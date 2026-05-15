70. Song Contest: 2. Halbfinale konnte die Quoten steigern

Das zweite Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests haben am Donnerstagabend merklich mehr Personen auf ORF 1 verfolgt als noch das erste Semifinale am Dienstag. Im Schnitt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim zahlenmäßig stärksten Showblock ab 21.35 Uhr mit dabei und damit in etwa 60.000 Personen mehr als am Dienstagabend. Auch für die Entscheidung, wer ins Finale aufsteigt, blieben mit 439.000 Zusehern mehr zu später Stunde sitzen (1. Semifinale: 391.000).

Der Marktanteil betrug bei der Entscheidung 32 Prozent, zu Beginn der Show um 21 Uhr 21 Prozent. Das Megaevent in der Wiener Stadthalle stieß damit auf größeres Interesse als vor einem Jahr die Übertragung des 2. ESC-Halbfinales aus Basel, im Zuge dessen sich JJ ins Finale sang (bis zu 661.000 Zuschauer). Für das große Finale am Samstagabend besteht freilich noch Luft nach oben. Beim Finale 2025, in dem JJ den Sieg und damit den Bewerb nach Wien holte, waren bis zu 1,3 Mio. Personen (weitester Seherkreis) und durchschnittlich 896.000 Zuseherinnen und Zuseher im ORF mit dabei, als der Countertenor auf die Bühne trat und im Schnitt 787.000 Personen bei der Entscheidung zu später Stunde.

Alle Kandidaten des 2. Halbfinales des ESC 2026:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 01 Bulgarien Künstler: Dara

Land: Bulgarien

Song: "Bangaranga"

Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 02 Aserbaidschan Künstler: Jiva

Land: Aserbaidschan

Song: "Just Go"

Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.

Hat es nicht ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 03 Rumänien Künstler: Alexandra Căpitănescu

Land: Rumänien

Song: "Choke me"

Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln. Und klassische Superpower-Blitze gibt es obendrein auch.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 04 Luxemburg Künstler: Eva Marija

Land: Luxemburg

Song: "Mother Nature"

Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.

Hat es nicht ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 05 Tschechien Künstler: Daniel Žižka

Land: Tschechien

Song: "Crossroads"

Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern. Auch er ist barfuß. Kann vielleicht auch nicht schaden.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 06 Armenien Künstler: Simón

Land: Armenien

Song: "Paloma Rumba"

Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this!

Hat es nicht ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 07 Schweiz Künstler: Veronica Fusaro

Land: Schweiz

Song: "Alice"

Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.

Hat es nicht ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 08 Zypern Künstler: Antigoni

Land: Zypern

Song: "JALLA"

Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 09 Lettland Künstler: Atvara

Land: Lettland

Song: "Ēnā"

Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.

Hat es nicht ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 10 Dänemark Künstler: Søren Torpegaard Lund

Land: Dänemark

Song: "Før Vi Går Hjem"

Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 11 Australien Künstler: Delta Goodrem

Land: Australien

Song: "Eclipse"

Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 12 Ukraine Künstler: Leléka

Land: Ukraine

Song: "Ridnym"

Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 13 Albanien Künstler: Alis

Land: Albanien

Song: "Nân"

Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 14 Malta Künstler: Aidan

Land: Malta

Song: "Bella"

Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.

Hat es ins Finale geschafft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 15 Norwegen Künstler: Jonas Lovv

Land: Norwegen

Song: "YA YA YA"

Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.

Hat es ins Finale geschafft.