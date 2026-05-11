ESC-Auftakt: Cosmó lebt seinen Traum

KURIER TV war beim Startschuss des Eurovision Song Contest hautnah dabei: Bei der feierlichen Eröffnung des Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus wurde bereits internationale ESC‑Stimmung gelebt. Fans aus der ganzen Welt feierten gemeinsam den Auftakt der Song-Contest-Woche. Nur wenige Schritte weiter ging es dann direkt zum nächsten Highlight: Am türkisen Teppich präsentierten sich alle 35 Delegationen der internationalen Presse – inklusive Cosmó, Österreich's ESC-Hoffnung für dieses Jahr.