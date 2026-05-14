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Kultur

2. ESC-Halbfinale: Feuerprobe für Cosmó – und Österreich darf voten

Mit einem bunten Strauß an Musikstilen geht es im 2. Semifinale weiter. Mit dabei: die Favoriten Dänemark, Rumänien, Ukraine und Australien – sowie Cosmó.
14.05.2026, 20:30

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Ein Sänger mit silbernem Oberteil tritt mit Tänzern in Tiermasken und einem Gitarristen auf einer beleuchteten Bühne auf.

Um 21 Uhr steigt das zweite Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in Wien (zu sehen auf ORF 1). Es geht spannend weiter – oder auch nicht: denn das erste Halbfinale des ESC ging ohne große Überraschungen über die Bühne. Die Favoriten Israel, Finnland und Griechenland kamen ohne Stress und ganz gemütlich ins Finale, die Vorab-Außenseiter blieben auch beim Voting farblos. Einzig beim Finalticket für Belgien hob man ein bisschen die Augenbrauen, wackelte das Stockerl doch bei Essyla bis zuletzt. 

Und auch das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski führten souverän durch die Show – auch wenn sie ganz am Ende nicht nur gegen ein Känguru, sondern auch gegen Klischee-Gringe-Momente antreten mussten.

70. Song Contest: JJ präsentiert im 2. Halbfinale neuen Song

Was erwartet uns also beim zweiten Halbfinale? Nach wie vor ein bunter Strauß an Musikstilen. Und auch diesmal haben sich bereits klare Favoriten herausgebildet: Für Dänemark, Australien, Rumänien und die Ukraine dürfte der Einzug ins Finale gesichert sein. Auch die rot-weiß-roten Song-Contest-Herzen werden mutmaßlich schneller und höher schlagen, wenn Cosmó dem Publikum mit seinem "Tanzschein" einheizen möchte - wenn auch außer Konkurrenz. Als Gastgeberland sind wir schließlich fix im Finale dabei.

Die größte Änderung für das heimische Publikum betrifft heute aber das Voting: Im Gegensatz zum ersten Semifinale darf nämlich mitgestimmt werden, welche der insgesamt 15 antretenden Künstlerinnen und Künstler weiterkommen. 

Noch etwas bleibt beim zweiten Semifinale gleich: die unterhaltsam-schelmischen Kommentare der KURIER-Kulturredaktion, die sie erneut im Rahmen eines Livetickers durch die Show begleiten werden (siehe unten). Denn so sehr wir den ESC-Wahnsinn auch genießen, darf zwischendurch auch unter Stöhnen eingestanden werden: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Vergessen Sie zudem nicht auf das ESC-Bingo, das wir für Sie vorbereitet haben!

Alle Kandidaten des 2. Halbfinales des ESC 2026:

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01 Bulgarien

Künstler: Dara
Land: Bulgarien
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.

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02 Aserbaidschan

Künstler: Jiva
Land: Aserbaidschan
Song: "Just Go"
Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.

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03 Rumänien

Künstler: Alexandra Căpitănescu
Land: Rumänien
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln. Und klassische Superpower-Blitze gibt es obendrein auch.

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04 Luxemburg

Künstler: Eva Marija
Land: Luxemburg
Song: "Mother Nature"
Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.

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05 Tschechien

Künstler: Daniel Žižka
Land: Tschechien
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern. Auch er ist barfuß. Kann vielleicht auch nicht schaden.

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06 Armenien

Künstler: Simón
Land: Armenien 
Song: "Paloma Rumba"
Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this! 

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07 Schweiz

Künstler: Veronica Fusaro
Land: Schweiz
Song: "Alice"
Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.

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08 Zypern

Künstler: Antigoni
Land: Zypern
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.

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09 Lettland

Künstler: Atvara
Land: Lettland
Song: "Ēnā"
Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.

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10 Dänemark

Künstler: Søren Torpegaard Lund
Land: Dänemark
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.

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11 Australien

Künstler: Delta Goodrem
Land: Australien
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.

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12 Ukraine

Künstler: Leléka 
Land: Ukraine
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.

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13 Albanien

Künstler: Alis
Land: Albanien
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.

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14 Malta

Künstler: Aidan
Land: Malta
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.

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15 Norwegen

Künstler: Jonas Lovv
Land: Norwegen
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.

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ESC 2. Halbfinale

  • |Christina Böck

    Lustiger auf deutsch gezählt

    hat Verka Serdushka für die Ukraine in "Lasha Tumbai"

  • |Christina Böck

    Einen von den Flausch-Computern

    hat sich schon Audi gesichert, der schreibt da seine Autobiografie: "Wink mal"

  • |Georg Leyrer

    Für einen Spaßbeitrag

    ist das weniger lustig als gedacht.

  • |Christina Böck

    Der Brite

    spielt auch die Furby-Orgel. Die hätte ich heute lieber gesehen

  • |Christina Böck

    Der hat noch nie

    einen Schwarzenegger-Film im Original gesehen

  • |Georg Leyrer

    Großbritannien war 16 Mal erster Verlierer

    Klingt eigentlich sehr österreichisch.

  • |Christina Böck

    Der deutsche Kommentator hat gerade gesagt

    wenn zwei Österreicher miteinander englisch sprechen, versteht man sie fast besser als sonst. 

  • |Georg Leyrer

    Cosmo

    will den Finalschein verdienen. 

