Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege
Am Ende geht es doch stets um die Liebe - in Österreich wie weltweit. Zumindest beim Blick auf die häufigsten Wörter, die in Siegertiteln respektive den rot-weiß-roten Liedern des Eurovision Song Contest verwendet werden. "Love" liegt bei den Österreich-Songs seit 1957 ebenso an erster Stelle wie bei den Siegertiteln des Bewerbs seit 1956. Nimmt man "Liebe" bei den heimischen Beiträgen noch dazu, ist das romantische Gefühl gar unangefochtener Alleinherrscher in der Wordcloud.
Das war es dann aber auch schon fast mit den Gemeinsamkeiten. Einzig "Feel" hat es bei den Österreich-Liedern auf Platz 8 geschafft seit dem ersten Antreten des Landes im Jahr 1957 und hat sich auch bei den Siegertiteln mit dem zehnten einen Platz in den Top Ten gesichert. Ansonsten streben die heimischen ESC-Texte und die internationalen Song-Contest-Libretti weit auseinander. Auf Platz 2 des Österreich-Rankings liegt etwa "Welt", während es "World" bei den siegreichen Nummern seit der ESC-Gründung 1956 nur auf den 147. Rang schafft.
"Woki" und "Popo" als Alleinstellungsmerkmal
Die Vorliebe für das Leben allgemein teilt sich Österreich offenbar immerhin mit der frankophilen Welt. "Life" schafft es in der rot-weiß-roten Liste immerhin auf Platz 5 (und das deutsche "Leben" auch noch auf Platz 43), womit man sich mit der französischsprachigen Variante "Vie" eins weiß, die bei den Siegertiteln einen guten Platz 4 belegt. "Life" liegt bei den Siegernummern indes abgeschlagen auf Platz 97.
Und dann gibt es die großen alpinen Eigenheiten, die ESC-Österreich vor allem den Trackshittaz und Lizzi Engstler zu verdanken hat. "Woki" hat sich mit Platz 4 ebenso eine Topplatzierung gesichert wie "Popo" (Platz 10). Das anglophile Pendant "Shake" findet sich indes entrisch auf Platz 1.968, während es "Butt" nicht einmal unter die von der APA ausgewerteten Top 2.341 geschafft hat. Auch "Sunday" findet sich ebenso wenig unter den Siegersongs wie "Hurricane", wohingegen "Sonntag" sich dank Engstlers Duo Mess auf Platz 6 der Ö-Liste vorgeschoben hat und "Hurricane" Platz 9 belegt - letzteres ein Verdienst der Band Westend 1983.
"Ferto" und "Jalla" sind heuer Spitze
Und wie positioniert sich das Teilnehmerfeld für den Wiener ESC in diesem Wortgewitter? Der Blick auf die heurigen Führungsparolen zeigt vor allem eines: Sehr viele Songs werden in Originalsprache gesungen, nicht auf Englisch. Von Albanien über Dänemark und Co-Favorit Finnland bis hin zur Österreich-Hoffnung Cosmó oder den serbischen Metalrockern vertrauen Länder heuer der eigenen Zunge.
Ganz vorne liegt entsprechend das "Ferto" (in etwa "Her damit") des Griechen Akylas, das ganze 72 Mal in der Stadthalle erklingen wird - pro Auftritt. Dem Kollegen dicht auf den Fersen ist die Zypriotin Antigoni mit ihrem Song "Jalla" (in etwa "Gemma"), wobei der Adhortativ 69 Mal erschallen wird. Das Bangaranga (in etwa Bangaranga) der Bulgarin Dara kommt zu 48 Ausrufungen und damit zu Platz 4.
Im Vergleich dazu hat die Liebe heuer nicht viel zu melden und findet sich abgeschlagen auf Platz 8 mit "nur" 26 Nennungen unter allen 35 ESC-Liedern. Damit liegt "Love" noch hinter dem "Choke", also dem "Würgen", aus Rumänien, das 30 Mal als Appell erschallt. Vielleicht auch ein trauriges Symbol für unsere Zeit ...
Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:
Public Viewing / 2. Halbfinale
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Litauen / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Finnland / 1. Halbfinale
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.
Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs.
Cosmo feiert mit Fans
Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.
Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle
LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe
Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe
Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe
Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.
Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.
Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.
Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.
Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.
Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC
Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.
Public Viewing des 1. Halbfinale
Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale
ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien
Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Erstes Halbfinale / Finnland
Erstes Halbfinale / Moldau
Erstes Halbfinale / Finnland
Erstes Halbfinale / Litauen
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Erstes Halbfinale
Erstes Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
San Marino / 1. Halbfinale
San Marino / 1. Halbfinale
Israel / Erstes Halbfinale
Israel / Erstes Halbfinale
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz
Finnland / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Finnland / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Portugal / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
Schweden / 1. Halbfinale
Montenegro / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Belgien / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Italien / 1. Halbfinale
Finnland / 1. Halbfinale
Israel / 1. Halbfinale
Moldau / 1. Halbfinale
- Halbfinale
- Halbfinale
Estland / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Polen / 1. Halbfinale
Belgien / 1. Halbfinale
Serbien / 1. Halbfinale
- Halbfinale
Montenegro / 1. Halbfinale
Griechenland / 1. Halbfinale
Deutschland / 1. Halbfinale
Kroatien / 1. Halbfinale
Georgien / 1. Halbfinale
Schweden / 1. Halbfinale
Italien / 1. Halbfinale
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.
Generalprobe zum 2. Halbfinale
Generalprobe zum 2. Halbfinale
Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale
Pete Parkkonen (Finnland)
Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)
Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)
Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.
Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.
Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales
Frankreich / 2. Halbfinale
Albanien / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale
Cosmo / 2. Halbfinale
Comso / 2. Halbfinale
Cosmo / 2. Halbfinale
Cosmo / 2. Halbfinale
Austalien / 2. Halbfinale
Bulgarien / 2. Halbfinale
Bulgarien / 2. Halbfinale
Großbritannien / 2. Halbfinale
Albanien / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Dänemark / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Schweiz / 2. Halbfinale
Schweiz / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Lettland / 2. Halbfinale
Lettland / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Malta / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
Armenien / 2. Halbfinale
Dänemark / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale
Aserbaidschan / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Malta / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Armenien / 2. Halbfinale
JJ / 2. Halbfinale
Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Eurovision Village am Rathausplatz
Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen
Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen
Bulgarien / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Public Viewing / 2. Halbfinale
Norwegen / 2. Halbrinale
Norwegen / 2. Halbrinale
Norwegen / 2. Halbrinale
Albanien / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Armenien / 2. Hakbfinale
Armenien / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Tschechien / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Luxemburg / 2. Halbfinale
Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale
Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Cosmó / 2. Halbfinale
Albanien / 2. Halbfinale
Zypern / 2. Halbfinale
Australien / 2. Halbfinale
Dänemark / 2. Halbfinale
Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale
Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale
Ukraine / 2. Halbfinale
2. Halbfinale (Green Room)
Cosmó / 2. Halbfinale
Rumänien / 2. Halbfinale
Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale
2. Halbfinale
Großbritannien / 2. Halbfinale
Frankreich / 2. Halbfinale
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