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ESC 2026: KURIER analysiert Halbfinale 2

Von Fremdscham bis Cosmo-Hype: KURIER diskutiert die größten ESC-Momente der zweiten Show.
Georg Leyrer, Agnes Preusser und Zoé Gendron
15.05.2026, 11:57

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Zu viel Klamauk? Schiefe Töne? Und warum plötzlich alle COSMÓ feiern?

Nach dem zweiten ESC-Halbfinale sprechen KURIER-Kulturchef Georg Leyrer und KURIER-Chronikchefin Agnes Preusser wieder über die größten Aufreger der Song-Contest-Woche in Wien. Thema sind diesmal die ORF-Moderation rund um die Ostrowskis, fragwürdige Showeinlagen, überraschend schwache Gesangsperformances – und warum Österreichs Act COSMÓ immer mehr überzeugt.

Außerdem: Welche Länder jetzt als Favoriten gelten, warum Finnland weiterhin Chancen hat und wieso das Finale trotzdem ein sehr langer, aber wahrscheinlich großartiger Abend wird.

2. ESC-Halbfinale: Australien, Ukraine und Dänemark im Finale
Pop Konzert Musik Eurovision Song Contest Wien ORF Theater Favoriten Bühne Kultur
kurier.at, ZG  | 

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