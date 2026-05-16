Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

AUSTRALIEN

Ist heuer bereits zum elften Mal mit an Bord des Song-Contest-Tankers. Der Grund: Im Jubiläumsjahr 2015 hatte sich der ORF für den Auftritt des ESC-begeisterten Landes stark gemacht. Und ob des erfolgreichen Einsatzes bleibt man einfach dabei und begrüßt Down Under auch heuer in Wien.



BEATS PER MINUTE

Die erfolgversprechende Geschwindigkeit, die bei Musik in "beats per minute" (bpm) gemessen wird, liegt beim ESC im Midtempo-Bereich. Die 72 Siegertitel hatten bisher eine Bandbreite von eher getragenen 27 (1995, Secret Garden aus Norwegen) bis hektischen 160 (2024, Nemos "The Code" aus der Schweiz), wobei Vorjahressieger JJ mit seinem "Wasted Love" mit 133 bmp ganz oben mitmischt.



CHARTHITS

Viele Wettbewerbslieder landen zumindest in den Hitparaden ihrer Heimatländer auf den vorderen Plätzen. Doch einige Songs schaffen es auch international in die Charts, allen voran "Waterloo", mit dem ABBA 1974 den Sieg holte und eine Weltkarriere startete, oder zuletzt auch "Arcade" von Duncan Lawrence.



DRAGQUEEN

Selten sorgte eine Teilnehmerin für so viel Aufsehen wie Österreichs Teilnehmerin Conchita Wurst ("Rise Like A Phoenix") 2014. Eine Dame mit Vollbart schien allerdings nur im Vorfeld für viele Menschen eine Überforderung zu sein, denn am Ende sorgte sie für den zweiten Triumph Österreichs in der ESC-Geschichte und mauserte sich fürderhin zu einem der größten Stars des Landes.



EUROVISION SONG CONTEST

Heißt der Wettbewerb nun auch schon 34 Jahre. Im deutschsprachigen Fernsehen nannte man ihn anfangs Grand Prix Eurovision de la Chanson. 1960 bereits hieß der Wettbewerb in Großbritannien allerdings Eurovision Song Contest, und 1992 wurde dieser Titel international anglisiert vereinheitlicht.



FANS

Hardcore-Anhänger reisen zu jedem Eurovision Song Contest. Die 42 offiziellen Fanclubs und ihre Mitglieder, organisiert in der Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision (OGAE) bringen mit Fahnen und viel Begeisterung die Hallen verlässlich zum Toben.

GIBRALTAR und GRÖNLAND

In der Geschichte des ESC gibt es immer auch Länder, die gerne am Contest teilnähmen, jedoch die Hürde nicht überspringen, EBU-Mitglied zu werden. So gibt es von Gibraltars Sender Gibraltar Broadcasting Corporation seit vielen Jahren Bemühungen, und auch Grönlands TV-Station Kalaallit Nunaata Radioa unternimmt Anstrengungen. Beide sind als nicht gänzlich unabhängig von den Mutterländern Großbritannien respektive Dänemark jedoch chancenlos.



HOST-CITY

Aus österreichischer Sicht hat Wien offenbar das Dauerabo auf den Ehrentitel, Gastgeberstadt für den ESC zu sein. Nach 1967 und 2015 wird die Bundeshauptstadt heuer bereits zum dritten Mal den größten Musikbewerb der Welt beherbergen.



IRLAND

Das erfolgreichste Teilnehmerland des Eurovision Song Contest gemeinsam mit Schweden. Sieben Siege hat Irland auf dem Konto, wenn die auch schon eine Weile her sind: 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 und 1996. Zweimal davon gewann Johnny Logan - 1980 mit "What's Another Year" und 1987 mit "Hold Me Now".



JÜRGENS, UDO

Vor Conchita Wurst und JJ der erste Sieger für Österreich beim Bewerb. Jürgens vertrat seine Heimat von 1964 bis 1966. Im Jahr 1966 gewann er dann den Wettbewerb mit "Merci Chérie".



KNOLL, ANDI

Ein echter ESC-Veteran, moderiert der 53-jährige Tiroler heuer doch bereits zum 25. Mal gewohnt charmant-ironisch den Song Contest für den ORF.



LIEKINHEITIN

Der finnische Beitrag "Liekinheitin" (Flammenwerfer) des Duos Linda Lampenius & Pete Parkkonen hat sich in den Monaten vor dem Wiener ESC stabil an Platz 1 der Wettquoten eingenistet.

MÅNESKIN

Einer der erfolgreichsten Siegeracts des ESC seit der Jahrtausendwende. Die italienische Rockband mit dem dänischen Namen eroberte 2021 mit "Zitti e buoni" die Herzen und Punkte der ESC-Gemeinde und etablierte sich damit in Europas Oberliga.



NORWEGEN

Das ESC-Land der Extreme. Der skandinavische Staat erreichte zwar drei Mal den 1. Platz im Ranking - aber hält mit zwölf letzten Plätzen zugleich den Rekord an Flops in der Geschichte des Song Contests.



