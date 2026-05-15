ESC-Pubquiz: Wer kennt den Song Contest am besten?

Noch bevor die erste Frage gestellt wird, diskutieren die Gäste im Crossfields Australian Pub untereinander. Schnell wird ein Teamname auf den Fragebogen geschrieben, dann sind alle Augen auf den Quizmaster gerichtet. Die erste Frage: Wo fand der erste Song Contest statt?

18 Teams sind zum Eurovision-Pubquiz in das australische Lokal gekommen. Das Quiz ist Teil des ESC-Rahmenprogramms, das Crossfields Eurofan Café und offizieller Pate für das ESC-Teilnehmerland Australien. Derzeit liegt das Land in den Quoten auf Platz zwei, die feierliche Stimmung herrscht aber schon die ganze Woche.

Hotspot für australische Fans

„Jeden Tag sind australische Fans bei uns“, sagt Lokalbetreiberin Karoline Klezl. Auch für das Public Viewing des Finales am Samstag sei man schon ausreserviert. Rund 70 Prozent sollen internationale Fans sein. Bereits am Montag fand ein ESC-Pubquiz statt. „Das ist so gut angekommen, dass wir sofort einen zweiten Abend organisiert haben.“

Wie gut es lief, sieht man an Kyra und ihren Freunden. Die Gruppe aus Deutschland nahm bereits beim ersten Quiz teil, nun ein zweites Mal. „Heute wollen wir gewinnen.“ Gefunden haben sie das Quiz über die Eurofan Café Website.

Zu gewinnen gibt es das offizielles Eurovision-Kochbuch und australisches Bier. Zehn Fragen warten auf die Teams, für jede bleiben nur wenige Minuten Zeit. Handys sind streng verboten – wer erwischt wird, ist disqualifiziert.