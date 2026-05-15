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Kultur

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Nicht nur musikalisch, auch textlich unterscheiden sich die österreichischen ESC-Beiträge gern vom Rest der Kandidaten.
15.05.2026, 17:00

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Eurovision Song Contest

Am Ende geht es doch stets um die Liebe - in Österreich wie weltweit. Zumindest beim Blick auf die häufigsten Wörter, die in Siegertiteln respektive den rot-weiß-roten Liedern des Eurovision Song Contest verwendet werden. "Love" liegt bei den Österreich-Songs seit 1957 ebenso an erster Stelle wie bei den Siegertiteln des Bewerbs seit 1956. Nimmt man "Liebe" bei den heimischen Beiträgen noch dazu, ist das romantische Gefühl gar unangefochtener Alleinherrscher in der Wordcloud.

Das war es dann aber auch schon fast mit den Gemeinsamkeiten. Einzig "Feel" hat es bei den Österreich-Liedern auf Platz 8 geschafft seit dem ersten Antreten des Landes im Jahr 1957 und hat sich auch bei den Siegertiteln mit dem zehnten einen Platz in den Top Ten gesichert. Ansonsten streben die heimischen ESC-Texte und die internationalen Song-Contest-Libretti weit auseinander. Auf Platz 2 des Österreich-Rankings liegt etwa "Welt", während es "World" bei den siegreichen Nummern seit der ESC-Gründung 1956 nur auf den 147. Rang schafft.

Song Contest: Wie (un)erfolgreich ist Österreich eigentlich wirklich?

"Woki" und "Popo" als Alleinstellungsmerkmal

Die Vorliebe für das Leben allgemein teilt sich Österreich offenbar immerhin mit der frankophilen Welt. "Life" schafft es in der rot-weiß-roten Liste immerhin auf Platz 5 (und das deutsche "Leben" auch noch auf Platz 43), womit man sich mit der französischsprachigen Variante "Vie" eins weiß, die bei den Siegertiteln einen guten Platz 4 belegt. "Life" liegt bei den Siegernummern indes abgeschlagen auf Platz 97.

Und dann gibt es die großen alpinen Eigenheiten, die ESC-Österreich vor allem den Trackshittaz und Lizzi Engstler zu verdanken hat. "Woki" hat sich mit Platz 4 ebenso eine Topplatzierung gesichert wie "Popo" (Platz 10). Das anglophile Pendant "Shake" findet sich indes entrisch auf Platz 1.968, während es "Butt" nicht einmal unter die von der APA ausgewerteten Top 2.341 geschafft hat. Auch "Sunday" findet sich ebenso wenig unter den Siegersongs wie "Hurricane", wohingegen "Sonntag" sich dank Engstlers Duo Mess auf Platz 6 der Ö-Liste vorgeschoben hat und "Hurricane" Platz 9 belegt - letzteres ein Verdienst der Band Westend 1983.

Startaufstellung für das Finale am Samstag ist da: Cosmó kommt ganz zum Schluss

"Ferto" und "Jalla" sind heuer Spitze

Und wie positioniert sich das Teilnehmerfeld für den Wiener ESC in diesem Wortgewitter? Der Blick auf die heurigen Führungsparolen zeigt vor allem eines: Sehr viele Songs werden in Originalsprache gesungen, nicht auf Englisch. Von Albanien über Dänemark und Co-Favorit Finnland bis hin zur Österreich-Hoffnung Cosmó oder den serbischen Metalrockern vertrauen Länder heuer der eigenen Zunge.

Ganz vorne liegt entsprechend das "Ferto" (in etwa "Her damit") des Griechen Akylas, das ganze 72 Mal in der Stadthalle erklingen wird - pro Auftritt. Dem Kollegen dicht auf den Fersen ist die Zypriotin Antigoni mit ihrem Song "Jalla" (in etwa "Gemma"), wobei der Adhortativ 69 Mal erschallen wird. Das Bangaranga (in etwa Bangaranga) der Bulgarin Dara kommt zu 48 Ausrufungen und damit zu Platz 4.

Im Vergleich dazu hat die Liebe heuer nicht viel zu melden und findet sich abgeschlagen auf Platz 8 mit "nur" 26 Nennungen unter allen 35 ESC-Liedern. Damit liegt "Love" noch hinter dem "Choke", also dem "Würgen", aus Rumänien, das 30 Mal als Appell erschallt. Vielleicht auch ein trauriges Symbol für unsere Zeit ...

