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Kultur

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Das ABC-Lied kommt in der Song-Contest-Welt ein bisschen anders daher. Passt ja.
16.05.2026, 12:06

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Vier Personen in auffälligen Kostümen und Make-up posieren lächelnd und zeigen mit den Fingern nach vorne.

AUSTRALIEN
Ist heuer bereits zum elften Mal mit an Bord des Song-Contest-Tankers. Der Grund: Im Jubiläumsjahr 2015 hatte sich der ORF für den Auftritt des ESC-begeisterten Landes stark gemacht. Und ob des erfolgreichen Einsatzes bleibt man einfach dabei und begrüßt Down Under auch heuer in Wien.

BEATS PER MINUTE
Die erfolgversprechende Geschwindigkeit, die bei Musik in "beats per minute" (bpm) gemessen wird, liegt beim ESC im Midtempo-Bereich. Die 72 Siegertitel hatten bisher eine Bandbreite von eher getragenen 27 (1995, Secret Garden aus Norwegen) bis hektischen 160 (2024, Nemos "The Code" aus der Schweiz), wobei Vorjahressieger JJ mit seinem "Wasted Love" mit 133 bmp ganz oben mitmischt.

CHARTHITS
Viele Wettbewerbslieder landen zumindest in den Hitparaden ihrer Heimatländer auf den vorderen Plätzen. Doch einige Songs schaffen es auch international in die Charts, allen voran "Waterloo", mit dem ABBA 1974 den Sieg holte und eine Weltkarriere startete, oder zuletzt auch "Arcade" von Duncan Lawrence.

DRAGQUEEN
Selten sorgte eine Teilnehmerin für so viel Aufsehen wie Österreichs Teilnehmerin Conchita Wurst ("Rise Like A Phoenix") 2014. Eine Dame mit Vollbart schien allerdings nur im Vorfeld für viele Menschen eine Überforderung zu sein, denn am Ende sorgte sie für den zweiten Triumph Österreichs in der ESC-Geschichte und mauserte sich fürderhin zu einem der größten Stars des Landes.

EUROVISION SONG CONTEST
Heißt der Wettbewerb nun auch schon 34 Jahre. Im deutschsprachigen Fernsehen nannte man ihn anfangs Grand Prix Eurovision de la Chanson. 1960 bereits hieß der Wettbewerb in Großbritannien allerdings Eurovision Song Contest, und 1992 wurde dieser Titel international anglisiert vereinheitlicht.

FANS
Hardcore-Anhänger reisen zu jedem Eurovision Song Contest. Die 42 offiziellen Fanclubs und ihre Mitglieder, organisiert in der Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision (OGAE) bringen mit Fahnen und viel Begeisterung die Hallen verlässlich zum Toben.

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

GIBRALTAR und GRÖNLAND
In der Geschichte des ESC gibt es immer auch Länder, die gerne am Contest teilnähmen, jedoch die Hürde nicht überspringen, EBU-Mitglied zu werden. So gibt es von Gibraltars Sender Gibraltar Broadcasting Corporation seit vielen Jahren Bemühungen, und auch Grönlands TV-Station Kalaallit Nunaata Radioa unternimmt Anstrengungen. Beide sind als nicht gänzlich unabhängig von den Mutterländern Großbritannien respektive Dänemark jedoch chancenlos.

HOST-CITY
Aus österreichischer Sicht hat Wien offenbar das Dauerabo auf den Ehrentitel, Gastgeberstadt für den ESC zu sein. Nach 1967 und 2015 wird die Bundeshauptstadt heuer bereits zum dritten Mal den größten Musikbewerb der Welt beherbergen.

IRLAND
Das erfolgreichste Teilnehmerland des Eurovision Song Contest gemeinsam mit Schweden. Sieben Siege hat Irland auf dem Konto, wenn die auch schon eine Weile her sind: 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 und 1996. Zweimal davon gewann Johnny Logan - 1980 mit "What's Another Year" und 1987 mit "Hold Me Now".

JÜRGENS, UDO
Vor Conchita Wurst und JJ der erste Sieger für Österreich beim Bewerb. Jürgens vertrat seine Heimat von 1964 bis 1966. Im Jahr 1966 gewann er dann den Wettbewerb mit "Merci Chérie".

KNOLL, ANDI
Ein echter ESC-Veteran, moderiert der 53-jährige Tiroler heuer doch bereits zum 25. Mal gewohnt charmant-ironisch den Song Contest für den ORF.

