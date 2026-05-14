70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 2. Halbfinales

Am Donnerstag wurde das 2. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht.

Beim zweiten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt lösten die vorab prognostizierten Favoriten wie Dänemark, Australien oder Bulgarien ihr Ticket und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird.

Nachfolgend die Gewinner und Verlierer des 2. Halbfinales.