OSTROWSKI, MICHAEL

Michael Ostrowski ist heuer mit Victoria Swarovski gemeinsam das dynamische Moderationsduo für den Wiener ESC. Erfahrung mit dem Song Contest hat der 53-jährige Satiriker und Schauspieler bereits - zumindest als Moderator des traditionellen Protestsongcontests im Wiener Rabenhof.



POIER, ALF

Vor Conchitas Triumph 2014 der erfolgreichste Österreich-Vertreter beim Song Contest seit der Jahrtausendwende. 2003 erreichte sein "Weil der Mensch zählt" überraschend Platz 6 in Riga.



QUATSCHTITEL

Zum Beispiel "La, la, la" 1968 als Siegertitel für Spanien, 1969 "Boom-Bang-A-Bang" aus Großbritannien, 1975 "Ding-A-Dong" aus den Niederlanden oder 1984 "Diggi-Loo, Diggy-Ley" aus Schweden. Die Hochphase der nur mehr ironischen Annäherung an den Contest kam aber in den 90ern und frühen 2000ern. Wer könnte Alf Poier mit "Weil der Mensch zählt" für Österreich oder etwa Guildo Horns "Guildo hat euch lieb!" oder Stefan Raabs "Wadde hadde dudde da?" für Deutschland vergessen? Mittlerweile ist aber weitgehend Schluss mit lustig, und man konzentriert sich wieder auf die Musik.

RIVERDANCE

Der weltweite Siegeszug der keltischen, armlosen Tanzformation ist dem ESC zu verdanken, zog die Truppe doch während des Eurovision Song Contests 1994 im irischen Dublin mit einer Pausenaufführung die Aufmerksamkeit auf sich.



SIEGEL, RALPH

Er ist der Mr. Grand Prix: 25 Beiträge schrieb der deutsche Komponist und Produzent für den Song Contest und versorgte damit Deutschland, Luxemburg, Montenegro oder San Marino. Mit Nicole und "Ein bisschen Frieden" errang er 1982 den ersten Sieg für Deutschland beim Bewerb. Seit 2018 ist der heute 80-Jährige allerdings nur mehr ESC-Zuschauer.



TWELVE POINTS

Diese Höchstpunktzahl ist stets das Ziel jedes Teilnehmerlandes. Die Punktevergabe entscheidet nicht nur über Sieg und Niederlage, sondern gehört auch zu den Kultelementen des ESC. Um das Prozedere angesichts der vielen Teilnehmerländer zu straffen, werden im Finale mittlerweile nur noch die höheren Punktekategorien live vorgetragen.



UNTERPREMSTÄTTEN

Die glamouröse Fast-ESC-Location des Jahres 2015. Zumindest hatte sich das steirische Unterpremstätten am Schwarzlsee mit seinem Veranstaltungsgelände um die Austragung beworben. Auf die Liste der Top 3 aus Wien, Graz und Innsbruck kam man dann aber doch nicht.

VORENTSCHEID

Diesen hat sich der ORF in den vergangenen Jahren aus Kostengründen meist erspart. Wie schon bei Conchita oder Cesár Sampson entschieden Experten über den rot-weiß-roten Teilnehmer, nicht das Publikum. Der heurige Kandidat Cosmó wurde mit seinem "Tanzschein" hingegen in der Vorausscheidungsshow "Vienna Calling" zum Sieger gekürt.



WINDMASCHINE

Scheint bei vielen Auftritten nicht fehlen zu dürfen. Nur so fliegen Haare, Roben und bisweilen die Träume in lichte Höhen.



X-CHROMOSOM

Will man Erfolg haben beim Song Contest, so ist es historisch betrachtet ein Vorteil, über die Doppelausgabe des X-Chromosoms zu verfügen. Bei den bisher 69. Ausgaben des Wettsingens haben 39 Mal Frauen den Sieg davon getragen - männliche Solokünstler standen hingegen nur zwölf Mal ganz oben. Dann kommen dazu die Triumphe von Dana International, Conchita Wurst und zuletzt Nemo im geschlechtlichen Zwischenbereich und die Bands.



Y-CHROMOSOM

Mögen die Y-Chromosom bei den Siegchancen für den ESC ein Nachteil sein, beim heurigen Moderationsduo achtet der ORF zumindest auf eine Drittelquote. Neben Emily Busvine im Green Room und Co-Moderatorin Victoria Swarovski führt heuer Michael Ostrowski durch die ESC-Abende.



ZUSCHAUER

Den ESC vor dem Fernseher zu verfolgen, ist nach wie vor eine lieb gewonnene Tradition. Rund 170 Millionen Menschen verfolgen jedes Jahr das Finale des Eurovision Song Contest, 200 Millionen, wenn man die Halbfinale einrechnet.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Litauen / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © corinne_cumming_ebu Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / dpa Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Moldau Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Litauen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Lisa Leutner Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Griechenland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Kroatien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Portugal / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Moldau / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Schweden / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Montenegro / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Moldau / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Kroatien / 1. 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Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / Georg Hochmuth Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Pete Parkkonen (Finnland) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Radek MICA Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alma-bengtsson_ebu Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Frankreich / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Albanien / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Australien / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Comso / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Austalien / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Bulgarien / 2. 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