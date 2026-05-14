2. ESC-Halbfinale: Feuerprobe für Cosmó – und Österreich darf voten
Um 21 Uhr steigt das zweite Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in Wien (zu sehen auf ORF 1). Es geht spannend weiter – oder auch nicht: denn das erste Halbfinale des ESC ging ohne große Überraschungen über die Bühne. Die Favoriten Israel, Finnland und Griechenland kamen ohne Stress und ganz gemütlich ins Finale, die Vorab-Außenseiter blieben auch beim Voting farblos. Einzig beim Finalticket für Belgien hob man ein bisschen die Augenbrauen, wackelte das Stockerl doch bei Essyla bis zuletzt.
Und auch das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski führten souverän durch die Show – auch wenn sie ganz am Ende nicht nur gegen ein Känguru, sondern auch gegen Klischee-Gringe-Momente antreten mussten.
Was erwartet uns also beim zweiten Halbfinale? Nach wie vor ein bunter Strauß an Musikstilen. Und auch diesmal haben sich bereits klare Favoriten herausgebildet: Für Dänemark, Australien, Rumänien und die Ukraine dürfte der Einzug ins Finale gesichert sein. Auch die rot-weiß-roten Song-Contest-Herzen werden mutmaßlich schneller und höher schlagen, wenn Cosmó dem Publikum mit seinem "Tanzschein" einheizen möchte - wenn auch außer Konkurrenz. Als Gastgeberland sind wir schließlich fix im Finale dabei.
Die größte Änderung für das heimische Publikum betrifft heute aber das Voting: Im Gegensatz zum ersten Semifinale darf nämlich mitgestimmt werden, welche der insgesamt 15 antretenden Künstlerinnen und Künstler weiterkommen.
Noch etwas bleibt beim zweiten Semifinale gleich: die unterhaltsam-schelmischen Kommentare der KURIER-Kulturredaktion, die sie erneut im Rahmen eines Livetickers durch die Show begleiten werden (siehe unten). Denn so sehr wir den ESC-Wahnsinn auch genießen, darf zwischendurch auch unter Stöhnen eingestanden werden: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Vergessen Sie zudem nicht auf das ESC-Bingo, das wir für Sie vorbereitet haben!
Alle Kandidaten des 2. Halbfinales des ESC 2026:
01 Bulgarien
Künstler: Dara
Land: Bulgarien
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.
02 Aserbaidschan
Künstler: Jiva
Land: Aserbaidschan
Song: "Just Go"
Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.
03 Rumänien
Künstler: Alexandra Căpitănescu
Land: Rumänien
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln. Und klassische Superpower-Blitze gibt es obendrein auch.
04 Luxemburg
Künstler: Eva Marija
Land: Luxemburg
Song: "Mother Nature"
Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.
05 Tschechien
Künstler: Daniel Žižka
Land: Tschechien
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern. Auch er ist barfuß. Kann vielleicht auch nicht schaden.
06 Armenien
Künstler: Simón
Land: Armenien
Song: "Paloma Rumba"
Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this!
07 Schweiz
Künstler: Veronica Fusaro
Land: Schweiz
Song: "Alice"
Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.
08 Zypern
Künstler: Antigoni
Land: Zypern
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.
09 Lettland
Künstler: Atvara
Land: Lettland
Song: "Ēnā"
Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.
10 Dänemark
Künstler: Søren Torpegaard Lund
Land: Dänemark
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.
11 Australien
Künstler: Delta Goodrem
Land: Australien
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.
12 Ukraine
Künstler: Leléka
Land: Ukraine
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.
13 Albanien
Künstler: Alis
Land: Albanien
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.
14 Malta
Künstler: Aidan
Land: Malta
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.
15 Norwegen
Künstler: Jonas Lovv
Land: Norwegen
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.
ESC 2. Halbfinale
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Lustiger auf deutsch gezählt
hat Verka Serdushka für die Ukraine in "Lasha Tumbai"
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Einen von den Flausch-Computern
hat sich schon Audi gesichert, der schreibt da seine Autobiografie: "Wink mal"
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Für einen Spaßbeitrag
ist das weniger lustig als gedacht.
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Der Brite
spielt auch die Furby-Orgel. Die hätte ich heute lieber gesehen
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Der hat noch nie
einen Schwarzenegger-Film im Original gesehen
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Großbritannien war 16 Mal erster Verlierer
Klingt eigentlich sehr österreichisch.
