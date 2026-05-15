Am Ende geht es doch stets um die Liebe - in Österreich wie weltweit. Zumindest beim Blick auf die häufigsten Wörter, die in Siegertiteln respektive den rot-weiß-roten Liedern des Eurovision Song Contest verwendet werden. "Love" liegt bei den Österreich-Songs seit 1957 ebenso an erster Stelle wie bei den Siegertiteln des Bewerbs seit 1956. Nimmt man "Liebe" bei den heimischen Beiträgen noch dazu, ist das romantische Gefühl gar unangefochtener Alleinherrscher in der Wordcloud.



Das war es dann aber auch schon fast mit den Gemeinsamkeiten. Einzig "Feel" hat es bei den Österreich-Liedern auf Platz 8 geschafft seit dem ersten Antreten des Landes im Jahr 1957 und hat sich auch bei den Siegertiteln mit dem zehnten einen Platz in den Top Ten gesichert. Ansonsten streben die heimischen ESC-Texte und die internationalen Song-Contest-Libretti weit auseinander. Auf Platz 2 des Österreich-Rankings liegt etwa "Welt", während es "World" bei den siegreichen Nummern seit der ESC-Gründung 1956 nur auf den 147. Rang schafft.

"Woki" und "Popo" als Alleinstellungsmerkmal Die Vorliebe für das Leben allgemein teilt sich Österreich offenbar immerhin mit der frankophilen Welt. "Life" schafft es in der rot-weiß-roten Liste immerhin auf Platz 5 (und das deutsche "Leben" auch noch auf Platz 43), womit man sich mit der französischsprachigen Variante "Vie" eins weiß, die bei den Siegertiteln einen guten Platz 4 belegt. "Life" liegt bei den Siegernummern indes abgeschlagen auf Platz 97.



Und dann gibt es die großen alpinen Eigenheiten, die ESC-Österreich vor allem den Trackshittaz und Lizzi Engstler zu verdanken hat. "Woki" hat sich mit Platz 4 ebenso eine Topplatzierung gesichert wie "Popo" (Platz 10). Das anglophile Pendant "Shake" findet sich indes entrisch auf Platz 1.968, während es "Butt" nicht einmal unter die von der APA ausgewerteten Top 2.341 geschafft hat. Auch "Sunday" findet sich ebenso wenig unter den Siegersongs wie "Hurricane", wohingegen "Sonntag" sich dank Engstlers Duo Mess auf Platz 6 der Ö-Liste vorgeschoben hat und "Hurricane" Platz 9 belegt - letzteres ein Verdienst der Band Westend 1983.

"Ferto" und "Jalla" sind heuer Spitze Und wie positioniert sich das Teilnehmerfeld für den Wiener ESC in diesem Wortgewitter? Der Blick auf die heurigen Führungsparolen zeigt vor allem eines: Sehr viele Songs werden in Originalsprache gesungen, nicht auf Englisch. Von Albanien über Dänemark und Co-Favorit Finnland bis hin zur Österreich-Hoffnung Cosmó oder den serbischen Metalrockern vertrauen Länder heuer der eigenen Zunge.



Ganz vorne liegt entsprechend das "Ferto" (in etwa "Her damit") des Griechen Akylas, das ganze 72 Mal in der Stadthalle erklingen wird - pro Auftritt. Dem Kollegen dicht auf den Fersen ist die Zypriotin Antigoni mit ihrem Song "Jalla" (in etwa "Gemma"), wobei der Adhortativ 69 Mal erschallen wird. Das Bangaranga (in etwa Bangaranga) der Bulgarin Dara kommt zu 48 Ausrufungen und damit zu Platz 4.



Im Vergleich dazu hat die Liebe heuer nicht viel zu melden und findet sich abgeschlagen auf Platz 8 mit "nur" 26 Nennungen unter allen 35 ESC-Liedern. Damit liegt "Love" noch hinter dem "Choke", also dem "Würgen", aus Rumänien, das 30 Mal als Appell erschallt. Vielleicht auch ein trauriges Symbol für unsere Zeit ...

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Litauen / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © corinne_cumming_ebu Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / dpa Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Moldau Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Litauen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Lisa Leutner Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Griechenland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Kroatien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Portugal / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Moldau / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Schweden / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Montenegro / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Moldau / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Kroatien / 1. 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Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / Georg Hochmuth Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Pete Parkkonen (Finnland) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Radek MICA Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alma-bengtsson_ebu Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Frankreich / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Albanien / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Australien / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Comso / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Austalien / 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Bulgarien / 2. 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