LIEKINHEITIN
Der finnische Beitrag "Liekinheitin" (Flammenwerfer) des Duos Linda Lampenius & Pete Parkkonen hat sich in den Monaten vor dem Wiener ESC stabil an Platz 1 der Wettquoten eingenistet.

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MÅNESKIN
Einer der erfolgreichsten Siegeracts des ESC seit der Jahrtausendwende. Die italienische Rockband mit dem dänischen Namen eroberte 2021 mit "Zitti e buoni" die Herzen und Punkte der ESC-Gemeinde und etablierte sich damit in Europas Oberliga.

NORWEGEN
Das ESC-Land der Extreme. Der skandinavische Staat erreichte zwar drei Mal den 1. Platz im Ranking - aber hält mit zwölf letzten Plätzen zugleich den Rekord an Flops in der Geschichte des Song Contests.

OSTROWSKI, MICHAEL
Michael Ostrowski ist heuer mit Victoria Swarovski gemeinsam das dynamische Moderationsduo für den Wiener ESC. Erfahrung mit dem Song Contest hat der 53-jährige Satiriker und Schauspieler bereits - zumindest als Moderator des traditionellen Protestsongcontests im Wiener Rabenhof.

POIER, ALF
Vor Conchitas Triumph 2014 der erfolgreichste Österreich-Vertreter beim Song Contest seit der Jahrtausendwende. 2003 erreichte sein "Weil der Mensch zählt" überraschend Platz 6 in Riga.

QUATSCHTITEL
Zum Beispiel "La, la, la" 1968 als Siegertitel für Spanien, 1969 "Boom-Bang-A-Bang" aus Großbritannien, 1975 "Ding-A-Dong" aus den Niederlanden oder 1984 "Diggi-Loo, Diggy-Ley" aus Schweden. Die Hochphase der nur mehr ironischen Annäherung an den Contest kam aber in den 90ern und frühen 2000ern. Wer könnte Alf Poier mit "Weil der Mensch zählt" für Österreich oder etwa Guildo Horns "Guildo hat euch lieb!" oder Stefan Raabs "Wadde hadde dudde da?" für Deutschland vergessen? Mittlerweile ist aber weitgehend Schluss mit lustig, und man konzentriert sich wieder auf die Musik.

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RIVERDANCE
Der weltweite Siegeszug der keltischen, armlosen Tanzformation ist dem ESC zu verdanken, zog die Truppe doch während des Eurovision Song Contests 1994 im irischen Dublin mit einer Pausenaufführung die Aufmerksamkeit auf sich.

SIEGEL, RALPH
Er ist der Mr. Grand Prix: 25 Beiträge schrieb der deutsche Komponist und Produzent für den Song Contest und versorgte damit Deutschland, Luxemburg, Montenegro oder San Marino. Mit Nicole und "Ein bisschen Frieden" errang er 1982 den ersten Sieg für Deutschland beim Bewerb. Seit 2018 ist der heute 80-Jährige allerdings nur mehr ESC-Zuschauer.

TWELVE POINTS
Diese Höchstpunktzahl ist stets das Ziel jedes Teilnehmerlandes. Die Punktevergabe entscheidet nicht nur über Sieg und Niederlage, sondern gehört auch zu den Kultelementen des ESC. Um das Prozedere angesichts der vielen Teilnehmerländer zu straffen, werden im Finale mittlerweile nur noch die höheren Punktekategorien live vorgetragen.

UNTERPREMSTÄTTEN
Die glamouröse Fast-ESC-Location des Jahres 2015. Zumindest hatte sich das steirische Unterpremstätten am Schwarzlsee mit seinem Veranstaltungsgelände um die Austragung beworben. Auf die Liste der Top 3 aus Wien, Graz und Innsbruck kam man dann aber doch nicht.

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VORENTSCHEID
Diesen hat sich der ORF in den vergangenen Jahren aus Kostengründen meist erspart. Wie schon bei Conchita oder Cesár Sampson entschieden Experten über den rot-weiß-roten Teilnehmer, nicht das Publikum. Der heurige Kandidat Cosmó wurde mit seinem "Tanzschein" hingegen in der Vorausscheidungsshow "Vienna Calling" zum Sieger gekürt.

WINDMASCHINE
Scheint bei vielen Auftritten nicht fehlen zu dürfen. Nur so fliegen Haare, Roben und bisweilen die Träume in lichte Höhen.

