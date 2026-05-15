ESC-Liebe geht durch den Magen - So essen die Favoriten
Zum Ohrenschmaus gesellt sich mit dem ESC-Kochbuch auch der Gaumengenuss. Das Buch hat aber mehr zu bieten als nur Rezepte.
„Dass das vorher noch keinem eingefallen ist“, wundert sich Manuela Tiefnig. In Kooperation mit dem ORF und dem Brandstätter Verlag hat sie das Kochbuch zum Song Contest geschrieben – und sieht durchaus Parallelen zum Bewerb. „Das Schöne beim Song Contest ist, dass 35 Nationen unterschiedliche Twists reinbringen.“ Bei den 35 Gerichten, je Teilnehmerland eines, sei das genauso.
Während man beim Public Viewing oder vor Ort in der Stadthalle per Outfit seinen Favoriten huldigt, kann man das beim gemeinsamen Fernsehschauen mittels Snacks. Fan-Favorit Finnland etwa lässt sich per landestypischer Lachssuppe Lohikeitto abfeiern.
Die Kochbuchautorin freut sich schon auf Tomatokeftedes (Foto oben). Bei den knusprigen Tomatenlaibchen wird das Fruchtfleisch reifer Paradeiser mit altbackenem Weißbrot gemischt und mit Zwiebeln und Kräutern gewürzt. Griechenlands Akylas reihen die Wettquoten aktuell auf Platz 2. Am griechischen Beitrag „Ferto“ gefällt Tiefnig die Botschaft. Akylas singt über Konsumwahn. Passend, dass im griechischen Rezept, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, altes Brot wiederverwertet wird.
„Das Buch zu machen, war mehr Spaß als Arbeit“, schwärmt die Autorin. Sie wurde nicht wegen ihres kulinarischen Wissens zum Projekt hinzugezogen, sondern wegen ihrer ESC-Expertise. Der ORF holte Tiefnig für die Dauer des Song Contest ins Organisationsteam. Zusätzlich sitzt sie im Vorstand des ESC-Fanclubs OGAE Austria.
Skurrile Fakten: Warum San Marinos Telefonvoting "fake" ist
Und weil nicht nur die Küche der ESC-Länder gefeiert wird, sondern auch das 70. Jubiläum des Song Contests, recherchierte die Autorin Highlights, beeindruckende Outfits und kuriose Fakten aus sieben Jahrzehnten. Einige davon überraschten selbst sie.
Etwa, dass San Marino zwar jedes Jahr beim Voting zugeschaltet wird, die Stimmen aber per Statistik hochgerechnet werden. Der Grund: Der Kleinstaat hat kein eigenes Telefonnetz, sondern hängt am italienischen. San-marinesische Anrufer können deshalb nicht als solche erkannt werden. Oder dass kein Sieger aus Luxemburg dort geboren wurde. Vicky Leandros ist Griechin, France Gall Französin.
Niemand verlor so oft wie Favorit Finnland
Ebenfalls gut zu wissen und eine Beruhigung, sollte Österreich schlecht abschneiden: Favorit Finnland hat es zwar bisher 14-mal unter die Top 10 geschafft und einmal gesiegt, hält aber auch den Rekord als elffacher Letztplatzierter. Denn schlussendlich gilt: „Die Lieder sind Geschmackssache, genau wie die Rezepte.“
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