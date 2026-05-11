Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
KURIER TV

ESC-Auftakt: Cosmó lebt seinen Traum

Schon vor dem ersten Halbfinale wird gesungen, getanzt und gefeiert. Vom Eurovision Village bis zum türkisen Teppich – die Stadt ist im Ausnahmezustand.
Johannes Marksteiner
11.05.2026, 15:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

KURIER TV war beim Startschuss des Eurovision Song Contest hautnah dabei: Bei der feierlichen Eröffnung des Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus wurde bereits internationale ESC‑Stimmung gelebt. Fans aus der ganzen Welt feierten gemeinsam den Auftakt der Song-Contest-Woche. Nur wenige Schritte weiter ging es dann direkt zum nächsten Highlight: Am türkisen Teppich präsentierten sich alle 35 Delegationen der internationalen Presse – inklusive Cosmó, Österreich's ESC-Hoffnung für dieses Jahr. 

Unsere aktuellsten Berichte zum Eurovision Song Contest

Von Techniker über Schneiderinnen bis hin zu Make-up-Artisten: Ohne sie würde es den ESC nicht geben.
Weiterlesen
Schon vor dem ersten Halbfinale wird gesungen, getanzt und gefeiert. Vom Eurovision Village bis zum türkisen Teppich – die Stadt ist im Ausnahmezustand.
Weiterlesen
Mit über 95.000 verkauften Tickets an Besucher aus insgesamt 75 Ländern und Regionen avanciert das Jubiläum zum größten Live-Event der letzten Jahre in der Geschichte des Wettbewerbs.
Weiterlesen
Laut New York Times hätte eine Kampagne der israelischen Regierung leicht zu einem anderen Ergebnis beim ESC 2025 führen können.
Weiterlesen
Die erste Aktion gegen die Teilnahme von Israel findet am Dienstag statt. Änderungen gibt es beim "Song Protest".
Weiterlesen
Eurovision Song Contest
kurier.tv  | 

Kommentare