ESC-Liebe geht durch den Magen - So essen die Favoriten

„Dass das vorher noch keinem eingefallen ist“, wundert sich Manuela Tiefnig. In Kooperation mit dem ORF und dem Brandstätter Verlag hat sie das Kochbuch zum Song Contest geschrieben – und sieht durchaus Parallelen zum Bewerb. „Das Schöne beim Song Contest ist, dass 35 Nationen unterschiedliche Twists reinbringen.“ Bei den 35 Gerichten, je Teilnehmerland eines, sei das genauso. Während man beim Public Viewing oder vor Ort in der Stadthalle per Outfit seinen Favoriten huldigt, kann man das beim gemeinsamen Fernsehschauen mittels Snacks. Fan-Favorit Finnland etwa lässt sich per landestypischer Lachssuppe Lohikeitto abfeiern.

Die cremige Lachssuppe mit Kartoffeln der Finnen nennt sich Lohikeitto. ©Getty Images/iStockphoto/Nataly Hanin/iStockphoto

Die Kochbuchautorin freut sich schon auf Tomatokeftedes (Foto oben). Bei den knusprigen Tomatenlaibchen wird das Fruchtfleisch reifer Paradeiser mit altbackenem Weißbrot gemischt und mit Zwiebeln und Kräutern gewürzt. Griechenlands Akylas reihen die Wettquoten aktuell auf Platz 2. Am griechischen Beitrag „Ferto“ gefällt Tiefnig die Botschaft. Akylas singt über Konsumwahn. Passend, dass im griechischen Rezept, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, altes Brot wiederverwertet wird.

Akylas tritt für Griechenland mit dem Lied "Ferto" an. ©Corinne Cumming/EBU

„Das Buch zu machen, war mehr Spaß als Arbeit“, schwärmt die Autorin. Sie wurde nicht wegen ihres kulinarischen Wissens zum Projekt hinzugezogen, sondern wegen ihrer ESC-Expertise. Der ORF holte Tiefnig für die Dauer des Song Contest ins Organisationsteam. Zusätzlich sitzt sie im Vorstand des ESC-Fanclubs OGAE Austria. Skurrile Fakten: Warum San Marinos Telefonvoting "fake" ist Und weil nicht nur die Küche der ESC-Länder gefeiert wird, sondern auch das 70. Jubiläum des Song Contests, recherchierte die Autorin Highlights, beeindruckende Outfits und kuriose Fakten aus sieben Jahrzehnten. Einige davon überraschten selbst sie.

Eurovision Song Contest. Das Kochbuch Manuela Tiefnig 184 Seiten 28 Euro Verlag Brandstätter ©Brandstätter Verlag