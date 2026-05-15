Tomatokeftedes, knusprige griechische Tomatenlaibchen, angerichtet mit Joghurtdip auf einem Teller.
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Essen & Trinken

ESC-Liebe geht durch den Magen - So essen die Favoriten

Zum Ohrenschmaus gesellt sich mit dem ESC-Kochbuch auch der Gaumengenuss. Das Buch hat aber mehr zu bieten als nur Rezepte.

von Marianne Lampl

15.05.26

„Dass das vorher noch keinem eingefallen ist“, wundert sich Manuela Tiefnig. In Kooperation mit dem ORF und dem Brandstätter Verlag hat sie das Kochbuch zum Song Contest geschrieben – und sieht durchaus Parallelen zum Bewerb. „Das Schöne beim Song Contest ist, dass 35 Nationen unterschiedliche Twists reinbringen.“ Bei den 35 Gerichten, je Teilnehmerland eines, sei das genauso. 

Während man beim Public Viewing oder vor Ort in der Stadthalle per Outfit seinen Favoriten huldigt, kann man das beim gemeinsamen Fernsehschauen mittels Snacks. Fan-Favorit Finnland etwa lässt sich per landestypischer Lachssuppe Lohikeitto abfeiern.

Lohikeitto: Finnische Lachssuppe mit Kartoffeln, angerichtet in einer schwarzen Schüssel mit Löffel und einer Zitronenscheibe.

Die cremige Lachssuppe mit Kartoffeln der Finnen nennt sich Lohikeitto.

©Getty Images/iStockphoto/Nataly Hanin/iStockphoto

Die Kochbuchautorin freut sich schon auf Tomatokeftedes (Foto oben). Bei den knusprigen Tomatenlaibchen wird das Fruchtfleisch reifer Paradeiser mit altbackenem Weißbrot gemischt und mit Zwiebeln und Kräutern gewürzt. Griechenlands Akylas reihen die Wettquoten aktuell auf Platz 2. Am griechischen Beitrag „Ferto“ gefällt Tiefnig die Botschaft. Akylas singt über Konsumwahn. Passend, dass im griechischen Rezept, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, altes Brot wiederverwertet wird.

Griechenlands Song-Contest-Teilnehmer Akylas posiert in orange-schwarzem Kostüm und leckt sich über die Hand.

Akylas tritt für Griechenland mit dem Lied "Ferto" an.

©Corinne Cumming/EBU

„Das Buch zu machen, war mehr Spaß als Arbeit“, schwärmt die Autorin. Sie wurde nicht wegen ihres kulinarischen Wissens zum Projekt hinzugezogen, sondern wegen ihrer ESC-Expertise. Der ORF holte Tiefnig für die Dauer des Song Contest ins Organisationsteam. Zusätzlich sitzt sie im Vorstand des ESC-Fanclubs OGAE Austria

Skurrile Fakten: Warum San Marinos Telefonvoting "fake" ist

Und weil nicht nur die Küche der ESC-Länder gefeiert wird, sondern auch das 70. Jubiläum des Song Contests, recherchierte die Autorin Highlights, beeindruckende Outfits und kuriose Fakten aus sieben Jahrzehnten. Einige davon überraschten selbst sie.

Cover des Buches: Eurovision Song Contest. Das Kochbuch

Eurovision Song Contest. Das Kochbuch

Manuela Tiefnig

184 Seiten

28 Euro

Verlag Brandstätter

©Brandstätter Verlag

Etwa, dass San Marino zwar jedes Jahr beim Voting zugeschaltet wird, die Stimmen aber per Statistik hochgerechnet werden. Der Grund: Der Kleinstaat hat kein eigenes Telefonnetz, sondern hängt am italienischen. San-marinesische Anrufer können deshalb nicht als solche erkannt werden. Oder dass kein Sieger aus Luxemburg dort geboren wurde. Vicky Leandros ist Griechin, France Gall Französin. 

Niemand verlor so oft wie Favorit Finnland

Ebenfalls gut zu wissen und eine Beruhigung, sollte Österreich schlecht abschneiden: Favorit Finnland hat es zwar bisher 14-mal unter die Top 10 geschafft und einmal gesiegt, hält aber auch den Rekord als elffacher Letztplatzierter.  Denn schlussendlich gilt: „Die Lieder sind Geschmackssache, genau wie die Rezepte.“

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(kurier.at)  |  Stand:

Über Marianne Lampl

Redakteurin und Digital Producer bei KURIER und freizeit.at, dem Digitalformat der KURIER freizeit. Geboren im Burgenland, für den Besuch einer Kunstschule mit 13 Jahren nach Wien gekommen. Studierte dann später in Graz Journalismus und arbeitete anschließend in Wien beim ORF, bei Heute und PULS24.at, unter anderem als Ressortleiterin für Szene, Lifestyle, Entertainment und Kultur. Seit 2024 bei KURIER und freizeit.at.

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