Pop, Tanz, Hunde: ESC-Moderatorin Victoria Swarovski im Porträt

Geboren am 16. August 1993 in Innsbruck in die Swarovski-Industriellenfamilie, begann Victoria Swarovski ihre Karriere zunächst als Sängerin und unterschrieb noch als Teenagerin ihren ersten Plattenvertrag. 2016 schwang die Künstlerin dann das Tanzbein - und ging als Siegerin aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" hervor - worauf sie ab 2018 ins Moderationsteam des Formats berufen wurde.

Auch bei "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" nahm sie die Moderationsleine in die Hand und war bei "Das Supertalent" als Jurorin tätig. Und der Bambi-Verleihung verlieh sie zusätzlichen Glanz.

Aber auch abseits der TV-Bühne ist Swarovski aktiv. So gründete der designierte ESC-Host 2026 seine eigene Pflegemarke, gestaltete Modekollektionen und arbeitete als Model.