Contest
  • |Christina Böck

    Zweiter

    Das wird ein rascher Rausch

  • |Christina Böck

    Erster Udo Jürgens Hinweis

    Fürs Trinkspiel warats

  • |Georg Leyrer

    Die Jurowischn startet!

    In vier Tagen ist es geschafft.

  • |Christina Böck

    Noch mehr Jubel

    für die Eurovisionhymne

  • |Christina Böck

    Hier schon Jubel

    Goldenes Wiener Herz gefällt offenbar

  • |Christina Böck

    Apropos keine Taschen

    die erhöhte Sicherheit erkennt man auch an patrouillierenden Polizisten rund um die Stadthalle in voller Montur.

  • |Georg Leyrer

    Wenn ich an die Songs des ersten Halbfinales denke

    bringt mich heute eventuell anderes zum Weinen als der 70-Jahr-Rückblick.

  • |Christina Böck

    Ahja und wer nah am Wasser gebaut ist

    der holt sich besser neben Snacks auch Taschentücher. Der ORF bricht heute gleich in der Intro den Rekord, wie schnell man ESC-Fans zum Weinen bringen kann - vor Rührung. Stichwort 70 Jahre Eurovision Jubiläum.

  • |Christina Böck

    Was man schon verraten kann

    Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sind rotweißrot eingekleidet. Gut, das war jetzt keine Avantgarde-Entscheidung.

  • |Nina Oberbucher

    Kleine Erinnerung

    Falls Sie schon vergessen haben sollten, wem wir das alles hier zu verdanken haben – Vorjahressieger JJ ist Schuld. 

  • |Christina Böck

    Der Geräuschpegel

    hier ist noch mittel, aber es wurde schon recht laut, als kurz Lordi am großen Bildschirm erschien. Finnen sind heute hier offenbar gut vertreten. Die haben heute wahrscheinlich auch was zum Jubeln.

  • |Nina Oberbucher

    Guten Abend

    auch von meiner Seite!

  • |Christina Böck

    Rund 1000 Journalisten

     sind akkreditiert. So viele sind wohl heute nicht da, aber die Halle ist gut gefüllt

  • |Georg Leyrer

    Nur noch

    7 Shows für Christina Böck bis zum Finale. Sie darf dann bis 2028 aussetzen Song-Contest-mäßig.

  • |Christina Böck

    Jedenfalls ist es wahr

    Ich darf dieses erste Semifinale zum dritten Mal sehen heute. Normalerweise wäre dann heute - also nach drei Shows - der Song Contest eigentlich vorbei.

  • |Christina Böck

    Ins Pressezentrum

    dürfen schon Taschen mitgenommen werden, weil ja zum Beispiel so eine Fotokamera nicht in die Hosentasche passt. Da wird sogar die EBU gnädig.

  • |Georg Leyrer

    Keine Snacks im Pressezentrum?

    Das ist ein bisschen ein Teufelskreis, denn man darf auch keine Taschen in die Stadthalle mitnehmen. Dieses Problem lässt sich also nicht beheben. 

  • |Christina Böck

    Soletti gibt es noch

    Die sind aber scharf. Warum? 

  • |Christina Böck

    Schönen Gruß

    hier aus dem Pressezentrum in der Stadthalle. Schlechte Nachrichten: die Snacks sind aus. Sie haben aber noch ein paar Minuten Zeit, sich zu versorgen.

  • |Georg Leyrer

    Wenn Sie sich fragen

    was wir so mit unserer Tagesfreizeit tun: Das ist der  große, umfassende Song-Contest-Geschichten-Überbau-Artikel, in dem Sie all das finden, was der KURIER rund um den ESC so gemacht hat - und bist Sonntag noch so getan haben wird:

    70. Eurovision Song Contest: Fällt das Finale jetzt ins Wasser?
  • |Georg Leyrer

    Wenn Sie noch ein bisserl Zeit haben

    Nina Oberbucher und ich haben uns alle Songs des ersten Halbfinales angehört (und wir haben uns dafür im Gegensatz zu Christina nicht aus der Redaktion wegbewegt). Unser Schnellcheck: 

    Erstes ESC-Semifinale: Heimliches Finale, gleich zu Beginn
  • |Georg Leyrer

    Höchsten Einsatz

    hat Kollegin Christina Böck gezeigt: Die hat das Halbfinale schon zwei Mal gesehen und schaut es nun zum dritten Mal. Ihr erstes Resümee von den Voraufführungen gestern:

    Feuriger Auftakt: So wird die Show vom 1. Song-Contest-Halbfinale
  • |Georg Leyrer

    Ist das Musik oder kann das weg?

    Das haben wir - meine Kollegin Agnes Preusser, die den Song Contest mag (!), und ich - uns aus Anlass des ersten Halbfinales gefragt. Nachzulesen hier:

    Song Contest: Ist das Musik oder kann das weg?
  • |Georg Leyrer

    Willkommen

    beim KURIER-Liveticker zum ersten Halbfinale. Wir hier haben alle Lieder schon einmal gehört, sind trotzdem noch arbeitsfähig - es dürfte daher ein ausreichend gefahrloser Abend werden, dass Sie ihn beruhigt mit uns verbringen können. Gegen 21 Uhr werden wir dann in die Touren kommen, bis dahin gilt es noch ins Pressezentrum in der Stadthalle vorzudringen (Christina Böck) oder das Kartoffelpüree aufzuessen (Georg Leyrer, Notiz an mich: Christoph Schwarz nach einem besseren Rezept fragen). Was Nina Oberbucher bis dahin macht? Vielleicht werden wir es erfahren.

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Eurovision Song Contest
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