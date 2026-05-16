Für alle ESC-Muffel: 5 Alternativen zum Song Contest-Schauen

Gibt es ein Leben abseits des Song Contests? Natürlich: Die Welt ist kein Cosmo. Wer dem ESC in Wien heute Abend kein Gehör schenken will, dem bieten sich genügend Alternativen. Ein Ersatz-Programm für alle ESC-Muffel:

Der Zürich-Krimi in ORF 2

Die einfachste und schnellste Variante: Per Knopfdruck auf der Fernbedienung von Wien direkt nach Zürich zum Zweiteiler Borchert und die Stadt in Angst.

Die Protagonisten sind vielleicht nicht so schrill wie beim ESC, die Outfits auch nicht so grell und bunt, aber einen Vorteil hat das Ganze:

Der Fall ist sicher schneller gelöst als die Frage, wer den Song Contest gewinnt.