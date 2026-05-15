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Kultur

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Van der Bellen, Babler, Meinl-Reisinger, Zehetner und Kogler sind beim Finale dabei. Karner ist im Einsatz.
15.05.2026, 15:59

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Ein Mann mit Brille gestikuliert vor einem orangefarbenen Hintergrund mit Mikrofonen.

Das Song-Contest-Fieber macht auch vor der heimischen Spitzenpolitik nicht halt. So werden etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) - begleitet von ihren Amtskollegen aus Finnland und Luxemburg, Elina Valtonen und Xavier Bettel - oder Ex-Grünen-Chef Werner Kogler beim Finale in der Wiener Stadthalle dabei sein. So manch Politiker will sich bei einer der Watchpartys unter die Leute mischen.

Die ÖVP ist beim Finale durch Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner vertreten. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird das Finale über den Bildschirm verfolgen. Van der Bellen zeigte sich "begeistert, dass der Song Contest in Österreich stattfindet". Er war bereits bei der Bühneneröffnung Ende April zugegen und empfing zuvor die "ESC-Allstars" in der Hofburg.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) wird den Abend bei einer gemeinsamen Watchparty der SPÖ-Frauen und der Soho (LGBTIQ+-Teilorganisation der SPÖ) verbringen. Deren Chef, Mario Lindner, ist zuvor bei der Prideparade, die dieses Jahr erstmals auch in Wels stattfindet. Auch die NEOS veranstalten eine eigene Watchparty, zu der u.a. Europaabgeordneter Helmut Brandstätter kommen wird.

Song Contest: Erschreckende neue Wettquoten für Cosmó nach Halbfinale

Karner verfolgt Einsatz der Exekutive

Arbeiten muss hingegen der Innenminister: Gerhard Karner (ÖVP) wird den Einsatz der Exekutive während des Finales verfolgen, schließlich ist mit dem Song Contest wohl auch ein riesiger Polizeieinsatz verbunden. Auch Staatsschutzstaatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) ließ wissen: "Ich werde im Laufe der gesamten Woche die Veranstaltung aus sicherheitspolitischer Perspektive aufmerksam verfolgen und auch das Einsatzkommando vor Ort besuchen. Das große Finale werde ich wahrscheinlich von zu Hause aus anschauen - wie viele in unserem Land. Dabei bin ich in engem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden."

Couchpotatoes findet man innerhalb der Bundesregierung so einige: Verkehrsminister Peter Hanke, Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) und Auslandskulturstaatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) werden den Song Contest von zu Hause aus schauen.

Startaufstellung für das Finale am Samstag ist da: Cosmó kommt ganz zum Schluss

Gespaltene Meinung bei Opposition

Umtriebiger sind da die Grünen. Klubobfrau Leonore Gewessler und ihre Stellvertreterin Sigrid Maurer mischen sich beim Finale unter die Menschen bei Public Viewings in Wien, u.a. bei jenem der Bezirksvorstehung in der Wiener Josefstadt. Stellvertreterin Alma Zadić plant, das Finale gemeinsam mit ihrer Familie im privaten Rahmen zu verfolgen. "Der Große darf auch ausnahmsweise länger aufbleiben", sagt die Mutter zweier Kinder dazu.

Keine ESC-Fans sind bekanntlich die Freiheitlichen. Von Parteichef Herbert Kickl hieß es gegenüber der APA: "Ich bin kein Fan des ESC und schaue ihn mir auch nicht an. Da geht seit Langem schon viel weniger um die Musik, als um ein schräges gesellschaftspolitisches Spektakel." Generalsekretär Michael Schnedlitz meinte: "Die Abkürzung 'ESC' für dieses Event ist passend, mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026:

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Public Viewing / 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

esc

Litauen / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Finnland / 1. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

esc

Cosmo feiert mit Fans

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.

Leandros

Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eine Frau im glitzernden goldenen Kleid singt auf einer Bühne, im Hintergrund stehen mehrere Menschen.

Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Eurovision Song Contest 2026

San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Mehrere Menschen in bunten Kostümen stehen vor einer Alpenlandschaft, einer davon kämpft spielerisch mit einem Känguru im Kostüm.

Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

 Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest.

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC

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Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien.

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Public Viewing des 1. Halbfinale

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Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale

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 ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien

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Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. 

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Erstes Halbfinale / Finnland

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Erstes Halbfinale / Moldau

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Erstes Halbfinale / Finnland

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Erstes Halbfinale / Litauen

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Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Erstes Halbfinale

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Erstes Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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San Marino / 1. Halbfinale

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San Marino / 1. Halbfinale

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna

Israel / Erstes Halbfinale

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Israel / Erstes Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz

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Finnland / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Finnland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Portugal / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Montenegro / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale 

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Belgien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Italien / 1. Halbfinale

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Finnland / 1. Halbfinale

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Israel / 1. Halbfinale

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Moldau / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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  1. Halbfinale
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Estland / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Polen / 1. Halbfinale

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Belgien / 1. Halbfinale

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Serbien / 1. Halbfinale

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  1. Halbfinale
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Montenegro / 1. Halbfinale

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Griechenland / 1. Halbfinale

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Deutschland / 1. Halbfinale

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Kroatien / 1. Halbfinale

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Georgien / 1. Halbfinale

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Schweden / 1. Halbfinale

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Italien / 1. Halbfinale

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri.

