Am Rathausplatz wurde eigens eine riesige Fanzone eingerichtet, die zum Public Viewing einladen hätte sollen - blauer Teppich inklusive. Selbiger kam dort bis dato aber erst einmal so richtig zur Geltung, als sich am vergangenen Sonntag bei strahlendem Sonnenschein alle Teilnehmer präsentierten . Seitdem ist dort vor allem eines angesagt: Regenwetter.

Der Song Contest hätte abseits der Wiener Stadthalle, von wo aus die Show in alle Herren Länder übertragen wird, ja vor allem auch ein Freiluftspektakel werden sollen.

Mit der richtigen Montur kamen Fans auch zum zweiten Halbfinale am Donnerstag an den Rathausplatz.

Und so geht's auch ins für viele verlängerte Wochenende. Die Kurzfassung: Etwas wärmer wird's erst am Dienstag wieder - und das in ganz Österreich.

Im Detail: Am Freitag regnet es immer wieder leicht. Im Tagesverlauf werden aber die trockenen Phasen häufiger und länger. Die Sonne zeigt sich höchstens kurz zwischen den dichten Wolken, eher noch im Westen des Landes. Die Temperatur steigt auf maximal 17 Grad. Am Abend und in der Nacht regnet es länger anhaltend.

Kein Open-Air-Wetter gibt's auch am Samstag. Die Temperaturen erreichen nur 13 Grad, lebhafter bis kräftiger Nordwestwind kommt in Wien auf, Böen von 30 bis 50 km/h. Dazu kommt Regen.

Erst am Sonntag klingt der Regen etwas ab und die Wolken können zeitweise die Sonne durchlassen. Dennoch vor allem in Wien immer wieder kräftiger Wind aus Nordwest mit Böen um 50 km/h. Die Höchsttemperatur soll um die 15 Grad liegen.

Mix aus Sonne, Regen und Wind in der neuen Woche

Die neue Woche startet meist sonnig. Nur im Nordosten gibt es Montagfrüh bereits einige dichtere Wolken und durchaus auch Regen. Im Tagesverlauf tauchen nach Angaben der Geosphere schließlich vom Berg- und Hügelland immer öfter Quellwolken auf. Damit steigt vor allem im Westen sowie südlich des Alpenhauptkamms die Schauerneigung an.

Ab den mittleren Nachmittagsstunden werden in der Osthälfte die Wolken allmählich weniger und die Sonne zeigt sich öfters. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Nordosten mitunter auch lebhaft aus West bis Nord. Nach ein bis zehn Grad in der Früh gibt es eine Erwärmung tagsüber auf 15 bis 21 Grad. Die höchsten Temperaturen werden erneut im Süden und Südosten gemessen.

Der Dienstag präsentiert sich dann erneut wechselhaft. Auf sonnige Phasen folgen wiederholt ein paar dichtere Wolken, die ab Mittag außerdem lokale Regenschauer bringen. Im Laufe des Nachmittags werden schließlich von Westen die Wolken dichter und bis zum Abend setzt in Tirol und Vorarlberg verbreitet Regen ein. Der Wind aus West bis Nordwest weht von Oberösterreich ostwärts sowie am Alpenostrand mäßig bis lebhaft. Vier bis zwölf Grad hat es in der Früh, tagsüber 15 bis 22 Grad.

Die Songs im zweiten Halbfinale