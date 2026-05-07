ESC unpolitisch? „Das ist die größte Lüge“
Wie politisch ist der Eurovision Song Contest? Am Sonntag startet die Song-Contest-Woche in Wien. Am 16. Mai findet dann das große Finale statt. Bereits seit Monaten wird viel über den ESC berichtet - nicht nur über die musikalischen Aspekte, sondern auch über finanzielle Fragen sowie darüber, wie politisch bzw. unpolitisch dieses Musikgroßevent ist. Über diese Punkte spricht der Studio-KURIER-Host mit Kulturchef Georg Leyrer.
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