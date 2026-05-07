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ESC unpolitisch? „Das ist die größte Lüge“

Bald startet die Song-Contest-Woche in Wien. Von offizieller Seite heißt es immer, der Song Contest sei unpolitisch. Stimmt das?
Caroline Bartos und Georg Leyrer
07.05.2026, 17:05

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Wie politisch ist der Eurovision Song Contest? Am Sonntag startet die Song-Contest-Woche in Wien. Am 16. Mai findet dann das große Finale statt. Bereits seit Monaten wird viel über den ESC berichtet - nicht nur über die musikalischen Aspekte, sondern auch über finanzielle Fragen sowie darüber, wie politisch bzw. unpolitisch dieses Musikgroßevent ist. Über diese Punkte spricht der Studio-KURIER-Host mit Kulturchef Georg Leyrer.

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