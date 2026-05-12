ESC-Sing-Along vor der Volksoper: Singin' in the Rain

Bei Johnny Logans „Hold Me Now“ war Schluss: Da kamen nur mehr kratzende Geräusche aus den regengeplagten Lautsprechern, und Volksopern-Chefin Lotte de Beer musste den „Sing Along“ nach der Hälfte abbrechen.

Vor dem Haus am Gürtel hatten sich am Montagabend zahlreiche ESC-Fans versammelt, um – unterstützt von Solisten der Volksoper – gemeinsam die größten Hits des Eurovision Song Contests anzustimmen. Das heftige Gewitter setzte dem jedoch ein vorzeitiges Ende, da konnten auch die rasch verteilten Leihschirme nichts mehr ausrichten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Kurz bevor sich der Platz vor der Volksoper in ein Meer aus Schirmen verwandelte ...

Mit dabei waren auch die beiden Wiener Marianne und Thomas: „Wir haben uns gedacht, das könnte ganz witzig werden“, erzählt Marianne, die am Samstag mit ihrem Chor im Eurovision Village singen wird. Alle Lieder habe er nicht gekannt, gesteht Thomas. „Aber dafür gibt es ja diese Zettel“, lacht er und hält die Songtexte hoch, die man auf der Webseite der Volksoper zur Vorbereitung herunterladen konnte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Die Liedertexte gibt's auf der Webseite der Volksoper zum Download.

Den Auftakt machte Udo Jürgens’ „Merci, Chérie“, gefolgt von „Ein bisschen Frieden“ von Nicole und „Dschinghis Khan“ – der Mitsing-Favorit von Frieda und David, die aus Bamberg angereist sind. „Dieser Song macht am meisten Stimmung“, sagt Frieda. Bisher haben die beiden den ESC nur vor dem Fernseher verfolgt, heuer sind sie erstmals vor Ort und wollen so viel vom Rahmenprogramm wie möglich mitnehmen. „Schade ist, dass man bei den ganzen Events ein bisschen den Überblick verliert“, findet David. Zufrieden ist er dennoch: „Wien ist eine wunderschöne Stadt, und man merkt, wie sich alle freuen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Oberbucher Zum ersten Mal beim ESC vor Ort: David und Frieda aus Bamberg.

Zwei Mal haben sie diese Woche noch Gelegenheit, zum „Sing Along“ zu kommen: am heutigen Mittwoch und am Freitag, jeweils ab 18 Uhr, bei freiem Eintritt vor der Volksoper. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt.

Nachgeholt werden sollen dann auch jene Songs, die am Montag dem Regen zum Opfer gefallen sind: etwa "Espresso Macchiato" von Tommy Cash und der ABBA-Hit "Waterloo".

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat? Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX HERBST Banner am Wiener Westbahnhof Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kjell Engman / EBU Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Christian Öser Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Klaus Titzer Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Hans Leitner Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © während der ersten Bühnenprobe Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / dpa Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Italien bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Montenegro bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Daniel Žižka (Tschechien) mit "Crossroads" bei der Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Haus am Gürtel lud zum „Sing Along“ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.