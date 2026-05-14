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Kultur

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 2. Halbfinales

Die Favoriten Dänemark und Australien schafften ebenso den Aufstieg wie Bulgarien oder Rumänien. Das Finale steigt am Samstag mit Österreichs Vertreter Cosmó.
15.05.2026, 00:19

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70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 2. Halbfinales

Am Donnerstag wurde das 2. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht. 

Beim zweiten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt lösten die vorab prognostizierten Favoriten wie Dänemark, Australien oder Bulgarien ihr Ticket und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird. 

Nachfolgend die Gewinner und Verlierer des 2. Halbfinales.

Bombast-Pop und Opern-Rock: Das war das 2. Song-Contest-Semifinale

Die 10 Finalisten

  • Bulgarien
  • Ukraine
  • Norwegen
  • Australien
  • Rumänien
  • Malta
  • Zypern
  • Albanien
  • Dänemark
  • Tschechien
Eurovision Song Contest 2026: Diese Länder sind im Finale

Nicht fürs Finale qualifiziert

  • Luxemburg
  • Aserbaidschan
  • Armenien
  • Schweiz
  • Lettland

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