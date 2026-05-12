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Kultur

Feuriger Auftakt: So wird die Show vom 1. Song-Contest-Halbfinale

Viel Feuer, viel Rauch, viele Lichteffekte und wenig Haut: Heute Abend findet das erste Semifinale des ESC statt. Der KURIER hat die Show vorab gesehen.
Christina Böck
12.05.2026, 11:30

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Eine Frau im roten Abendkleid und ein Mann im weißen Glitzeranzug mit offenem Hemd stehen auf einer beleuchteten Bühne.

Am heutigen Dienstagabend startet er wirklich, der Eurovision Song Contest in Wien, um 21 Uhr auf ORF1. Von 15 Ländern dürfen nur zehn weiter, Publikum und heuer auch wieder Fachjury werden über ihr Schicksal entscheiden. 

Taschentücher bereithalten heißt es gleich in den ersten Sekunden dieser Show, die auch ein Jubiläumsjahr feiert. In einem Kurzfilm wird ein gewisser "Toni" von Kindheitstagen bis ins hohe Alter durch 70 Jahre Eurovision begleitet - mit allen Hochs und Tiefs. 

Alle, die fast auch so lange mitfiebern, wird freuen, dass Vicky Leandros mit "L'amour est bleu" - der Song mit dem die zweimalige Grand-Prix-Teilnehmerin und einmalige Siegerin (1972) nicht gewonnen hat - den Reigen der Contest-Shows eröffnet. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski heißen Europa in rotweißroten Outfits willkommen, bevor die 15 Kandidaten ihre Songs um den Finaleinzug schicken.

Eine Person steht in einem brennenden Glaskasten auf einer Bühne, umgeben von Publikum und Scheinwerfern.

Achtung, das brennt jetzt kurz: Finnland mit dem Topfavoriten-Auftriit.

Heiß wird es bei Finnland und Deutschland

Dabei wird alles, was das Licht- und Lasershow-Repertoire hergibt, aufgefahren, nicht nur beim Auftritt der gesichtsmaskierten Schwedin Felicia. Buntes Rundumvideo gibt es bei Moldau und Griechenland zu sehen,  mystische Nebelschwaden bei Kroatien und spektakuläre Spiegeleffekte bei Israel und San Marino. Auch mit Pyroeffekten wird nicht gespart, etwa beim Topfavoriten Finnland, aber auch bei Deutschlands Lied, das ja auch "Fire" heißt.

Drei Personen in glitzernden Outfits performen auf einer bunt beleuchteten Bühne mit futuristischen Lichteffekten.

San Marino mit Gaststar Boy George im Spiegelkabinett.

Infight mit dem Milkshake Man

Bei den Postcards, die die Künstler vorstellen und gleichzeitig als Werbefläche für das austragende Land dienen, hat sich der ORF für künstlerische Subtilität entschieden. Weniger subtil wiederum der Pausenact, in dem auf die Votingergebnisse gewartet wird: Da gehen Swarovski und Ostrowski in den Infight mit "Milkshake Man" Go-Jo (Teilnehmer 2025) über die Frage, was besser ist: Austria oder Australia.

Voten aus Österreich - leider nein

Laut Wettquoten schaut es erstmal schlecht aus für San Marino (trotz Cameo-Auftritt von Boy George), Georgien, Belgien, Estland und Portugal. Dabei ist letzterer Beitrag - fünf Männer singen einfach nur ein Lied - in all der Reizüberflutung durchaus auch eine Wohltat. Den Außenseitern aus der Patsche helfen kann man als Österreicher heute nicht. Hier darf erst im zweiten Semifinale (wenn Cosmó auftritt) mitgewählt werden. 

Eurovision Song Contest Musik ORF Wien Österreich
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