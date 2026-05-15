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ESC 2026

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Das Eurovision Village zieht schon vor dem ESC-Finale eine starke Bilanz. Die Ringsperre am Samstag bringt einige Änderungen im Verkehr.
15.05.2026, 13:18

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Eurovision Song Contest

Kurz vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest am Samstag zieht das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz eine erste Zwischenbilanz: Seit der Öffnung am vergangenen Sonntag wurden mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Trotz eines markanten Wetterumschwungs mit deutlich kühleren Temperaturen und wiederholten Regenschauern ließen die ESC-Fans den Besuch also nicht ins Wasser fallen.

Startaufstellung für das Finale am Samstag ist da: Cosmó kommt ganz zum Schluss

Nachdem die ursprünglich vorgesehenen Sperren des Universitätsrings anlässlich der beiden Semifinale am Dienstag und Donnerstag witterungsbedingt nicht umgesetzt wurden, erfolgt die Sperre am Samstag, 16. Mai, ab 12:00 Uhr, wie geplant. Damit werden zusätzliche Kapazitäten für das Public Viewing des großen ESC-Finales aus der Wiener Stadthalle geschaffen.

Ringsperre und Öffi-Umleitungen zum Finale

Die Ringsperre betrifft auch die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71. Die Wiener Linien empfehlen deshalb, auf die U-Bahn-Linien auszuweichen.

  • Die Linie D wird in beide Richtungen zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über Schwedenplatz umgeleitet.
  • Die Linie 1 wird in beide Richtungen zwischen Karlsplatz und Julius-Raab-Platz über Stubentor umgeleitet.
  • Die Linie 2 ist geteilt unterwegs. Zwischen Ring, Volkstheater und Schwedenplatz ist kein Betrieb.
  • Die Linie 71 wird kurzgeführt und fährt nicht zwischen Schwarzenbergplatz und Schottenring.
Das Wetter zum ESC-Finale in Wien? Regen, Wind und Trauerspiel
Sturm und Hagel: ESC-Village am Wiener Rathausplatz geräumt

Das Eurovision Village öffnet am Finaltag ab 14:00 Uhr und bietet bis zum Ende der Liveübertragung gegen 01:00 Uhr früh ein Programm und gemeinsames Mitfiebern und Feiern.

ESC-Ausklang am Sonntag

Für alle, denen das Finale am Samstag zu spät ist oder die die Highlights noch einmal Revue passieren lassen möchten, bietet sich am Sonntag eine letzte Gelegenheit: Das Eurovision Village öffnet ein letztes Mal von 14:00 bis 19:00 Uhr am Rathausplatz.

Zum Abschluss wird das Grand Final nochmals in voller Länge (ohne Voting) gezeigt. Damit verabschiedet sich Wien von den zahlreichen Gästen, die aus ganz Europa zum Eurovision Song Contest angereist sind.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Public Viewing / 2. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Litauen / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Finnland / 1. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

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Cosmo feiert mit Fans

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eine Frau im glitzernden goldenen Kleid singt auf einer Bühne, im Hintergrund stehen mehrere Menschen.

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Mehrere Menschen in bunten Kostümen stehen vor einer Alpenlandschaft, einer davon kämpft spielerisch mit einem Känguru im Kostüm.

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Public Viewing des 1. Halbfinale

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Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale

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 ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

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Erstes Halbfinale / Finnland

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Erstes Halbfinale / Moldau

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Erstes Halbfinale / Finnland

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Erstes Halbfinale / Litauen

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Erstes Halbfinale

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Erstes Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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San Marino / 1. Halbfinale

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San Marino / 1. Halbfinale

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna

Israel / Erstes Halbfinale

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Israel / Erstes Halbfinale

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Finnland / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Finnland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Portugal / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Montenegro / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale 

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Belgien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Italien / 1. Halbfinale

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Finnland / 1. Halbfinale

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Israel / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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  1. Halbfinale
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Estland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Polen / 1. Halbfinale

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Belgien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Montenegro / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Deutschland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Georgien / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Italien / 1. Halbfinale

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.

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Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Pete Parkkonen (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.

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Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.

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Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales

Eine Frau mit langen, blonden Zöpfen tanzt in weißem Kostüm auf einer Bühne mit Nebel und zwei Tänzern.

Frankreich / 2. Halbfinale

Eurovision Song Contest 2026

Albanien / 2. Halbfinale

Eine Frau in glitzerndem Kleid singt auf einem goldenen Flügel, umgeben von Lichteffekten und Pyrotechnik.

Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silbernem Oberteil tritt mit Tänzern in Tiermasken und einem Gitarristen auf einer beleuchteten Bühne auf.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Comso / 2. Halbfinale

Zwei Personen auf einer Bühne, eine trägt eine silberne Maske hinter einem Gitter, die andere trägt silberne Rüstung und hält ein Mikrofon.

Cosmo / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silberner Rüstung performt mit Tänzern in Rhinozeros-Masken und einem Gitarristen auf einer Bühne.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Austalien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit auffälligem Make-up und glänzendem Outfit performt energiegeladen auf einer bunt beleuchteten Bühne.

 Cosmó / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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 Cosmó / 2. Halbfinale

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 Cosmó / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz / 2. Halbfinale

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Schweiz / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Lettland / 2. Halbfinale

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Lettland / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale

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Aserbaidschan / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Eurovision Village am Rathausplatz

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Australien / 2. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Australien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Hakbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Armenien / 2. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Frankreich / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Tschechien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

Luxemburg / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

Bisher 70.000 ESC-Fans am Rathausplatz: Jetzt kommt die Ringsperre

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Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale (Green Room)

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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