2. ESC-Halbfinale: Feuerprobe für Cosmó – und Österreich darf voten

Und auch das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski führten souverän durch die Show – auch wenn sie ganz am Ende nicht nur gegen ein Känguru, sondern auch gegen Klischee-Gringe-Momente antreten mussten.

Um 21 Uhr steigt das zweite Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in Wien (zu sehen auf ORF 1). Es geht spannend weiter – oder auch nicht: denn das erste Halbfinale des ESC ging ohne große Überraschungen über die Bühne. Die Favoriten Israel, Finnland und Griechenland kamen ohne Stress und ganz gemütlich ins Finale, die Vorab-Außenseiter blieben auch beim Voting farblos. Einzig beim Finalticket für Belgien hob man ein bisschen die Augenbrauen, wackelte das Stockerl doch bei Essyla bis zuletzt.

Was erwartet uns also beim zweiten Halbfinale? Nach wie vor ein bunter Strauß an Musikstilen. Und auch diesmal haben sich bereits klare Favoriten herausgebildet: Für Dänemark, Australien, Rumänien und die Ukraine dürfte der Einzug ins Finale gesichert sein. Auch die rot-weiß-roten Song-Contest-Herzen werden mutmaßlich schneller und höher schlagen, wenn Cosmó dem Publikum mit seinem "Tanzschein" einheizen möchte - wenn auch außer Konkurrenz. Als Gastgeberland sind wir schließlich fix im Finale dabei.

Die größte Änderung für das heimische Publikum betrifft heute aber das Voting: Im Gegensatz zum ersten Semifinale darf nämlich mitgestimmt werden, welche der insgesamt 15 antretenden Künstlerinnen und Künstler weiterkommen.

Noch etwas bleibt beim zweiten Semifinale gleich: die unterhaltsam-schelmischen Kommentare der KURIER-Kulturredaktion, die sie erneut im Rahmen eines Livetickers durch die Show begleiten werden (siehe unten). Denn so sehr wir den ESC-Wahnsinn auch genießen, darf zwischendurch auch unter Stöhnen eingestanden werden: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Vergessen Sie zudem nicht auf das ESC-Bingo, das wir für Sie vorbereitet haben!