  • |Georg Leyrer

    Und eine

    große Gitarre.

  • |Christina Böck

    Ukraine hat

    langen Atem

  • |Christina Böck

    Und Celine Dion

    nickt sicher anerkennend

  • |Georg Leyrer

    Das litauische Alien von vorgestern

    hat sich in ein Klavier verwandelt.

  • |Christina Böck

    Und Elton John

    würde vor Neid erblassen

  • |Georg Leyrer

    Es schaut ein bisserl so aus

    Als wäre der Teufel sich beschweren gekommen, aber dabei von unten stecken geblieben.

  • |Christina Böck

    Sie hat ein Klavier

    das alle Stückln spielt, auch Spoiler

  • |Georg Leyrer

    Naaaaa

    jetzt muss ich wieder an diesen Kängurukampf denken.

  • |Christina Böck

    Australien

    soll man übrigens nicht mit Austria verwechseln glaub ich

  • |Georg Leyrer

    Das kling ungefähr so spannend

    wie das was man im Fernsehen sieht.

  • |Christina Böck

    Falls Sie jetzt gerade Werbung sehen

    Es werden die Reaktionen der Künstlerinnen und Künstler beim ersten Betreten der Stadthalle gezeigt

  • |Georg Leyrer

    Das erinnert mich

    Wir haben ein Bingo zum ESC gebaut. Spielen Sie mit!

    Das Bingo zum Eurovision Song Contest
  • |Agnes Preusser

    Seit bei der Lettin

    die Spiegel vom Mann ohne Freunde vom Anfang geborsten sind   - und die Splitter durch die Luft geflogen sind, hab ich bei jeder Performance Angst, bei der Glas im Spiel ist.

  • |Christina Böck

    Spoiler

    Ausgerechnet das hier war das einzige Trickkleid für heute. Besser anderen Trigger für Trinkspiel nehmen

  • |Christina Böck

    Die Dark-Room-Version

    von der Ausbruchsszene in "Findet Nemo"

  • |Georg Leyrer

    Da wären sie besser mal sparsamer

    mit dem Ausstellen der Tanzscheine gewesen, bei dem Platzangebot im Aquarium.

  • |Christina Böck

    Dänemark

    hat eine sehr spezielle Party im Aquarium

  • |Georg Leyrer

    Trauriger als der lettische Song

    haben mich bisher nur die Showeinlagen der Owskis gemacht.

  • |Christina Böck

    Falsche Töne

    sind auch nur eine Frage der Perspektive

  • |Georg Leyrer

    Sorry für ein ernstes Zwischenresümee

    Aber es singen heuer wirklich viele leicht falsch. Hören die sich in der Halle nicht?

  • |Christina Böck

    Warum nicht gleich

    das Licht ganz ausschalten?

  • |Georg Leyrer

    Der Stern glitzert mehr als sonst.

    Die Stimme bis zum Finale vielleicht auch noch.

  • |Christina Böck

    Den Bürgermeister

    würd ich auch gern mal im Stanniol-Brustpanzer sehen

  • |Agnes Preusser

    Auch der Wiener Bürgermeister

    hat übrigens den Tanzschein.

  • |Georg Leyrer

    Sie selbst

    war zumindest begeistert von sich.

  • |Christina Böck

    Zypern ist auch pragmatisch

    Schickt einfach so lange "Fuego", bis es mal klappt

  • |Georg Leyrer

    Späte Britney Spears

    verspricht sich bei YOLO und landet auf der Song-Contest-Bühne.

  • |Christina Böck

    Die Frisur ist von Shakira

    die Stimme - nicht

  • |Agnes Preusser

    "Ihre Augen sind so tief wie der Neusiedler See"

    Komplimente, die man nicht bekommen möchte.

  • |Christina Böck

    Zypern kriegt

    Punkte aus Griechenland, das ist schon mal fix

  • |Georg Leyrer

    "Und jetzt, weil gerade Zeit ist, ein Gitarrensolo"

    Aus welchem EAV-Song stammt das noch gleich?

  • |Georg Leyrer

    Das Seil

    bleibt dann liegen für die Rumänin ("Choke me").

  • |Christina Böck

    Das Klettergerüst

    hat auch schon bessere Tage gesehen

  • |Christina Böck

    Günstiges Requisit aber

    Seil aus Baumarkt

  • |Georg Leyrer

    Das erinnert mich

    Ich muss einen Elektriker anrufen, Lampe kaputt.

  • |Georg Leyrer

    Die Schweiz

    hat uns übrigens den Song Contest geschickt. Ich mein nur, wegen des Votings.

  • |Christina Böck

    Das ist übrigens

    das erste Lied von zwei heute mit Büro-Thematik

  • |Georg Leyrer

    Der armenische Sänger eröffnet die Gelegenheit

    mein liebstes Zitat aus "30 Rock" (gute TV-Serie) los zu werden: "Hair movement is a sign of weakness".

  • |Agnes Preusser

    Ich wünsche mir diese Jacke

    als verpflichtende Arbeitskleidung bei uns

  • |Christina Böck

    Das Post-it

    wurde übrigens 1977 erfunden. So wie ich

  • |Georg Leyrer

    Post-its dienen im Berufsleben übrigens nur für eine Sache

    Dinge aufzuschreiben und es dann nie wieder zu lesen. 

  • |Christina Böck

    Der Sänger von Armenien

    hat alle meine Gags für heute und Samstag auf der Jacke

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