ESC 2026: KURIER analysiert Halbfinale 2

Zu viel Klamauk? Schiefe Töne? Und warum plötzlich alle COSMÓ feiern?

Nach dem zweiten ESC-Halbfinale sprechen KURIER-Kulturchef Georg Leyrer und KURIER-Chronikchefin Agnes Preusser wieder über die größten Aufreger der Song-Contest-Woche in Wien. Thema sind diesmal die ORF-Moderation rund um die Ostrowskis, fragwürdige Showeinlagen, überraschend schwache Gesangsperformances – und warum Österreichs Act COSMÓ immer mehr überzeugt.

Außerdem: Welche Länder jetzt als Favoriten gelten, warum Finnland weiterhin Chancen hat und wieso das Finale trotzdem ein sehr langer, aber wahrscheinlich großartiger Abend wird.