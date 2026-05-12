Michael Ostrowski und Victoria Swarovski wollen ihre ESC-Moderation als klares Team ohne Arbeitsteilung anlegen. Klar ist nur, man will auf Spontanität setzen. Schließlich steht man mit dem eigenen Gesicht und Hintern vor den ESC-Millionen. Ein Interview mit der APA zu den eigenen Erwartungen.

APA: Der Song Contest ist von den Dimensionen her eine Show, in der Spontanität nur wenig Platz findet. Wie geht es Ihnen damit?

Michael Ostrowski: Das wird so was von spontan, spontaner kann's gar nicht mehr werden!



APA: Von Ihnen beiden? Oder haben Sie sich da auf eine Arbeitsteilung geeinigt?

Ostrowski: Wir haben grundsätzlich keine Arbeitsteilung. Ganz ehrlich: Wir machen's gemeinsam, und das ist wichtig. Natürlich schaut jeder, dass man eher die eigenen Stärken einbringt, aber im Prinzip ist das ein Ding, das man gemeinsam schaukelt.



APA: Sie haben wirklich Freiheiten, Ihre Moderationen selbst zu gestalten?

Ostrowski: Wir können unsere Moderationen auf jeden Fall mitgestalten - das hab ich mir auch in meinen Vertrag schreiben lassen. Ich werde nichts sagen, hinter dem ich nicht stehe! Das hab ich mein Leben lang so gehalten, und warum sollte ich es auch anders machen? Es ist ja mein Gesicht und mein Hintern, der da auf der Bühne ist. Das ist der Deal. Natürlich hält man sich an Abmachungen, und es gibt eine klare Struktur, aber innerhalb dessen bin ich hoffentlich meine eigene Herrin.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Hochmuth

APA: Haben Sie beiden Vorbilder aus den vergangenen Jahren des ESC?

Swarovski: Die drei vom vergangenen Jahr in Basel haben es echt super gemacht! Ich ziehe meinen Hut vor Hazel Brugger, die ja auch wirklich Semifinale 1 und Semifinale 2 moderiert hat. Das fand ich sehr cool.



Ostrowski: Und ich zitiere immer wieder Anke Engelke, weil sie halt auch so eine Allround-Maschine ist, im positivsten Sinn. Sie bringt Persönlichkeit ein, und das find ich cool - genauso wie Hazel. Ich glaube, ich bin ja ein bisschen ein Kind der Hazel. Man hat sich mich geleistet, nachdem sie geliefert hat. Das ist meine Chance gewesen: durch eine Frau in den Olymp der Moderation gelangen. Ich sage das zwar ironisch, aber ich glaub, dass das tatsächlich ein bisschen geholfen hat. APA: Haben Sie schon fixiert, wer von Ihnen beiden am Ende im Finale den Sieger verkünden darf?

Ostrowski: Ich glaub, diese Entscheidung wird am Ende die Regie treffen, und wir werden das dann auf offener Bühne anfangen auszudiskutieren mit Schnick/Schnack/Schnuck.

Swarovski: Das wäre sauwitzig.

(Beide beginnen, Schere/Stein/Papier zu spielen)

Ostrowski: Es kann also durchaus sein, dass es sehr lange dauert, bis wirklich der Sieger oder die Siegerin verkündet wird.



APA: Sie beide sind ja nicht nur Spielende, sondern auch Fashion Victims in einer jeweils eigenen Klasse. Wie sehr wollen Sie bei den Bühnenoutfits mitreden?

Swarovski: Das dürfen wir tatsächlich ganz selber machen.

Ostrowski: Ich schneider meines gerade. Ich habe einen Schneidereikurs angefangen und fang grad an mit der Hose. (lacht)

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Swarovski und Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbfinale des ESC

APA: Okay, das heißt, Sie werden zumindest eine Hose anhaben ...

Ostrowski: Das ist noch nicht fix. Ich sagte, ich fang an mit der Hose. Wenn's nix wird, dann halt mit kurzem Rockerl oder irgendwas. Da bin ich ganz offen. Aber die Kostüme sind tatsächlich wichtig für mich, denn wie man ausschaut und wo man sich hinstellt, das hat eine Bedeutung. APA: Dürfen Sie als Moderationsduo überhaupt einen Favoriten nennen?

Ostrowski: Ganz klar: Nein. Als Gastgeberland sind wir natürlich für alle, die antreten und gönnen es allen. Aber wir lieben unseren Cosmó. Das muss man schon aussprechen.

Swarovski: Das darf man sagen als Moderatorenteam, aber sonst würden wir nicht wagen, jemand anderen zu favorisieren. Und natürlich ist es eine Liveshow, alles kann passieren. Vielleicht findet man in der Probe jemanden super, der dann live doch nicht so gut ist. You never know. Deswegen sagen wir gar nichts.

Ostrowski: Aber wir wollen auch nächstes Jahr wieder moderieren, und deswegen wäre es wichtig, dass Cosmó gewinnt.

Swarovski: Stimmt, wir wollen das jetzt jahrelang moderieren. Mitte Mai ist ein gutes Datum.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat? Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX HERBST Banner am Wiener Westbahnhof Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kjell Engman / EBU Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Christian Öser Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Klaus Titzer Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Hans Leitner Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © während der ersten Bühnenprobe Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / dpa Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Italien bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Montenegro bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Daniel Žižka (Tschechien) mit "Crossroads" bei der Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Haus am Gürtel lud zum „Sing Along“ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.