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Generalprobe zum 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Generalprobe zum 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Pete Parkkonen (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Pete Parkkonen und Linda Lampenius (Finnland)

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Der norwegische Sänger Jonas Lovv, der Norwegen mit dem Lied „Ya Ya Ya“ vertritt, tritt während einer Generalprobe für das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien am 14. Mai 2026 auf.

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Sarah Engels (Mitte) posiert mit Fans während eines Meet & Greet am Rande des Eurovision Song Contest 2026 im Fandorf in Wien, Österreich, am 14. Mai 2026, vor dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.

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Moderatorin Victoria Swarovski und Cosmó während des 2. Halbfinales

Eine Frau mit langen, blonden Zöpfen tanzt in weißem Kostüm auf einer Bühne mit Nebel und zwei Tänzern.

Frankreich / 2. Halbfinale

Eurovision Song Contest 2026

Albanien / 2. Halbfinale

Eine Frau in glitzerndem Kleid singt auf einem goldenen Flügel, umgeben von Lichteffekten und Pyrotechnik.

Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz während der Generalprobe zum 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silbernem Oberteil tritt mit Tänzern in Tiermasken und einem Gitarristen auf einer beleuchteten Bühne auf.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Comso / 2. Halbfinale

Zwei Personen auf einer Bühne, eine trägt eine silberne Maske hinter einem Gitter, die andere trägt silberne Rüstung und hält ein Mikrofon.

Cosmo / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit silberner Rüstung performt mit Tänzern in Rhinozeros-Masken und einem Gitarristen auf einer Bühne.

Cosmo / 2. Halbfinale

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Austalien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

Ein Sänger mit auffälligem Make-up und glänzendem Outfit performt energiegeladen auf einer bunt beleuchteten Bühne.

 Cosmó / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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 Cosmó / 2. Halbfinale

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 Cosmó / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Schweiz / 2. Halbfinale

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Schweiz / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Lettland / 2. Halbfinale

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Lettland / 2. Halbfinale

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Luxemburg / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowksi / 2. Halbfinale

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Aserbaidschan / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Malta / 2. Halbfinale

esc

Luxemburg / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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JJ / 2. Halbfinale

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Moderator Michael Ostrowski / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Eurovision Village am Rathausplatz

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Public Viewing des 2. Halbfinales im Regen

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Bulgarien / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Österreich und Dänemark / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Österreich, Luxemburg und Dänemark / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Public Viewing / 2. Halbfinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

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Norwegen / 2. Halbrinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Australien / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Armenien / 2. Hakbfinale

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Armenien / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

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Tschechien / 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Luxemburg / 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Luxemburg / 2. Halbfinale

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

Auch Politiker im ESC-Fieber – nur Kickl nicht: "Bin kein Fan"

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Malta (beim Walzertanzen) / 2. Halbfinale

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Dänemark und Norwegen / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Albanien / 2. Halbfinale

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Zypern / 2. Halbfinale

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Australien / 2. Halbfinale

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Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Norwegen und Dänemark / 2. Halbfinale

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Ukraine / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale (Green Room)

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Cosmó / 2. Halbfinale

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Rumänien / 2. Halbfinale

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Swarovksi und Ostrowski / 2. Halbfinale

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2. Halbfinale

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Großbritannien / 2. Halbfinale

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Frankreich / 2. Halbfinale

Unsere aktuellsten Berichte zum Eurovision Song Contest

Van der Bellen, Babler, Meinl-Reisinger, Zehetner und Kogler sind beim Finale dabei. Karner ist im Einsatz.
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Dreimal haben wir "den Schas" bisher gewonnen. Ansonsten ist Österreichs ESC-Bilanz eher durchwachsen.
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Das Eurovision Village zieht schon vor dem ESC-Finale eine starke Bilanz. Die Ringsperre am Samstag bringt einige Änderungen im Verkehr.
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Finnland ist weiterhin Topfavorit, Australien steigt auf. Nicht nur Österreich, auch Griechenlands Publikumsliebling sinkt in der Gunst der Buchmacher.
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Es gab dazu eine Veranstaltung zum Thema "Songwriting & Innovation" im Eurofan House. Dort wurde eine britische Studie vorgestellt.
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Eurovision Song Contest Pop Konzert Gerhard Karner Beate Meinl-Reisinger Andreas Babler Christian Stocker Korinna Schumann
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