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Public Viewing / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Litauen / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Finnland / 1. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

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Cosmo feiert mit Fans

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eine Frau im glitzernden goldenen Kleid singt auf einer Bühne, im Hintergrund stehen mehrere Menschen.

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Mehrere Menschen in bunten Kostümen stehen vor einer Alpenlandschaft, einer davon kämpft spielerisch mit einem Känguru im Kostüm.

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Public Viewing des 1. Halbfinale

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Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale

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 ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

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Erstes Halbfinale / Finnland

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Erstes Halbfinale / Moldau

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Erstes Halbfinale / Finnland

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Erstes Halbfinale / Litauen

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Erstes Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Erstes Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

San Marino / 1. Halbfinale

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San Marino / 1. Halbfinale

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna

Israel / Erstes Halbfinale

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Israel / Erstes Halbfinale

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Finnland / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Finnland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Portugal / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Montenegro / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale 

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Belgien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Italien / 1. Halbfinale

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Finnland / 1. Halbfinale

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Israel / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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  1. Halbfinale
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Estland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Polen / 1. Halbfinale

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Belgien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Montenegro / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Deutschland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Georgien / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Italien / 1. Halbfinale

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Generalprobe zum 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

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Pete Parkkonen (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.

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Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.

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Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales

Eine Frau mit langen, blonden Zöpfen tanzt in weißem Kostüm auf einer Bühne mit Nebel und zwei Tänzern.

Frankreich / 2. Halbfinale

Eurovision Song Contest 2026

Albanien / 2. Halbfinale

Eine Frau in glitzerndem Kleid singt auf einem goldenen Flügel, umgeben von Lichteffekten und Pyrotechnik.

Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silbernem Oberteil tritt mit Tänzern in Tiermasken und einem Gitarristen auf einer beleuchteten Bühne auf.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Comso / 2. Halbfinale

Zwei Personen auf einer Bühne, eine trägt eine silberne Maske hinter einem Gitter, die andere trägt silberne Rüstung und hält ein Mikrofon.

Cosmo / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silberner Rüstung performt mit Tänzern in Rhinozeros-Masken und einem Gitarristen auf einer Bühne.

Cosmo / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Austalien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Großbritannien / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

JJ / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

JJ / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Australien / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit auffälligem Make-up und glänzendem Outfit performt energiegeladen auf einer bunt beleuchteten Bühne.

 Cosmó / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

 Cosmó / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

 Cosmó / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Australien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Schweiz / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Schweiz / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Frankreich / 2. Halbfinale

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Lettland / 2. Halbfinale

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Lettland / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Luxemburg / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale

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Aserbaidschan / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Eurovision Village am Rathausplatz

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Australien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Zypern / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Frankreich / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Tschechien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Cosmó / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Zypern / 2. Halbfinale

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Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Rumänien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Cosmó / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Public Viewing / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Public Viewing / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Public Viewing / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Norwegen / 2. Halbrinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Norwegen / 2. Halbrinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Albanien / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Ukraine / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Australien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Australien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Armenien / 2. Hakbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Armenien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Frankreich / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Frankreich / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Tschechien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Tschechien / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Luxemburg / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Luxemburg / 2. Halbfinale

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

Worüber singen wir? Österreich geht bei den ESC-Lyrics ganz eigene Wege

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Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale (Green Room)

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

Unsere aktuellsten Berichte zum Eurovision Song Contest

Wo schon vor dem Finale Wettbewerbsstimmung unter internationalen Fans herrscht.
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Nicht nur musikalisch, auch textlich unterscheiden sich die österreichischen ESC-Beiträge gern vom Rest der Kandidaten.
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Van der Bellen, Babler, Meinl-Reisinger, Zehetner und Kogler sind beim Finale dabei. Karner ist im Einsatz.
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Dreimal haben wir "den Schas" bisher gewonnen. Ansonsten ist Österreichs ESC-Bilanz eher durchwachsen.
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Das Eurovision Village zieht schon vor dem ESC-Finale eine starke Bilanz. Die Ringsperre am Samstag bringt einige Änderungen im Verkehr.
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Eurovision Song Contest
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