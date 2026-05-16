Song Contest: Gibt es ein Erfolgsrezept für den Sieg?

Eine Studie unter Leitung der renommierten ETH Zürich hat den Code für einen Sieg beim ESC geknackt: Englisch, Pop und tanzbare Rhythmen sind der Schlüssel. Jedoch garantiert auch dieses Erfolgsrezept keinen Sieg.

Die Teilnehmerländer hätten über die 70-jährige Geschichte des Wettbewerbs hinweg gelernt, welche Merkmale die Chancen auf einen Sieg erhöhen, heißt es in der Arbeit, die im Fachmagazin "Royal Society Open Science" publiziert wurde.

Das Forschungsteam analysierte dafür alle 1.763 Lieder aus 51 Ländern aus den Jahren 1956 bis 2024. Pro Song flossen über 35 Merkmale in die Auswertung ein, darunter Tanzbarkeit, Akustik, Emotionalität, Sprache, Genre und thematische Schwerpunkte.

Ein zentraler Faktor für den Erfolg ist die Sprache. Die Daten zeigen, dass Lieder mit englischen Texten eine deutlich höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hatten. Französisch, in den Anfangsjahren oft die Sprache der Sieger, sei nach 1990 gar zu einem Merkmal für schlechter platzierte Beiträge geworden.