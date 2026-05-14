Die Favoriten Dänemark und Australien schafften ebenso den Aufstieg wie Bulgarien oder Rumänien. Das Finale steigt am Samstag mit Österreichs Vertreter Cosmó.Weiterlesen
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70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 2. Halbfinales
Die Favoriten Dänemark und Australien schafften ebenso den Aufstieg wie Bulgarien oder Rumänien. Das Finale steigt am Samstag mit Österreichs Vertreter Cosmó.
Am Donnerstag wurde das 2. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht.
Beim zweiten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt lösten die vorab prognostizierten Favoriten wie Dänemark, Australien oder Bulgarien ihr Ticket und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird.
Nachfolgend die Gewinner und Verlierer des 2. Halbfinales.
Die 10 Finalisten
- Bulgarien
- Ukraine
- Norwegen
- Australien
- Rumänien
- Malta
- Zypern
- Albanien
- Dänemark
- Tschechien
Nicht fürs Finale qualifiziert
- Luxemburg
- Aserbaidschan
- Armenien
- Schweiz
- Lettland
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