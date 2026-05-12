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Kultur

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Neben Victoria Swarovski moderiert der Steirer den 70. Song Contest in Wien. Für Lacher wird also gesorgt sein.
12.05.2026, 15:39

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Ein Mann mit Brille und Lederjacke zeigt ein T-Shirt mit dem Aufdruck "AIM LOW FLY HIGH".

Michael Ostrowski ist einer der humorvollsten Stars Österreichs. Und doch darf die Verpflichtung des schmähbegabten Steirers als einen der beiden ESC-Hosts für den Wiener Song Contest neben Victoria Swarovski als veritabler Überraschungscoup des ORF bezeichnet werden. 

Schließlich ist der 53-Jährige ungeachtet mancher Moderationsaufgabe doch bis dato vor allem als Film- und Fernsehschauspieler bekannt.

ESC-Moderatoren Ostrowksi und Swarovski: "Das wird sowas von spontan!"

Autodidakt

Geboren wurde Michael Ostrowski am 3. Jänner 1973 in Leoben und studierte zunächst Englisch und Französisch, bevor er als Autodidakt zur Grazer Alternativbühne Theater im Bahnhof und schlussendlich zum Film kam. Der Durchbruch gelang ihm dabei mit Michael Glawoggers Komödie "Nacktschnecken", zu der er auch das Drehbuch verfasste.

Zu den weiteren Kinoarbeiten, in denen Ostrowski zu erleben war, gehören etwa "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott", "Ich war noch niemals in New York", "Der Onkel" oder die erfolgreiche Eberhofer-Krimireihe. "Hotel Rock'n'Roll" war 2016 Ostrowskis erste Regiearbeit.

Aber auch abseits der großen Leinwand ist der Steirer über die Grenzen Österreichs hinaus erfolgreich und seit 2020 etwa in der TV-Filmreihe "Ein Krimi aus Passau" ebenso zu erleben wie einst im erfolgreichen ORF-Format "Vier Frauen und ein Todesfall". Und im Moderationsbusiness wird Ostrowski beim ESC ebenfalls kein Debüt feiern, war der Schauspieler zumindest bereits Gastgeber beim Nestroy Theaterpreis, den Amadeus Austrian Music Awards oder beim Österreichischen Filmpreis.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

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Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.

ESC

Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.

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Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. 

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"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

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Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

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Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

ESC

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.

Zwei junge Männer posieren in festlicher Umgebung, einer trägt einen Anzug mit blauer Sternschminke im Gesicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo.
JJ macht ein Selfie mit anderen ESC-Teilnehmern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im prunkvollen Saal in Wien.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. 
President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.

President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?

esc westbahnhof

Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.

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Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an

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Cosmo feiert mit Fans

cosmo

Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.

esc logo

Banner am Wiener Westbahnhof

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Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle

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Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest

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Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.

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Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.

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Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.

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Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.

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Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.

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Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum

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Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.

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Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.

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Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.

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Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt

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SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

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SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

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Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe

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ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe

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COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

Cosmo auf der Bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

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COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

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Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

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Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

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Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe

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Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe

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Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe

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Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe

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Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe

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Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe

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JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe

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ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe 

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Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe 

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Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe 

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LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe 

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FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe 

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LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.

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Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026.

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Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Italien bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Montenegro bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Daniel Žižka (Tschechien) mit "Crossroads" bei der Bühnenprobe

esc

Das Haus am Gürtel lud zum „Sing Along“

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

Schmähstar statt schmähstad: ESC-Moderator Michael Ostrowski im Porträt

Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Agenturen, msim  | 

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