"Bangaranga" in Deutschland und Österreich auf Platz 1 der Charts

Mit „Bangaranga“, dem eingängigen Tanzhit der bulgarischen Sängerin Dara, schafft es erstmals seit 14 Jahren wieder ein Siegertitel des Eurovision Song Contest an die Spitze der deutschen Single-Charts. Der deutsche Beitrag der Kölnerin Sarah Engels landet auf Platz 27 in den Top 100 dieser Woche.

In Österreich landete "Bangaranga" in der am Freitag veröffentlichten Charts-Wertung ebenfalls als Neueinstieg an der Chartsspitze. Auf Platz 2 landete der österreichische Beitrag "Tanzschein" von Cosmo.

Laut Deutscher Presseagentur ist Daras Party-Nummer bei den Nachbarn das erste ESC-Gewinnerlied auf Platz eins seit Loreens „Euphoria“ im Jahr 2012. Zum Vergleich: Der letztjährige Sieger JJ aus Österreich („Wasted Love“) hatte in Deutschland Platz 13 erreicht.