Das Bingo zum Eurovision Song Contest

Wind, der den Performerinnen und Performern dramatisch durch die Frisur fährt, verrückte Bühnenoutfits und Andi Knolls legendärer Sager „Jetzt hat uns die den Schas g'wonnen“ gehen für viele mit dem Song Contest Hand in Hand. Doch werden diese typischen ESC-Momente auch heuer wieder passieren? Am Dienstag, den 12. Mai, ist es soweit: das erste Halbfinale geht in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Nach dem zweiten Halbfinale am Donnerstag stehen alle 26 Teilnehmenden für die große Show am Samstag fest.