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Der deutsche Kommentator hat gerade gesagt
wenn zwei Österreicher miteinander englisch sprechen, versteht man sie fast besser als sonst.
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Cosmo
will den Finalschein verdienen.
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Und eine
große Gitarre.
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Ukraine hat
langen Atem
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Und Celine Dion
nickt sicher anerkennend
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Das litauische Alien von vorgestern
hat sich in ein Klavier verwandelt.
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Und Elton John
würde vor Neid erblassen
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Es schaut ein bisserl so aus
Als wäre der Teufel sich beschweren gekommen, aber dabei von unten stecken geblieben.
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Sie hat ein Klavier
das alle Stückln spielt, auch Spoiler
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Naaaaa
jetzt muss ich wieder an diesen Kängurukampf denken.
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Australien
soll man übrigens nicht mit Austria verwechseln glaub ich
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Das kling ungefähr so spannend
wie das was man im Fernsehen sieht.
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Falls Sie jetzt gerade Werbung sehen
Es werden die Reaktionen der Künstlerinnen und Künstler beim ersten Betreten der Stadthalle gezeigt
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Das erinnert mich
Wir haben ein Bingo zum ESC gebaut. Spielen Sie mit!
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Seit bei der Lettin
die Spiegel vom Mann ohne Freunde vom Anfang geborsten sind - und die Splitter durch die Luft geflogen sind, hab ich bei jeder Performance Angst, bei der Glas im Spiel ist.
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Spoiler
Ausgerechnet das hier war das einzige Trickkleid für heute. Besser anderen Trigger für Trinkspiel nehmen
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Die Dark-Room-Version
von der Ausbruchsszene in "Findet Nemo"
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Da wären sie besser mal sparsamer
mit dem Ausstellen der Tanzscheine gewesen, bei dem Platzangebot im Aquarium.
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Dänemark
hat eine sehr spezielle Party im Aquarium
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Trauriger als der lettische Song
haben mich bisher nur die Showeinlagen der Owskis gemacht.
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Falsche Töne
sind auch nur eine Frage der Perspektive
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Sorry für ein ernstes Zwischenresümee
Aber es singen heuer wirklich viele leicht falsch. Hören die sich in der Halle nicht?
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Warum nicht gleich
das Licht ganz ausschalten?
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Der Stern glitzert mehr als sonst.
Die Stimme bis zum Finale vielleicht auch noch.
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Den Bürgermeister
würd ich auch gern mal im Stanniol-Brustpanzer sehen
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Auch der Wiener Bürgermeister
hat übrigens den Tanzschein.
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Sie selbst
war zumindest begeistert von sich.
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Zypern ist auch pragmatisch
Schickt einfach so lange "Fuego", bis es mal klappt
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Späte Britney Spears
verspricht sich bei YOLO und landet auf der Song-Contest-Bühne.
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Die Frisur ist von Shakira
die Stimme - nicht
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"Ihre Augen sind so tief wie der Neusiedler See"
Komplimente, die man nicht bekommen möchte.
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Zypern kriegt
Punkte aus Griechenland, das ist schon mal fix
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"Und jetzt, weil gerade Zeit ist, ein Gitarrensolo"
Aus welchem EAV-Song stammt das noch gleich?
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Das Seil
bleibt dann liegen für die Rumänin ("Choke me").
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Das Klettergerüst
hat auch schon bessere Tage gesehen
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Günstiges Requisit aber
Seil aus Baumarkt
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Das erinnert mich
Ich muss einen Elektriker anrufen, Lampe kaputt.
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Die Schweiz
hat uns übrigens den Song Contest geschickt. Ich mein nur, wegen des Votings.
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Das ist übrigens
das erste Lied von zwei heute mit Büro-Thematik
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Der armenische Sänger eröffnet die Gelegenheit
mein liebstes Zitat aus "30 Rock" (gute TV-Serie) los zu werden: "Hair movement is a sign of weakness".
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Ich wünsche mir diese Jacke
als verpflichtende Arbeitskleidung bei uns
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Das Post-it
wurde übrigens 1977 erfunden. So wie ich
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Post-its dienen im Berufsleben übrigens nur für eine Sache
Dinge aufzuschreiben und es dann nie wieder zu lesen.
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Der Sänger von Armenien
hat alle meine Gags für heute und Samstag auf der Jacke
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