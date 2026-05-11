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Wien

Sturm und Hagel: ESC-Village am Wiener Rathausplatz geräumt

Innerhalb von 15 Minuten war der Rathausplatz leer, der Abgang der Besucherinnen und Besucher verlief ruhig und geordnet.
11.05.2026, 18:55

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Menschen verlassen geordnet das ESC-Village am Wiener Rathausplatz bei bewölktem Himmel.

Plötzlich begann es wie wild zu regnen und danach folgte der Hagel. Alle jene, die den Montagabend im ESC-Village am Wiener Rathausplatz verbringen wollten, hatten Pech und mussten sich rasch wieder auf den Heimweg machen.

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Um 18:30 wurde die Musik unterbrochen und es kam die Durchsage: Das Eurovillage müsse aufgrund einer Unwetterwarnung geräumt werden. Die meisten Menschen bewegten sich direkt zum Ausgang auf der Ringstraße.

Keine Panik

Es gab keine Panik, alles verlief geordnet und ruhig ab. Die Security an den Ausgängen lotsten die Leute nach draußen. Binnen 15 Minuten war der Rathausplatz leer.

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