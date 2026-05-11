Dank des 70. Eurovision Song Contests blickt nicht nur die ganze Welt nach Wien, sie ist auch in Wien – zumindest hat man derzeit das Gefühl, wenn man durch die Innenstadt wandert. Und tatsächlich: Noch nie hat ein ESC so viele internationale Fans angezogen wie dieses Jahr, wie die EBU berichtet. Mit über 95.000 verkauften Tickets an Besucher aus insgesamt 75 Ländern und Regionen avanciert das Jubiläum zum größten Live-Event der letzten Jahre in der Geschichte des Wettbewerbs. Doch woher genau kommen die Fans?

Top 3: Österreich, Deutschland und Großbritannien Die Begeisterung für das musikalische Ereignis des Jahres ist – freilich – in Österreich besonders spürbar. Das Gastgeberland ist unter den Ticketkäufern führend – ganz nach dem Motto: Wenn der Song Contest schon vor der Haustüre stattfindet, will man natürlich auch dabei sein! Auf Platz zwei folgen Fans aus dem benachbarten Deutschland (ebenfalls wenig überraschend), gefolgt von Großbritannien auf Platz drei. Auch die Schweiz, das Gastgeberland des Vorjahres, ist stark vertreten und sichert sich den vierten Rang.

Die Top 10 der Länder mit den meisten Ticketkäufen im Überblick Österreich 🇦🇹 Deutschland 🇩🇪 Vereinigtes Königreich 🇬🇧 Schweiz 🇨🇭 Vereinigte Staaten 🇺🇸 Frankreich 🇫🇷 Australien 🇦🇺 Tschechien 🇨🇿 Slowakei 🇸🇰 Niederlande 🇳🇱

Doch die Eurovision zieht längst nicht nur europäische Zuschauer an. Zu den Top 10 der ticketstärksten Länder zählen auch die Vereinigten Staaten, Australien und Kanada. Martin Green CBE, Direktor des Eurovision Song Contest, zeigt sich begeistert von der weltweiten Strahlkraft des Events: "Was den Eurovision Song Contest so besonders macht, ist die Art und Weise, wie er Menschen zusammenführt, vereint durch Musik, und diese Zahlen machen das wirklich lebendig. Zu sehen, dass Fans aus über 70 Ländern – aus ganz Europa und so weit entfernt wie Neuseeland, Amerika und darüber hinaus – anreisen, ist unglaublich", wird er von der EBU zitiert.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat? Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX HERBST Banner am Wiener Westbahnhof Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kjell Engman / EBU Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Christian Öser Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Klaus Titzer Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Hans Leitner Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © während der ersten Bühnenprobe Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.

Eine globale Feier der Musik Neben den Top 10 reisen auch Fans aus so fernen Ländern wie Brasilien, Mexiko, Japan, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong und Neuseeland nach Wien. Besonders bemerkenswert ist dabei das wachsende Interesse aus Asien. Green betont: "Es ist großartig zu sehen, dass so viele Ticketkäufer aus Asien kommen, während wir uns auf den aufregenden Start des Eurovision Song Contest Asia im November vorbereiten." Mit dieser weltweiten Beteiligung wird Wien im Mai 2026 zum Mittelpunkt eines globalen kulturellen Austauschs. Die Wiener Stadthalle, der Veranstaltungsort des Wettbewerbs, ist mit ihren neun Shows natürlich das Herzstück des Events sein.