Feuriger Auftakt: So wird die Show vom 1. Song-Contest-Halbfinale

Am heutigen Dienstagabend startet er wirklich, der Eurovision Song Contest in Wien, um 21 Uhr auf ORF1. Von 15 Ländern dürfen nur zehn weiter, Publikum und heuer auch wieder Fachjury werden über ihr Schicksal entscheiden.

Taschentücher bereithalten heißt es gleich in den ersten Sekunden dieser Show, die auch ein Jubiläumsjahr feiert. In einem Kurzfilm wird ein gewisser "Toni" von Kindheitstagen bis ins hohe Alter durch 70 Jahre Eurovision begleitet - mit allen Hochs und Tiefs.

Alle, die fast auch so lange mitfiebern, wird freuen, dass Vicky Leandros mit "L'amour est bleu" - der Song mit dem die zweimalige Grand-Prix-Teilnehmerin und einmalige Siegerin (1972) nicht gewonnen hat - den Reigen der Contest-Shows eröffnet. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski heißen Europa in rotweißroten Outfits willkommen, bevor die 15 Kandidaten ihre Songs um den Finaleinzug schicken.