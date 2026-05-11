Hinter den Kulissen beim ESC: Die geheimen Ecken der Wiener Stadthalle
Das “Backstage Diary“ auf ORF ON zeigt seltene Einblicke hinter die Kulissen der gigantischen ESC-Bühne. Reporter Marcel Kilic ist hautnah Backstage beim ESC dabei und erkundet in dieser Folge die geheimen Orte der Wiener Stadthalle – dort, wo der Durchschnittsbürger normalerweise keinen Zutritt bekommt.
Wie sehen die Kabinen der Kandidaten aus? Wie hektisch geht's im Media Centre wirklich zu? Und Wie oft hat Cosmó den Tanzschein schon getanzt? Reinschauen lohnt sich.
Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:
Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.
Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs.
Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.
Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.
Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai.
"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.
Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.
Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?
Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.
Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an
Cosmo feiert mit Fans
Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.
Banner am Wiener Westbahnhof
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.
Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.
Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest
Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.
Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.
Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.
Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.
Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.
Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum
Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.
Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.
Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.
Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle
Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe
ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe
LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe
Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe
Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe
Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe
Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe
Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe
Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe
Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe
Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe
Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe
JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe
ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe
Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe
Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe
LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe
FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe
LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe
Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien
Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Kommentare