70. Song Contest: Sinkende Wettquoten für Cosmó nach Halbfinalauftitt

Das Zittern bei allen ungesetzten Acts ist nun vorbei und das Final-Lineup steht. Jetzt geht es auch für etwaige Wettwütige in die entscheidende ESC-Phase. Zusammengefasst sehen Buchmacher für Topfavorit Finnland mittlerweile eine 43-Prozent-Chance auf den Sieg in der Stadthalle. Federn musste Griechenlands Akylas lassen: Er fiel in der Einschätzung auf Rang 3 zurück, während Australiens Delta Goodrem nach dem Halbfinale in neue Höhen stürmte und Cosmó ganz unten lauert. In den zusammengefassten Wettquoten über 14 Anbieter hinweg, ging es in der ESC-Woche für Finnlands Linda Lampenius & Pete Parkkonen mit ihrem geigengeschwängerten "Liekinheitin" stetig bergauf: Von 37 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit vor dem 2. Halbfinale konnte man nun nochmals um satte sechs Prozentpunkte hinauf. Dementsprechend gering ist die durchschnittliche Ausbeute für einen eingesetzten Euro. Hier winkt durchwegs eine Geldvermehrung unterhalb der Verdoppelung.

Griechenlands Publikumsliebling im Sinken Wer sein Hab und Gut tatsächlich stärker vermehren und trotzdem noch eine halbwegs signifikante Siegchance vor Augen haben möchte, sollte sich in Richtung australischen oder griechischem Beitrag umsehen. Im Fall von Akylas' "Ferto" ging es zuletzt quotentechnisch nach einem Zwischenhoch auf eine 16-prozentige Siegchance und langen Phasen auf Platz 2 nun auf acht Prozent hinunter. Ganz anders Delta Goodrems "Eclipse", die nach den Halbfinal-Ausscheidungen deutlich gestärkt hervorgeht, und nun bei 15 Prozent liegt. Ungeachtet aller Diskussionen um die Teilnahme Israels findet sich Noam Bettan mit seinem Song "Michelle" recht beständig in den Top Ten. Mittlerweile rangiert er sogar auf Platz 4, nur einen Prozentpunkt hinter Griechenlands Act. Ebenso im Aufwind ist Rumäniens Alexandra Căpitănescu mit ihrem etwas härter angelegten "Choke Me": Platz 5 bei fünf Prozent Siegwahrscheinlichkeit. Knapp dahinter reiht sich nun Dänemarks Søren Torpegaard Lund ("Før vi går hjem") ein. Auch für ihn ging es im Verlauf der Woche recht steil von zwölf auf nur mehr vier Prozent hinunter im Tableau. Genau gegenläufig bewegen sich dort Italiens Sal Da Vinci ("Per sempre sì") sowie Bulgariens Dara ("Bangaranga") - nämlich aufwärts auf Platz 7 und 8. Den Reigen der relativ aussichtsreichen Top-Ten-Acts komplettieren aktuell Monroe aus Frankreich ("Regarde!") und Maltas Aidan ("Bella").

Muntere Platzwechsel vor dem Finale Ziemlich stark abgefallen ist zuletzt etwa Schwedens Beitrag - "My System" von Felicia -, der sich nur noch auf dem 15. Platz im Buchmacherranking findet. In diesen Gefilden liegt man bereits bei aggregierten Siegwahrscheinlichkeitseinschätzungen von einem Prozent. Das gilt etwa auch für einen der Publikumslieblinge der ESC-Fans: Moldaus Satoshi ("Viva, Moldova"). Noch ein Stückchen darunter - Siegchance unter einem Prozent - findet sich eine illustre Gruppe von sieben Acts aus der Gruppe der insgesamt 25 Finalstarterinnen und -starter. Mit dabei sind hier auch zwei der finanzstärksten Song-Contest-Länder: Die im Finale gesetzten Acts aus Großbritannien (Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei") und Deutschland (Sarah Engels - "Fire"). Gleiches gilt für Cosmó, der sich inzwischen von den Wettanbietern auf den letzten Platz geführt wird.

Cosmó überall im Tief Das gilt ebenso in der Prognose für das Juryvoting, wo Österreich hinter Deutschland ganz am Ende eingereiht wird. Als wahrscheinlichster Juryvotingsieger wird derzeit Australiens Beitrag gewertet. Finnland käme hier auf Rang 2 und Frankreich würde auf dem niedrigsten Siegertreppchen zu stehen kommen. Im Zuseherranking sehen die Buchmacher Israel recht deutlich vor Griechenland und Finnland. Auch hier macht Cosmós "Tanzschein" quasi den Rausschmeißer auf Platz 25.

Alle Finalisten des Eurovision Song Contest 2026:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © corinne_cumming_ebu 01 Dänemark Künstler: Søren Torpegaard Lund

Song: "Før Vi Går Hjem"

Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alma-bengtsson_ebu 02 Deutschland Künstler: Sarah Engels

Song: "Fire"

Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 03 Israel Künstler: Noam Bettan

Song: "Michelle"

Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 04 Belgien Künstler: Essyla

Song: "Dancing on the Ice"

Superpower: holt alle ab, die auf Diven-Club-Sound stehen. Zu Beginn spielt sie Belgium's Next Topmodel. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 05 Albanien Künstler: Alis

Song: "Nân"

Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle. Bei dieser Liebeserklärung an alle Mütter bleibt kein Auge trocken. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 06 Griechenland Künstler: Akylas

Song: "Ferto"

Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 07 Ukraine Künstler: Leléka

Song: "Ridnym"

Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alma-bengtsson_ebu 08 Australien Künstler: Delta Goodrem

Song: "Eclipse"

Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 09 Serbien Künstler: Lavina

Song: "Kraj Mene"

Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 10 Malta Künstler: Aidan

Song: "Bella"

Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella. Und die Frisur hält. Bei jedem Windmaschinen-Wetter. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 11 Tschechien Künstler: Daniel Žižka

Song: "Crossroads"

Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern. Und er ist barfuß. Kann vielleicht auch nicht schaden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 12 Bulgarien Künstler: Dara

Song: "Bangaranga"

Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 13 Kroatien CopyrightHinweis öffnen/schlie Künstler: Lelek

Song: "Andromeda"

Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © sarah_louise_benentt_ebu 14 Großbritannien Künstler: Look Mum No Computer

Song: "Eins, Zwei, Drei"

Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © corinne_cumming_ebu 15 Frankreich Künstler: Monroe

Song: "Regarde !"

Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Hi-Res Download 16 Moldau Künstler: Satoshi

Song: "Viva Moldova!"

Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 17 Finnland Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen

Song: "Liekinheitin"

Superpower: eine Geige, Feuer, ein High-Hells-Lauf – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 18 Polen Künstler: Alicja

Song: "Pray"

Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 19 Litauen Künstler: Lion Ceccah

Song: "Sólo Quiero Más"

Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di"). Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 20 Schweden Künstler: Felicia

Song: "My System"

Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alma-bengtsson_ebu 21 Zypern Künstler: Antigoni

Song: "JALLA"

Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 22 Italien Künstler: Sal Da Vinci

Song: "Per Sempre Si"

Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 23 Norwegen Künstler: Jonas Lovv

Song: "YA YA YA"

Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 24 Rumänien Künstler: Alexandra Căpitănescu

Song: "Choke me"

Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln. Und klassische Superpower-Blitze gibt es obendrein auch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 25 Österreich Künstler: Cosmó

Song: "Tanzschein"

Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und ein blaues Sternderl im Gesicht.