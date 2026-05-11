Das “Backstage Diary“ auf ORF ON zeigt seltene Einblicke hinter die Kulissen der gigantischen ESC-Bühne. Reporter Marcel Kilic ist hautnah Backstage beim ESC dabei und erkundet in dieser Folge die geheimen Orte der Wiener Stadthalle – dort, wo der Durchschnittsbürger normalerweise keinen Zutritt bekommt.

Wie sehen die Kabinen der Kandidaten aus? Wie hektisch geht's im Media Centre wirklich zu? Und Wie oft hat Cosmó den Tanzschein schon getanzt? Reinschauen lohnt sich.