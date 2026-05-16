Für alle ESC-Muffel: 5 Alternativen zum Song Contest-Schauen
Gibt es ein Leben abseits des Song Contests? Natürlich: Die Welt ist kein Cosmo. Wer dem ESC in Wien heute Abend kein Gehör schenken will, dem bieten sich genügend Alternativen. Ein Ersatz-Programm für alle ESC-Muffel:
- Der Zürich-Krimi in ORF 2
Die einfachste und schnellste Variante: Per Knopfdruck auf der Fernbedienung von Wien direkt nach Zürich zum Zweiteiler Borchert und die Stadt in Angst.
Die Protagonisten sind vielleicht nicht so schrill wie beim ESC, die Outfits auch nicht so grell und bunt, aber einen Vorteil hat das Ganze:
Der Fall ist sicher schneller gelöst als die Frage, wer den Song Contest gewinnt.
- Ein Musik-Abend ohne Nebengeräusche
Warum sich über Lieder, die man eigentlich nicht hören will, ärgern, wenn man selbst seinen eigenen Song Contest veranstalten kann. In den eigenen vier Wänden, mit dem Sound, der einem gefällt. Ohne lästige Kommentare und Nebengeräusche.
Vielleicht verirrt sich ja sogar Udo Jürgens in die Playlist.
- Ein Highlight des niederländischen Fußballs
Netherlands twelve points. Nein, so viele Punkte braucht es gar nicht, um in der Eredivisie, der höchsten Fußball-Liga Hollands, dabei sein zu dürfen. Ein Sieg im Play-off genügt da völlig.
Im Match Willem II gegen Almere wird heute ab 20 Uhr ein Ticket für die Eredivisie ausgespielt. Und es gilt das Motto: Wo ein Willem, da auch ein Weg.
Der Wiener Raffael Behounek ist seit 2024 der Abwehrchef bei Willem II, beim Gegner Almere steht der Tiroler Goalie Jonas Wendlinger unter Vertrag. Zumindest hier wird ein Österreicher also sicher als Sieger hervorgehen.
- Boxhofen rockt
Sie kennen die Band Sunnseitn nicht? Und Sie haben auch keinen blanken Schimmer, wer DJ Crazy Hias ist? Dann wird's aber höchste Zeit, diese potenziellen ESC-Teilnehmer kennenzulernen.
Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Edla-Boxhofen (Amstetten) steigt am Abend wieder das Festival Boxhofen rockt. Wer durchhalten will, der kann am Sonntag um 10.30 Uhr den Frühschoppen mit "Die Kurvenschneider" erleben.
- Sterne und Schnuppen
Für all jene, denen die Stars und Sternchen beim ESC schnuppe sind: Blicken Sie in den hoffentlich nicht wolkenverhangenen Nachthimmel und machen sich ein Bild von den Sternen.
Heute ist Neumond im Sternzeichen Stier, Jupiter und Venus sind gut sichtbar. In der Sternensprache: Die Konstellation der Jupitermonde ist Europa–Callisto–Ganymed–Jupiter–Io.
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