X-CHROMOSOM
Will man Erfolg haben beim Song Contest, so ist es historisch betrachtet ein Vorteil, über die Doppelausgabe des X-Chromosoms zu verfügen. Bei den bisher 69. Ausgaben des Wettsingens haben 39 Mal Frauen den Sieg davon getragen - männliche Solokünstler standen hingegen nur zwölf Mal ganz oben. Dann kommen dazu die Triumphe von Dana International, Conchita Wurst und zuletzt Nemo im geschlechtlichen Zwischenbereich und die Bands.

Y-CHROMOSOM
Mögen die Y-Chromosom bei den Siegchancen für den ESC ein Nachteil sein, beim heurigen Moderationsduo achtet der ORF zumindest auf eine Drittelquote. Neben Emily Busvine im Green Room und Co-Moderatorin Victoria Swarovski führt heuer Michael Ostrowski durch die ESC-Abende.

ZUSCHAUER
Den ESC vor dem Fernseher zu verfolgen, ist nach wie vor eine lieb gewonnene Tradition. Rund 170 Millionen Menschen verfolgen jedes Jahr das Finale des Eurovision Song Contest, 200 Millionen, wenn man die Halbfinale einrechnet.

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026:

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Litauen / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Finnland / 1. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

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Cosmo feiert mit Fans

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

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Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eine Frau im glitzernden goldenen Kleid singt auf einer Bühne, im Hintergrund stehen mehrere Menschen.

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Mehrere Menschen in bunten Kostümen stehen vor einer Alpenlandschaft, einer davon kämpft spielerisch mit einem Känguru im Kostüm.

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Public Viewing des 1. Halbfinale

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Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

 ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Erstes Halbfinale / Finnland

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Erstes Halbfinale / Moldau

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Erstes Halbfinale / Finnland

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Erstes Halbfinale / Litauen

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Erstes Halbfinale

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Erstes Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

San Marino / 1. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

San Marino / 1. Halbfinale

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna

Israel / Erstes Halbfinale

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Israel / Erstes Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Finnland / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Finnland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Portugal / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Montenegro / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale 

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Belgien / 1. Halbfinale

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Italien / 1. Halbfinale

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Finnland / 1. Halbfinale

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Israel / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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  1. Halbfinale
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Estland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Polen / 1. Halbfinale

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Belgien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Montenegro / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Deutschland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Georgien / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Italien / 1. Halbfinale

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Pete Parkkonen (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.

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Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.

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Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales

Eine Frau mit langen, blonden Zöpfen tanzt in weißem Kostüm auf einer Bühne mit Nebel und zwei Tänzern.

Frankreich / 2. Halbfinale

Eurovision Song Contest 2026

Albanien / 2. Halbfinale

Eine Frau in glitzerndem Kleid singt auf einem goldenen Flügel, umgeben von Lichteffekten und Pyrotechnik.

Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silbernem Oberteil tritt mit Tänzern in Tiermasken und einem Gitarristen auf einer beleuchteten Bühne auf.

Cosmo / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Comso / 2. Halbfinale

Zwei Personen auf einer Bühne, eine trägt eine silberne Maske hinter einem Gitter, die andere trägt silberne Rüstung und hält ein Mikrofon.

Cosmo / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silberner Rüstung performt mit Tänzern in Rhinozeros-Masken und einem Gitarristen auf einer Bühne.

Cosmo / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Austalien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Bulgarien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Großbritannien / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

JJ / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

JJ / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

JJ / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Ukraine / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Australien / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit auffälligem Make-up und glänzendem Outfit performt energiegeladen auf einer bunt beleuchteten Bühne.

 Cosmó / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

 Cosmó / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

 Cosmó / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Zypern / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Australien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Schweiz / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Schweiz / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Frankreich / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Lettland / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Lettland / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Luxemburg / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Rumänien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Rumänien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Malta / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Norwegen / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Norwegen / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Armenien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale

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Aserbaidschan / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Eurovision Village am Rathausplatz

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Bulgarien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Norwegen / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Australien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Zypern / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Frankreich / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Tschechien / 2. Halbfinale

Vier Personen in auffälligen Kostümen und Make-up posieren lächelnd und zeigen mit den Fingern nach vorne.

Cosmó / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Zypern / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Rumänien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Tschechien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Cosmó / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Public Viewing / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Norwegen / 2. Halbrinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Norwegen / 2. Halbrinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Albanien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Australien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Hakbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Frankreich / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

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Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

Von Australien bis Zuschauer: Das ABC des Song Contests

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Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale (Green Room)

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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